Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова: Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що наразі найголовніший пріорітет - це зброя для українських захисників.

"Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва – як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях і Україна робить для цього все можливе.

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