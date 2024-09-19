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Дроны-камикадзе обнаружили и уничтожили российскую САУ "Мста". ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов-камикадзе обнаружили и уничтожили, 152-мм САУ "Мста", которая уже очень редко встречается на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов и детонации боекомплекта артустановки опубликована в соцсетях.

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уничтожение (6980) дроны (3955) САУ (211)


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класно
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19.09.2024 10:13 Ответить
Таки САУ, а не макет.
Мабуть курщина, бо тут такий рарітет як мінімум маскувальною сіткою накрили б і караул виставили.
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19.09.2024 10:19 Ответить
чудово. Їх і так мало у кацапів було. У бойоврму стані лише 150 шт. Було...
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19.09.2024 10:24 Ответить
Напакована БК була. Он як здетонував! Значить не встигли відстрілятись - і це добре!
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19.09.2024 10:43 Ответить
Фактично це пів кілотони вибух
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19.09.2024 11:10 Ответить
Дрони вже з інтелектом - самі виявляють та нищать.
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19.09.2024 12:03 Ответить
В описании сказано "операторы обнаружили"
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19.09.2024 12:58 Ответить
Файно помстились 👍
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19.09.2024 14:26 Ответить
 
 