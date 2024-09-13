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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова: Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що наразі найголовніший пріорітет - це зброя для українських захисників.

"Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва – як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях і Україна робить для цього все можливе.

Читайте також: Ситуація на Покровському напрямку вирівнюється, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) зброя (7471) Сирський Олександр (623) Умєров Рустем (615)


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Пора знімати відсіки як воно ЗАСЛУХОВУЄ доповіді!
Та ще й по скайпу та з бункера...
Для повної автентичності його кумиру.
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13.09.2024 21:18 Відповісти
ЗЕ виявилося не тільки вважатель,а ще й заслухун.
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13.09.2024 21:21 Відповісти
А людей вже хватає?

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13.09.2024 21:21 Відповісти
І шо то дало ішаку таке заслуховування!?
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13.09.2024 21:26 Відповісти
Заслухав це добре. А щось зрозумів?
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13.09.2024 21:27 Відповісти
ніт, це не про нього
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13.09.2024 22:01 Відповісти
То що чи хто тобі заважає купувати зброю?! Виробники волають-викупи у них зброю! Грошей немає-поверни накрадене з офшорів. Д'єрмак заважає виведи його на Майдан. Ти сам цього не хочеш-іди за кацапським крейсером! Може так врятуєш свою дорогоцінну шкіру!
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13.09.2024 21:37 Відповісти
охy****!! І дрони? мУлЙон?
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13.09.2024 21:55 Відповісти
@ "Ситуації в Курській області на 13 вересня:

У Глушковському районі тривають бойові зіткнення за підтримки бронетехніки в районі села Веселе, куди раніше пробилися ЗСУ. Населені пункти Обуховка та Новий Путь перейшли до сірої зони.
📍51.270912, 34.549019

Кореньовський район.
Противник зайняв населений пункт Снагость, у центрі якого встановив свої прапори
📍51.316095, 34.886619
Ситуація в районі Любимовки, Обуховки та Бяхового вкрита «туманом війни».

У Суджанському районі продовжуються бойові дії позиційного характеру, ситуація без істотних змін.".
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13.09.2024 23:02 Відповісти
 
 