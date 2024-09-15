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"Ми захопили частину Курської області. - Ого!", - звільнені з російського полону воїни дізнаються про події на фронті. ВIДЕО

Звільнені з російського полону українські воїни емоційно реагують на розповідь про останні події на фронті.

Відповідне відео поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, вони з подивом та неабиякою радістю дізнаються про те, що Україні вдалося захопити частину Курщини.

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Нагадаємо, 14 вересня Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених того дня воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що той обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

Також повідомлялося, що 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

Автор: 

полонені (2267) Курськ (1128)


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Топ коментарі
+20
І просрали частину Донецької.
Це мабуть не ого, ал то таке.
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15.09.2024 09:04
+15
Ага, так потрібні що позакривали останні шахти.
Казки про корисні копалини воно задвигає тамошньому мудрому наріду щоб хоч якось виправдать абсолютно ідіотську війну...
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15.09.2024 09:49
+14
Задум такий...на виснаження рашистської армії...а не в території...захопити ,то вони захопили..а що захопили ? руїни і поля...чи довго вони зможуть утримувати? майже осінь,потім зима...головне Логістика ! що вони будуть жерти ? болото і сніг ?
Приклад з Другої світової.. Гудеріан так швидко просувався на своїх танках,і захоплював землю,що за ним не поспівали війська обслуги,паливо.їжа..якщо б було налагоджена логістика ,Гудеріан міг захопити москву.
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15.09.2024 09:24
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І просрали частину Донецької.
Це мабуть не ого, ал то таке.
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15.09.2024 09:04 Відповісти
Задум такий...на виснаження рашистської армії...а не в території...захопити ,то вони захопили..а що захопили ? руїни і поля...чи довго вони зможуть утримувати? майже осінь,потім зима...головне Логістика ! що вони будуть жерти ? болото і сніг ?
Приклад з Другої світової.. Гудеріан так швидко просувався на своїх танках,і захоплював землю,що за ним не поспівали війська обслуги,паливо.їжа..якщо б було налагоджена логістика ,Гудеріан міг захопити москву.
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15.09.2024 09:24 Відповісти
ху@лу побоку міста і люди.
Йому потрібні корисні копалини Донбасу.
Поклади урану на Дніпропетровщині також дуже ласий шматок.
На днях ху@ло якраз робив заяви про уран.
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15.09.2024 09:39 Відповісти
Ага, так потрібні що позакривали останні шахти.
Казки про корисні копалини воно задвигає тамошньому мудрому наріду щоб хоч якось виправдать абсолютно ідіотську війну...
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15.09.2024 09:49 Відповісти
Вугілля далеко не найцінніше, що там є.
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15.09.2024 09:52 Відповісти
Там нема нічого такого що є в козломордії, на порядок більше. І вугілля, і літій, і газ. Навіть уран.
Єдине що їм їх хоч трохи треба це жітєлі Донбаса на м'ясо...
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15.09.2024 10:00 Відповісти
Forbes опубликовал карту стоимости природных ресурсов Украины

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15.09.2024 10:03 Відповісти
Такие карты чистейшей воды манипуляция, расширьте ее на восток и распишите так же на рф (да и на любую другую страну) и увидите что там тоже самое, где больше где меньше, и что вы думаете, там это полностью добывается и приносит столько сколько написано на карте? А вот нихрена, большая часть из этого ни у нас ни у них не добывается. Так что, все те, кто задвигает тему, что война из-за ресурсов, либо боты либо полезные идиоты. рф одной только нефти зарабатывает на порядки больше и на этой войне уже потеряла столько (и будет терять еще), сколько никакие теоритические запасы, какие еще нужно добыть, не оправдают это.
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15.09.2024 14:59 Відповісти
На Донбасі найбільші в Європі поклади кам'яної солі.
Окрім того
"В статті на «ФедералПресс», крім прогнозів на підвищення ВВП країни-агресора шляхом пограбування надр окупованих земель України, згадують також «Шевченківське» родовище літію на Донеччині. І планують, як вироблятимуть з його сировини акумуляторні батареї.
Є в надрах Донбасу також марганець, графіт, мідь та нікель, які використовуються у різних галузях промисловості."
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15.09.2024 09:59 Відповісти
І на видобуток всього цього москалям доведеться витрачати вдвічі більше грошей, ніж воно вартує. Навряд чи далі планів зайде.
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15.09.2024 10:07 Відповісти
Ні. Видобуток цих копалин дешевший, ніж видобуток вугілля.
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15.09.2024 10:27 Відповісти
Ні, там не від виду залежить, а від глибини залягання. Все що на поверхні видобули і розвезли по 15 країнам щє при совку, гудок вже вкладався не в копалини, а в замкнутий цикл виробництва вже готових металевих продуктів, тому що просто копалини продавати вже тоді було невигідно.
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15.09.2024 10:44 Відповісти
?? я в Луганську вчилась в інституті
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15.09.2024 10:47 Відповісти
Той же видобуток сланцевого газу, який і ми раніше збирались видобувати на Донбасі, потребує дуже великих вкладень?
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15.09.2024 10:47 Відповісти
Чому?
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15.09.2024 11:01 Відповісти
😀
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15.09.2024 11:11 Відповісти
Споживання вугілля до 2050 року в світі припиниться повністю таку домовленость підписали всі країни тому вугілля не цікаве ху...лу...
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15.09.2024 10:35 Відповісти
Так, при реалізації базового сценарію споживання енергетичного вугілля у світі до 2030 року зросте на 3% - з 6,8 мільярда тонн у 2021 році до 7 мільярдів тонн. При цьому до 2050 року тренд зміниться на протилежний, в результаті споживання знизиться на 38%, до 4,2 мільярда тонн.
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15.09.2024 11:00 Відповісти
Не має бути взагалі споживання вугілля до 2050 року такий договір підписали всі країни в тому числі орки і Китай
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15.09.2024 16:21 Відповісти
Киньте цю затію.

