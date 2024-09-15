"Ми захопили частину Курської області. - Ого!", - звільнені з російського полону воїни дізнаються про події на фронті. ВIДЕО
Звільнені з російського полону українські воїни емоційно реагують на розповідь про останні події на фронті.
Відповідне відео поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, вони з подивом та неабиякою радістю дізнаються про те, що Україні вдалося захопити частину Курщини.
Нагадаємо, 14 вересня Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених того дня воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що той обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.
Також повідомлялося, що 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."
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Це мабуть не ого, ал то таке.
Приклад з Другої світової.. Гудеріан так швидко просувався на своїх танках,і захоплював землю,що за ним не поспівали війська обслуги,паливо.їжа..якщо б було налагоджена логістика ,Гудеріан міг захопити москву.
Йому потрібні корисні копалини Донбасу.
Поклади урану на Дніпропетровщині також дуже ласий шматок.
На днях ху@ло якраз робив заяви про уран.
Казки про корисні копалини воно задвигає тамошньому мудрому наріду щоб хоч якось виправдать абсолютно ідіотську війну...
Єдине що їм їх хоч трохи треба це жітєлі Донбаса на м'ясо...
Окрім того
"В статті на «ФедералПресс», крім прогнозів на підвищення ВВП країни-агресора шляхом пограбування надр окупованих земель України, згадують також «Шевченківське» родовище літію на Донеччині. І планують, як вироблятимуть з його сировини акумуляторні батареї.
Є в надрах Донбасу також марганець, графіт, мідь та нікель, які використовуються у різних галузях промисловості."
Ніхто не відмовиться від вугілля, поки воно дешеве.
мiстах без людей? 😏
Вони пережили вже дві зими і нічого.
Скорость продвижения снизилась, поскольку колонны снабжения не поспевали за армией.
Гудериану удалось приблизиться к Москве с юга, а с северо-запада головные части Вермахта даже проникли в пригороды советской столицы, но когда мороз уступил место снегу, операция «Тайфун» окончательно застопорилась.
З книги Джона Пімлотта..Вермахт..Сухопутні війська III Рейха
Глушковский район .
В н.п. Тьоткіно ситуація для російських військ продовжує погіршуватись. З місць повідомляють про значне посилення атаки дроноводів ЗСУ і боєзіткнень в південній частині населеного пункту.
В районі Веселого тривають важкі бої. Південніше населеного пункту ЗСУ закріпились на ділянці шириною до 4 км.
Кореньовський район .
Продовжуються боєзіткнення в районі Гордєєвки, Бяхового, на заході Покровського, на заході Любимовки і в районі Шептуховки.
Ситуація вздовж залізничної колії південніше Олександрівки залишається на уточненні.
В Суджанському районі ситуація без істотних змін. Продовжуються боєзіткнення різного ступеня інтенсивності в районе н.п. Погребки, Черкаскоє Поречноє, Мартиновка, Руская Конопелька і Борки.