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Збиралися перепливти Тису на гумовому човні: за 50 метрів до держрубежу затримано 4 чоловіків, - ДПСУ. ВIДЕО

Уночі українські прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які планували перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину. 

Про це повідомили в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб бути менш помітними, чоловіки висунулися вночі: взяли човен та рухалися у бік кордону, де й були затримані.

Один із них заплатив переправникам $12 000, інший – $4 000, $7 000 повинен був доплатити згодом; ще двоє – домовилися про $11 000, якщо зможуть потрапити на територію сусідньої країни живими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 500 метрів до кордону затримано п’ятьох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Затриманими виявилися двоє жителів Дніпропетровщини, один житель Київщини та один житель Харківщини.

Для складання адмінпротоколів та з’ясування усіх обставин правопорушення "човнярів" доставили у прикордонний підрозділ.

У ДПСУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення по обидва береги Тиси, де проходить кордон з Угорщиною та Румунією, прикордонники виявили тіла 41 потопельника.

Читайте також: Затримано групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон з Румунією: Кожен заплатив організатору по $10 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) кордон (4775) ухилянти (932)


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Топ коментарі
+10
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23.09.2024 14:36
+6
А тих двох злодіїв зелених дупутатів, які втекли непобачили
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23.09.2024 15:03
+4
Аж від серця відлягло. Попустило. Я ж думала - депутати. Або привладна гопота.
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23.09.2024 14:40
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а, як порахували, що саме, за 50 метрів до держрубежу?
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23.09.2024 14:25 Відповісти
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23.09.2024 14:36 Відповісти
Аж від серця відлягло. Попустило. Я ж думала - депутати. Або привладна гопота.
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23.09.2024 14:40 Відповісти
"морські котики" готові до служби в морській піхоті.... Підготовлені!
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23.09.2024 14:55 Відповісти
А тих двох злодіїв зелених дупутатів, які втекли непобачили
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23.09.2024 15:03 Відповісти
розумієш..вони же зелені..а трава ще не пожовкла, важко побачити
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23.09.2024 17:33 Відповісти
А одарченка чому не затримали?
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23.09.2024 15:35 Відповісти
він був без вудки, тому його не побачили
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23.09.2024 17:32 Відповісти
то рибалки
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23.09.2024 17:31 Відповісти
 
 