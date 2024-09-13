Окупант вибухово зник отримавши скид з дрону на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидом з дрона ефектно знищили російського окупанта, якого було виявлено у лісопосадці на Харківському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник пройшов обряд зникнення. Мабуть, завдяки РПГ, що розірвався або здетонував рюкзак з БК.

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