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Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова: Первый приоритет – это оружие для наших воинов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что сейчас самый главный приоритет - это оружие для украинских защитников.

"Первый приоритет - это оружие для наших воинов на Покровском, на Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту. Это и вопрос поставки, и вопрос производства - как в Украине, так и совместного с партнерами. Задача - максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что войну можно завершить справедливо только на сильных позициях, и Украина делает для этого все возможное.

Читайте также: Ситуация на Покровском направлении выравнивается, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) оружие (10221) Александр Сырский (600) Умеров Рустем (534)


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Пора знімати відсіки як воно ЗАСЛУХОВУЄ доповіді!
Та ще й по скайпу та з бункера...
Для повної автентичності його кумиру.
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13.09.2024 21:18 Ответить
ЗЕ виявилося не тільки вважатель,а ще й заслухун.
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13.09.2024 21:21 Ответить
А людей вже хватає?

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13.09.2024 21:21 Ответить
І шо то дало ішаку таке заслуховування!?
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13.09.2024 21:26 Ответить
Заслухав це добре. А щось зрозумів?
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13.09.2024 21:27 Ответить
ніт, це не про нього
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13.09.2024 22:01 Ответить
То що чи хто тобі заважає купувати зброю?! Виробники волають-викупи у них зброю! Грошей немає-поверни накрадене з офшорів. Д'єрмак заважає виведи його на Майдан. Ти сам цього не хочеш-іди за кацапським крейсером! Може так врятуєш свою дорогоцінну шкіру!
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13.09.2024 21:37 Ответить
охy****!! І дрони? мУлЙон?
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13.09.2024 21:55 Ответить
@ "Ситуації в Курській області на 13 вересня:

У Глушковському районі тривають бойові зіткнення за підтримки бронетехніки в районі села Веселе, куди раніше пробилися ЗСУ. Населені пункти Обуховка та Новий Путь перейшли до сірої зони.
📍51.270912, 34.549019

Кореньовський район.
Противник зайняв населений пункт Снагость, у центрі якого встановив свої прапори
📍51.316095, 34.886619
Ситуація в районі Любимовки, Обуховки та Бяхового вкрита «туманом війни».

У Суджанському районі продовжуються бойові дії позиційного характеру, ситуація без істотних змін.".
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13.09.2024 23:02 Ответить
 
 