Окупант вибухово зник отримавши скид з дрону на Харківському напрямку. ВIДЕО
Бійці 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидом з дрона ефектно знищили російського окупанта, якого було виявлено у лісопосадці на Харківському напрямку фронту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбник пройшов обряд зникнення. Мабуть, завдяки РПГ, що розірвався або здетонував рюкзак з БК.
Топ коментарі
+8 nav svargi
показати весь коментар13.09.2024 18:48
+6 Ivan Ivan #403337
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+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.09.2024 18:48
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Сдрыснул он от дрона -
Третий месяц нету...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ffgvo6/ua_82nd_air_assault_brigades_wild_division_drone/
(в радянські часи так називались презервативи)