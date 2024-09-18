Спалили танк та БТР окупантів: 3 ОШБр відбила штурм рашистів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3 ОШБр знищили російський танк та БТР під час бою на Харківщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це воїни повідомили у Telegram.
"Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації. З неба завдали моментального ураження в танк. Бетер, який почав давати задню — догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що ворожий штурм відбили Батальйон безпілотних систем, бійці "FATUM" з Протитанкового, і бійці "Revenge group" з 1-го механізованого батальйону.
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Amber
показати весь коментар18.09.2024 12:45 Відповісти Мені подобається 4
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