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Новости Видео Война
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Оккупант эффектно исчез, получив сброс с дрона на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросом с дрона эффектно уничтожили российского оккупанта, который был обнаружен в лесопосадке на Харьковском направлении фронта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчик прошел обряд исчезновения. Видимо, благодаря разорвавшемуся РПГ или сдетонировавшему рюкзаку с БК.

Смотрите также: Воины 92 ОШБр уничтожили российскую БМП ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (252) дроны (3969)


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Топ комментарии
+8
koperfield otdihae
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13.09.2024 18:48
+6
Шоб їх підарів всіх так не стало! Планета б тільки вільніше здихнула...
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13.09.2024 19:01
+5
Послідовник Коперфілда
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13.09.2024 18:48
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koperfield otdihae
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13.09.2024 18:48 Ответить
Послідовник Коперфілда
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13.09.2024 18:48 Ответить
і дрон на місці...
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13.09.2024 18:57 Ответить
Шоб їх підарів всіх так не стало! Планета б тільки вільніше здихнула...
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13.09.2024 19:01 Ответить
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Сдрыснул он от дрона -
Третий месяц нету...
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13.09.2024 19:27 Ответить
це тєлєпортація прямо у партер, а може прямо у ложу.
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13.09.2024 19:34 Ответить
Ну, а цього у сортирі замочили. Теж зник. Чудеса трапляються.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ffgvo6/ua_82nd_air_assault_brigades_wild_division_drone/
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13.09.2024 23:22 Ответить
Перешел в газообразное?
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13.09.2024 19:58 Ответить
Magic
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13.09.2024 20:27 Ответить
то було "ізделіє N 3"
(в радянські часи так називались презервативи)
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13.09.2024 22:20 Ответить
Буде на концерті кобздона фокуси показувати
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14.09.2024 02:57 Ответить
 
 