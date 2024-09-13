Россиянин, сдаваясь в плен, пытался подорвать гранатой двух украинских воинов. ВИДЕО

Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали оккупанта, который, сдаваясь в плен, вырвал чеку из гранаты, планируя подорваться самому и подорвать украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что бойцы разгадали намерение россиянина и отошли от него подальше.

"На Купянском направлении российский солдат, видимо, решил, что сдаться в плен это слишком скучно, и попытался потянуть за собой в могилу двух бойцов 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр, спрятав гранату в руке. Украинские воины четко разобрались в ситуации, заметив, как противник срывает чеку. Оперативная реакция, точные выстрелы и угроза ликвидирована. Инцидент произошел возле села Синьковка на Харьковщине", - говорится в комментарии к видео.

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