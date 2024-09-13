Оккупант эффектно исчез, получив сброс с дрона на Харьковском направлении. ВИДЕО
Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросом с дрона эффектно уничтожили российского оккупанта, который был обнаружен в лесопосадке на Харьковском направлении фронта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Захватчик прошел обряд исчезновения. Видимо, благодаря разорвавшемуся РПГ или сдетонировавшему рюкзаку с БК.
Топ комментарии
+8 nav svargi
показать весь комментарий13.09.2024 18:48
+6 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий13.09.2024 19:01
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий13.09.2024 18:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чемпион планеты !
Сдрыснул он от дрона -
Третий месяц нету...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ffgvo6/ua_82nd_air_assault_brigades_wild_division_drone/
(в радянські часи так називались презервативи)