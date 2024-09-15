"Ми захопили частину Курської області. - Ого!", - звільнені з російського полону воїни дізнаються про події на фронті. ВIДЕО

Звільнені з російського полону українські воїни емоційно реагують на розповідь про останні події на фронті.

Відповідне відео поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, вони з подивом та неабиякою радістю дізнаються про те, що Україні вдалося захопити частину Курщини.

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Нагадаємо, 14 вересня Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених того дня воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що той обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

Також повідомлялося, що 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."