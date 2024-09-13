РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5787 посетителей онлайн
Новости Видео Война
29 042 87

Россиянин, сдаваясь в плен, пытался подорвать гранатой двух украинских воинов. ВИДЕО

Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали оккупанта, который, сдаваясь в плен, вырвал чеку из гранаты, планируя подорваться самому и подорвать украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что бойцы разгадали намерение россиянина и отошли от него подальше.

"На Купянском направлении российский солдат, видимо, решил, что сдаться в плен это слишком скучно, и попытался потянуть за собой в могилу двух бойцов 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр, спрятав гранату в руке. Украинские воины четко разобрались в ситуации, заметив, как противник срывает чеку. Оперативная реакция, точные выстрелы и угроза ликвидирована. Инцидент произошел возле села Синьковка на Харьковщине", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 30 ОМБр уничтожают вражескую технику, российских захватчиков и их укрытия. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) пленные (2143) 30 отдельная механизированная бригада (154)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
хлопці, ви - супер профі !!!!
все як у підручнику із взяття в полон

Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
13.09.2024 12:50
+45
Якии хитровиібании ванька
показать весь комментарий
13.09.2024 12:49
+42
Здох максім, так і йух з ним.
показать весь комментарий
13.09.2024 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здох максім, так і йух з ним.
показать весь комментарий
13.09.2024 12:48 Ответить
Кінулі в гроб - і мать єво вйоб.Тільки в москалів може родитись така поговірка,ніде в жодній країні нічого подібного не чув...
показать весь комментарий
13.09.2024 12:55 Ответить
никакого гроба!!!1
Какой гроб лаптеногому?!
Придумали......
Пусть дохнут, желательно верховые, что бы мыши кости сожрали.
Мышкам надо, у них нервы, и кальция не хватает!
показать весь комментарий
13.09.2024 16:01 Ответить
Якии хитровиібании ванька
показать весь комментарий
13.09.2024 12:49 Ответить
Ванька-встанька, -ванька нас не слышит.
Дома манька ваньку не увидит... фойер...

Гей-гоп! Шiдi-рiдi ,

шiдi-рiдi дана,

чи тi костi дуже бiлi-

Не питай у пана.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:02 Ответить
московит хотів самогубство вчинти і здохнути ганебно але здох "почесно"-від рук українців.
показать весь комментарий
13.09.2024 18:27 Ответить
хлопці, ви - супер профі !!!!
все як у підручнику із взяття в полон

Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
13.09.2024 12:50 Ответить
той що зліва, ще й міняє вкладку на ліву, це само по собі рівень
показать весь комментарий
14.09.2024 11:10 Ответить
Херой савейскага саюза?
показать весь комментарий
13.09.2024 12:50 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2024 12:50 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2024 12:55 Ответить
от скотиняка...
показать весь комментарий
13.09.2024 12:51 Ответить
Наші Воіни відправили кацапа до пекла 🙁
показать весь комментарий
13.09.2024 12:52 Ответить
Придурок. Хотів погратися у хєроїзм. Як він це собі уявляв з совєтських гівно-книжок та фільмів про "вайну".

Але щось пішло не так...
показать весь комментарий
13.09.2024 12:53 Ответить
Типо, Матросов - на амбразуру, дурачьок.
показать весь комментарий
13.09.2024 12:54 Ответить
мол, воображуля
показать весь комментарий
13.09.2024 13:03 Ответить
Хреножуля! Превратился в цыплёнка-тапака.
показать весь комментарий
14.09.2024 02:11 Ответить
Слава Богу , що нашi бiйцi вчасно помiтили намагання кацапа. Бажаю всим нашим бiйцям у цьому роцi повернутися додому з перемогою. Хай вас Бог оберiгае.
показать весь комментарий
13.09.2024 12:53 Ответить
Лох это судьба)))
показать весь комментарий
13.09.2024 12:54 Ответить
Э-ээээ, шо вы понимашь. А за ПОЦанов слабо?
показать весь комментарий
13.09.2024 12:57 Ответить
Хлопці молодці
показать весь комментарий
13.09.2024 12:58 Ответить
за сталена! за *****! за ротенберга!.... ура!.....
показать весь комментарий
13.09.2024 12:59 Ответить
очередной ванька-феерический *******
показать весь комментарий
13.09.2024 13:00 Ответить
29ый панфилавец
показать весь комментарий
13.09.2024 13:00 Ответить
Там все намного проще: чел - лишнехромосомний. Пам`ятаете ще зi школи, чим мавпа вiдрiзняеться вiд людини - МАВПА мае 2 зайвi хромосоми.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:07 Ответить
Кацапітеки теж недалеко від мавп...

