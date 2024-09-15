"Мы захватили часть Курской области. - Ого!" - освобожденные из российского плена воины узнают о событиях на фронте. ВИДЕО
Освобожденные из российского плена украинские воины эмоционально реагируют на рассказ о последних событиях на фронте.
Соответствующее видео распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, они с удивлением и большой радостью узнают о том, что Украине удалось захватить часть Курщины.
Напомним, 14 сентября Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что тот обмен пленными помогли организовать ОАЭ.
Также сообщалось, что 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."
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Це мабуть не ого, ал то таке.
Приклад з Другої світової.. Гудеріан так швидко просувався на своїх танках,і захоплював землю,що за ним не поспівали війська обслуги,паливо.їжа..якщо б було налагоджена логістика ,Гудеріан міг захопити москву.
Йому потрібні корисні копалини Донбасу.
Поклади урану на Дніпропетровщині також дуже ласий шматок.
На днях ху@ло якраз робив заяви про уран.
Казки про корисні копалини воно задвигає тамошньому мудрому наріду щоб хоч якось виправдать абсолютно ідіотську війну...
Єдине що їм їх хоч трохи треба це жітєлі Донбаса на м'ясо...
Окрім того
"В статті на «ФедералПресс», крім прогнозів на підвищення ВВП країни-агресора шляхом пограбування надр окупованих земель України, згадують також «Шевченківське» родовище літію на Донеччині. І планують, як вироблятимуть з його сировини акумуляторні батареї.
Є в надрах Донбасу також марганець, графіт, мідь та нікель, які використовуються у різних галузях промисловості."
Ніхто не відмовиться від вугілля, поки воно дешеве.
мiстах без людей? 😏
Вони пережили вже дві зими і нічого.
Скорость продвижения снизилась, поскольку колонны снабжения не поспевали за армией.
Гудериану удалось приблизиться к Москве с юга, а с северо-запада головные части Вермахта даже проникли в пригороды советской столицы, но когда мороз уступил место снегу, операция «Тайфун» окончательно застопорилась.
З книги Джона Пімлотта..Вермахт..Сухопутні війська III Рейха
Глушковский район .
В н.п. Тьоткіно ситуація для російських військ продовжує погіршуватись. З місць повідомляють про значне посилення атаки дроноводів ЗСУ і боєзіткнень в південній частині населеного пункту.
В районі Веселого тривають важкі бої. Південніше населеного пункту ЗСУ закріпились на ділянці шириною до 4 км.
Кореньовський район .
Продовжуються боєзіткнення в районі Гордєєвки, Бяхового, на заході Покровського, на заході Любимовки і в районі Шептуховки.
Ситуація вздовж залізничної колії південніше Олександрівки залишається на уточненні.
В Суджанському районі ситуація без істотних змін. Продовжуються боєзіткнення різного ступеня інтенсивності в районе н.п. Погребки, Черкаскоє Поречноє, Мартиновка, Руская Конопелька і Борки.