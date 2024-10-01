Рашисти вдарили по центру Херсону: 6 людей загинули, є поранені (оновлено). ВIДЕО 18+
Зранку 1 жовтня 2024 року війська РФ вдарили по центральній частині Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є загиблі і поранені. Детальніша інформація уточнюється. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Бережіть себе!" - інформує Прокудін.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Більше інформації щодо ворожого обстрілу міста наразі не відомо.
Оновлена інформація
Як згодом уточнив Прокудін, окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.
"На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені. Потерпілих доставили до медзакладу. Вони - під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 6 осіб, 6 дістали поранення. Один чоловік у важкому стані.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 29 вересня російська армія поранила двох чоловіків у Херсоні.
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Де ж той бункер?! Навіть насраллу дістали, а цей покидьок досі землю поганить!!!
С.У.М.
Ця кров на його руках.
А колишній Головком часом, ні при чому?
Він не зупиняв ракетні програми.
Він не брехав людям, що нападу не буде і не закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони..
Він не скорочував фінансування армії.
Він не відводив війска з Чонгару і бригаду нацгвардії з оборони Гостомеля.
Він не розміновував Чонгар безпосередньо перед вторгненням туди ворога.
Він не призначав агентів ФСБ на керівні посади в силових структурах.
Він не переслідував героїв і волонтерів.
Він не говорив, що йому не потрібна мобілізація.
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Це все робив Верховний Ухилянт і Мародер.
RIP...