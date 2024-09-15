"Мы захватили часть Курской области. - Ого!" - освобожденные из российского плена воины узнают о событиях на фронте. ВИДЕО

Освобожденные из российского плена украинские воины эмоционально реагируют на рассказ о последних событиях на фронте.

Соответствующее видео распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, они с удивлением и большой радостью узнают о том, что Украине удалось захватить часть Курщины.

Смотрите также: Украинские десантники разбили в Курской области подразделение российских ВДВ. ВИДЕО

Напомним, 14 сентября Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что тот обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

Также сообщалось, что 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."