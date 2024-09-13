Оккупант эффектно исчез, получив сброс с дрона на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросом с дрона эффектно уничтожили российского оккупанта, который был обнаружен в лесопосадке на Харьковском направлении фронта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчик прошел обряд исчезновения. Видимо, благодаря разорвавшемуся РПГ или сдетонировавшему рюкзаку с БК.

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