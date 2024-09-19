Дрони-камікадзе виявили та знищили російську САУ "Мста". ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів-камікадзе виявили та знищили, 152-мм САУ "Мста", яка вже дуже рідко зустрічається на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту артустановки опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000 в наступні два місяці, - міністр оборони Пісторіус