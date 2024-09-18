Сожгли танк и БТР оккупантов: 3-я ОШБр отразила штурм рашистов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили российский танк и БТР во время боя на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом воины сообщили в Telegram.
"Вражескую колонну, двигавшуюся в сторону наших позиций, вовремя срисовали пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации. С неба нанесли моментальное поражение в танк. Бетеер, который начал давать заднюю - догнали. Еще до контрольных попаданий начала обратно убегать российская пехота", - говорится в сообщении.
Технику на много миллионов за короткое время уничтожили БПЛА 3-я ОШБр
Отмечается, что вражеский штурм отбили Батальон беспилотных систем, бойцы "FATUM" из Противотанкового, и бойцы "Revenge group" из 1-го механизированного батальонов.
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Amber
показать весь комментарий18.09.2024 12:45 Ответить Мне нравится 4
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