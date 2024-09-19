Дрони-камікадзе виявили та знищили російську САУ "Мста". ВIДЕО
Українські оператори ударних дронів-камікадзе виявили та знищили, 152-мм САУ "Мста", яка вже дуже рідко зустрічається на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту артустановки опублікований у соцмережах.
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Мабуть курщина, бо тут такий рарітет як мінімум маскувальною сіткою накрили б і караул виставили.