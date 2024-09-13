Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова: Первый приоритет – это оружие для наших воинов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что сейчас самый главный приоритет - это оружие для украинских защитников.

"Первый приоритет - это оружие для наших воинов на Покровском, на Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту. Это и вопрос поставки, и вопрос производства - как в Украине, так и совместного с партнерами. Задача - максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что войну можно завершить справедливо только на сильных позициях, и Украина делает для этого все возможное.

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