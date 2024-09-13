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Новини Відео Війна
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Окупант вибухово зник отримавши скид з дрону на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидом з дрона ефектно знищили російського окупанта, якого було виявлено у лісопосадці на Харківському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник пройшов обряд зникнення. Мабуть, завдяки РПГ, що розірвався або здетонував рюкзак з БК.

Також дивіться: Воїни 92 ОШБр знищили російську БМП ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) 92 окрема штурмова бригада (252) дрони (4748)


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Топ коментарі
+8
koperfield otdihae
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13.09.2024 18:48
+6
Шоб їх підарів всіх так не стало! Планета б тільки вільніше здихнула...
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13.09.2024 19:01
+5
Послідовник Коперфілда
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13.09.2024 18:48
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koperfield otdihae
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13.09.2024 18:48 Відповісти
Послідовник Коперфілда
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13.09.2024 18:48 Відповісти
і дрон на місці...
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13.09.2024 18:57 Відповісти
Шоб їх підарів всіх так не стало! Планета б тільки вільніше здихнула...
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13.09.2024 19:01 Відповісти
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Сдрыснул он от дрона -
Третий месяц нету...
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13.09.2024 19:27 Відповісти
це тєлєпортація прямо у партер, а може прямо у ложу.
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13.09.2024 19:34 Відповісти
Ну, а цього у сортирі замочили. Теж зник. Чудеса трапляються.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ffgvo6/ua_82nd_air_assault_brigades_wild_division_drone/
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13.09.2024 23:22 Відповісти
Перешел в газообразное?
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13.09.2024 19:58 Відповісти
Magic
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13.09.2024 20:27 Відповісти
то було "ізделіє N 3"
(в радянські часи так називались презервативи)
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13.09.2024 22:20 Відповісти
Буде на концерті кобздона фокуси показувати
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14.09.2024 02:57 Відповісти
 
 