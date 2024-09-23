Збиралися перепливти Тису на гумовому човні: за 50 метрів до держрубежу затримано 4 чоловіків, - ДПСУ. ВIДЕО

Уночі українські прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які планували перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину.

Про це повідомили в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб бути менш помітними, чоловіки висунулися вночі: взяли човен та рухалися у бік кордону, де й були затримані.

Один із них заплатив переправникам $12 000, інший – $4 000, $7 000 повинен був доплатити згодом; ще двоє – домовилися про $11 000, якщо зможуть потрапити на територію сусідньої країни живими.

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Затриманими виявилися двоє жителів Дніпропетровщини, один житель Київщини та один житель Харківщини.

Для складання адмінпротоколів та з’ясування усіх обставин правопорушення "човнярів" доставили у прикордонний підрозділ.

У ДПСУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення по обидва береги Тиси, де проходить кордон з Угорщиною та Румунією, прикордонники виявили тіла 41 потопельника.

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