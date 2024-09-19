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Дрони-камікадзе виявили та знищили російську САУ "Мста". ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів-камікадзе виявили та знищили, 152-мм САУ "Мста", яка вже дуже рідко зустрічається на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту артустановки опублікований у соцмережах.

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знищення (7307) дрони (4748) САУ (227)


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класно
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19.09.2024 10:13 Відповісти
Таки САУ, а не макет.
Мабуть курщина, бо тут такий рарітет як мінімум маскувальною сіткою накрили б і караул виставили.
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19.09.2024 10:19 Відповісти
чудово. Їх і так мало у кацапів було. У бойоврму стані лише 150 шт. Було...
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19.09.2024 10:24 Відповісти
Напакована БК була. Он як здетонував! Значить не встигли відстрілятись - і це добре!
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19.09.2024 10:43 Відповісти
Фактично це пів кілотони вибух
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19.09.2024 11:10 Відповісти
Дрони вже з інтелектом - самі виявляють та нищать.
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19.09.2024 12:03 Відповісти
В описании сказано "операторы обнаружили"
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19.09.2024 12:58 Відповісти
Файно помстились 👍
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19.09.2024 14:26 Відповісти
 
 