Дроны-камикадзе обнаружили и уничтожили российскую САУ "Мста". ВИДЕО
Украинские операторы ударных дронов-камикадзе обнаружили и уничтожили, 152-мм САУ "Мста", которая уже очень редко встречается на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов и детонации боекомплекта артустановки опубликована в соцсетях.
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Мабуть курщина, бо тут такий рарітет як мінімум маскувальною сіткою накрили б і караул виставили.