показать весь комментарий
13.09.2024 13:14 Ответить
Скоро про кацапiв заговорять, мовляв, то була перехiдна ланка вiд мавпи до австралопiтека. На цапорилii народжуванiсть впала, зате басурманська в 3-4 рази на висотi. до 2060-го року кацапи в нарабсее перетворяться у 3-х процентну нацменшину. Пыня про це говорив ще в 2011 роцi, коли шарився по ставропiллю. Ще й оду спiвав народжуванностi у лiц кавказьського контингенту з середньоазiйцями.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:22 Ответить
Этот Мединский, который был в россии министром культуры вообще-то украинец родом из Смелы. После вуза в Москве там остался, вот дорос до их министра. А может, он знает, что лишняя хромосома бывает у даунов и решил так потроллить россиян?
показать весь комментарий
13.09.2024 15:26 Ответить
Какой он нафиг украинец, маларос ******.
показать весь комментарий
13.09.2024 15:40 Ответить
кацапи- то проміжна ланка між мавпою і китайцем.
показать весь комментарий
13.09.2024 18:29 Ответить
Многоходовочка обісралася і здохла в раскоряку, дуже мужньо і героїчно 🤣
показать весь комментарий
13.09.2024 13:04 Ответить
ЇбанькоВ та й годі
показать весь комментарий
13.09.2024 13:05 Ответить
Шо да, то да . А самое главное - на ровном месте.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:09 Ответить
Типовий представник країни дурнів .
показать весь комментарий
13.09.2024 13:07 Ответить
типо, хромая лошадь - Кот Базилио, а Машка-Пляшка- лиса Алиса... А ШО ДЕЛАТЬ.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:11 Ответить
Інші просто підривають себе гранатою, а цей повийо..тись захотів.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:12 Ответить
Кацап не взяв до уваги, шо на хитру дупу е болт з лiвою рзьбою. Ти його вiдкручуеш, а вiн ще бiльше притискае.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:16 Ответить
Він сподівався, що його знімають прихованою камерою, і не помилився
показать весь комментарий
13.09.2024 13:16 Ответить
Не копайте так глубоко. , у аликонарика был депресняк звичайний.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:24 Ответить
влаштував ціле реаліті-шоу.
показать весь комментарий
13.09.2024 18:31 Ответить
а, де, лапоть, такої хитрості навчився?
показать весь комментарий
13.09.2024 13:15 Ответить
Кіна передивився.. "ти увідиш, как умрьот русскій майор максімафф..""
показать весь комментарий
13.09.2024 13:49 Ответить
нашим Героям - респект, за мужність-професіоналізм..
не здивуюсь, якщо кацапська гівнопропаганда змонтує-наріже сльозливо-протриротичне відео для кацаподебілів-протриротів, як "мальчік в трусіках простА хАтєл чесно сдаться, а фошиздо-нацизди йЄго-бєзаружнага-ангЄла растрЄ-лялі"..
показать весь комментарий
13.09.2024 13:16 Ответить
ось шо пофіх, те пофіх.. хоч піонерську дружину хай називають..
показать весь комментарий
13.09.2024 13:50 Ответить
Эти придурки воображают себя бойцами красной армии в 1941м.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:18 Ответить
Да, так и есть. При этом им не поясняют, что на самом деле они косплеят Вермахт.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:39 Ответить
бойцы красной армии сдавались в плен миллионами в 41 году. без всяких ********** с гранатами, бо никто не хотел подохнуть за Сралина. А нынешним казламордым выродкам сдохнуть за путьку - счастье, бо он денех дал.
показать весь комментарий
13.09.2024 15:44 Ответить
******
показать весь комментарий
13.09.2024 13:20 Ответить
Ну, наконец-то!

БРАВО!!!!!

