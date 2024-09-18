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Спалили танк та БТР окупантів: 3 ОШБр відбила штурм рашистів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3 ОШБр знищили російський танк та БТР під час бою на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це воїни повідомили у Telegram.

"Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації. З неба завдали моментального ураження в танк. Бетер, який почав давати задню — догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ворожий штурм відбили Батальйон безпілотних систем, бійці "FATUM" з Протитанкового, і бійці "Revenge group" з 1-го механізованого батальйону.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3850) 3 Окрема штурмова бригада (436)


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Хлопцям щира подяка і респект за те, що глушать кацапів на нашій землі 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.09.2024 12:45 Відповісти
 
 