Ніхто не відмовиться від вугілля, поки воно дешеве.
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15.09.2024 17:13 Відповісти
Ну i хто буде щось добувати в розбитих
мiстах без людей? 😏
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15.09.2024 18:38 Відповісти
Це ніколи не було проблемою для рашистів. Бараки і зеки, військовополонені завжди вирішували у них подібні проблеми.
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16.09.2024 07:29 Відповісти
Облиште ці теорії.
Вони пережили вже дві зими і нічого.
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15.09.2024 10:23 Відповісти
Гудеріан все зробив ідеально проти переважаючого противника. І з логістикою стрибнув вище голови.
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15.09.2024 12:52 Відповісти
Резкие ухудшения погоды начались с конца октября, когда солнечные дни сменились пасмурными и полили затяжные дожди, превратившие дороги в месиво грязи.
Скорость продвижения снизилась, поскольку колонны снабжения не поспевали за армией.
Гудериану удалось приблизиться к Москве с юга, а с северо-запада головные части Вермахта даже проникли в пригороды советской столицы, но когда мороз уступил место снегу, операция «Тайфун» окончательно застопорилась.
З книги Джона Пімлотта..Вермахт..Сухопутні війська III Рейха
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15.09.2024 13:01 Відповісти
Если бы она ему это сказала с самого начала, думаю вместо недовольства, они бы обрадовались и удивились что не пол Украины. Многие забыли как два года назад думали а выстоит ли вообще Украина, но после распиаренного Запорожского наступления и обещаний чая в Крыму, многие теперь недовольны теми результатами что имеем, и это учитывая, что по прежнему сражаемся с превосходящим нас почти во всем врагом.
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15.09.2024 15:38 Відповісти
Довго іх в полоні мучили
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15.09.2024 09:08 Відповісти
...".А воду перекрили?"
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15.09.2024 09:08 Відповісти
А світло в Крим даємо ?Помню як Семенченко хотів підірвати кримські леп ,а спецназ Авакова під керівництвом Ківи приїхали щоб завадити цим діям
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15.09.2024 09:19 Відповісти
Чим зараз займається цей видатний боєць? Чому не бачить як Зермаки обслуговують Орбана з пуйлом?
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15.09.2024 09:42 Відповісти
@ "Ситуація в Курській області на ранок 15 вересня:

Глушковский район .
В н.п. Тьоткіно ситуація для російських військ продовжує погіршуватись. З місць повідомляють про значне посилення атаки дроноводів ЗСУ і боєзіткнень в південній частині населеного пункту.
В районі Веселого тривають важкі бої. Південніше населеного пункту ЗСУ закріпились на ділянці шириною до 4 км.

Кореньовський район .
Продовжуються боєзіткнення в районі Гордєєвки, Бяхового, на заході Покровського, на заході Любимовки і в районі Шептуховки.
Ситуація вздовж залізничної колії південніше Олександрівки залишається на уточненні.

В Суджанському районі ситуація без істотних змін. Продовжуються боєзіткнення різного ступеня інтенсивності в районе н.п. Погребки, Черкаскоє Поречноє, Мартиновка, Руская Конопелька і Борки.
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15.09.2024 09:27 Відповісти
від трьох до десяти їх не чекає. Просто попадуть у штормзет.
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15.09.2024 10:32 Відповісти
На пітьмі тривога за свій контрнаступ:

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15.09.2024 12:08 Відповісти
 
 