Убивать, убивать и еще раз убивать российско-фашистских оккупантов!
показать весь комментарий
13.09.2024 13:24 Ответить
При здачі в полон незрозуміло "зачем?"
Підірвав себе Ванька
На новій пріорі з мохнатим хачем
Покатається Манька
показать весь комментарий
13.09.2024 13:25 Ответить
русскіє пєрєхітрілі самого Дарвіна

послє того как оні показалі рєзультати своєго єстєствєного отбора - там снова обнаружілі пріпіскі і мьортвиє душі
показать весь комментарий
13.09.2024 13:26 Ответить
Ніяких полонених. Кацапи з нього патріота рузького мира зроблять. Буде сьогодні в новинах у сукибеевой.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:30 Ответить
ач, яке падло...
показать весь комментарий
13.09.2024 13:37 Ответить
Довбойоб кацапський корочив з себе героя.
Виродки путінські- дід живе, кайфує, а вони здихають.
показать весь комментарий
13.09.2024 13:41 Ответить
Таким дураком может быть только русский
показать весь комментарий
13.09.2024 13:57 Ответить
Вони кацапи,московити монголоїди ,росіянські. Але не руські .
показать весь комментарий
13.09.2024 18:33 Ответить
Повод делать контролку издалека раненым ванькам не взирая на их стоны о сдаче в плен
показать весь комментарий
13.09.2024 14:17 Ответить
В цьому випадку свсобачі пропагандони напишуть : нацисты расстрелялі нашего брйца здающегося в плен. А якби підірвав наших то заголовок був би таким : Наш герой забрал с собой в могилу двух нацистов... І так і так - для свсобак виграшний варіант.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:37 Ответить
Хороший пример денацификации кацапа.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:41 Ответить
я бы этого ,,героя,, замочил еще когда он лежал мордой в землю !!! не искушайте себя пленением , они этого не заслужили !!!!(((
показать весь комментарий
13.09.2024 14:44 Ответить
Зато наши воины в плену у орков заслужили обмен.
показать весь комментарий
13.09.2024 20:12 Ответить
"Ванька - невстанька" уже...
показать весь комментарий
13.09.2024 14:48 Ответить
На день пАбЄдАбЄсІя, хЛєБАрЄзКу цього героя, понесуть вже не на пальці, а на шесті самої есенбайової (кацапська самка по стрибкам з шестом), чтАби всЯ стрАнА вІдЄлА свАєгО гІрОя..
показать весь комментарий
13.09.2024 14:58 Ответить
Рашадрон-камикадзе?
показать весь комментарий
13.09.2024 15:04 Ответить
Навряд чи ідейний ,скоріше обкурений.
показать весь комментарий
13.09.2024 15:33 Ответить
На корм крысам и воронам мразину кацапскую.
показать весь комментарий
13.09.2024 16:08 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2024 16:53 Ответить
Real Hero 👍
показать весь комментарий
13.09.2024 17:28 Ответить
И зачем на него было патроны тратить?
Сам организовал - сам себя бы и подорвал!
показать весь комментарий
13.09.2024 17:43 Ответить
Мог гранату кинуть, ****.
показать весь комментарий
13.09.2024 19:07 Ответить
пожалуй...
показать весь комментарий
14.09.2024 09:34 Ответить
Цей ролик треба показувати бійцям ЗСУ як навчальний посібник з ліквідації "героїчних"росіяк
показать весь комментарий
13.09.2024 17:51 Ответить
Кацапы еще вчера объявили его героем.
показать весь комментарий
13.09.2024 18:45 Ответить
Вот, **** КОЗЛОРОГАЯ.
показать весь комментарий
13.09.2024 19:06 Ответить
Точно придурок, а так бы жил и жил..
показать весь комментарий
13.09.2024 19:10 Ответить
ідіот...
показать весь комментарий
13.09.2024 19:31 Ответить
Какой героический *****.....
показать весь комментарий
13.09.2024 20:22 Ответить
Придурок
показать весь комментарий
13.09.2024 20:43 Ответить
Сдох макака **********. За что сдох, сам никуя не понял.
показать весь комментарий
13.09.2024 20:51 Ответить
Щасливої дороги до пекла!
показать весь комментарий
13.09.2024 20:53 Ответить
Земля йому бетоном!
показать весь комментарий
13.09.2024 20:55 Ответить
это был украинский воин, бараны
показать весь комментарий
13.09.2024 21:19 Ответить
Это было два украинских воина, баран один.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:53 Ответить
Вибух гранати в кінці врятував наших хлопців від ордеру на арешт від "сильноозабоченного" МКС.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:44 Ответить
Хитрий уїбан .
показать весь комментарий
14.09.2024 08:37 Ответить
Ну это тоже по-своему хороший русский. Лишил наших военных ненужных хлопотов - покорми этого урода, чайком напои, звонок маме. Надеюсь наши пацаны поржали с этого матросова на минималках.
показать весь комментарий
14.09.2024 12:42 Ответить
 
 