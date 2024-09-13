Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова: Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що наразі найголовніший пріорітет - це зброя для українських захисників.
"Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва – як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях і Україна робить для цього все можливе.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ще й по скайпу та з бункера...
Для повної автентичності його кумиру.
У Глушковському районі тривають бойові зіткнення за підтримки бронетехніки в районі села Веселе, куди раніше пробилися ЗСУ. Населені пункти Обуховка та Новий Путь перейшли до сірої зони.
📍51.270912, 34.549019
Кореньовський район.
Противник зайняв населений пункт Снагость, у центрі якого встановив свої прапори
📍51.316095, 34.886619
Ситуація в районі Любимовки, Обуховки та Бяхового вкрита «туманом війни».
У Суджанському районі продовжуються бойові дії позиційного характеру, ситуація без істотних змін.".