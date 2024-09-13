Россиянин, сдаваясь в плен, пытался подорвать гранатой двух украинских воинов. ВИДЕО
Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали оккупанта, который, сдаваясь в плен, вырвал чеку из гранаты, планируя подорваться самому и подорвать украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что бойцы разгадали намерение россиянина и отошли от него подальше.
"На Купянском направлении российский солдат, видимо, решил, что сдаться в плен это слишком скучно, и попытался потянуть за собой в могилу двух бойцов 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр, спрятав гранату в руке. Украинские воины четко разобрались в ситуации, заметив, как противник срывает чеку. Оперативная реакция, точные выстрелы и угроза ликвидирована. Инцидент произошел возле села Синьковка на Харьковщине", - говорится в комментарии к видео.
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Какой гроб лаптеногому?!
Придумали......
Пусть дохнут, желательно верховые, что бы мыши кости сожрали.
Мышкам надо, у них нервы, и кальция не хватает!
Дома манька ваньку не увидит... фойер...
Гей-гоп! Шiдi-рiдi ,
шiдi-рiдi дана,
чи тi костi дуже бiлi-
Не питай у пана.
все як у підручнику із взяття в полон
Слава ЗСУ !
Але щось пішло не так...
не здивуюсь, якщо кацапська гівнопропаганда змонтує-наріже сльозливо-протриротичне відео для кацаподебілів-протриротів, як "мальчік в трусіках простА хАтєл чесно сдаться, а фошиздо-нацизди йЄго-бєзаружнага-ангЄла растрЄ-лялі"..
БРАВО!!!!!
Убивать, убивать и еще раз убивать российско-фашистских оккупантов!
Підірвав себе Ванька
На новій пріорі з мохнатим хачем
Покатається Манька
послє того как оні показалі рєзультати своєго єстєствєного отбора - там снова обнаружілі пріпіскі і мьортвиє душі
Виродки путінські- дід живе, кайфує, а вони здихають.
Сам организовал - сам себя бы и подорвал!