Дроны-камикадзе обнаружили и уничтожили российскую САУ "Мста". ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов-камикадзе обнаружили и уничтожили, 152-мм САУ "Мста", которая уже очень редко встречается на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов и детонации боекомплекта артустановки опубликована в соцсетях.

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