Рашисти вдарили по центру Херсону: 6 людей загинули, є поранені (оновлено). ВIДЕО 18+

Зранку 1 жовтня 2024 року війська РФ вдарили по центральній частині Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблі і поранені. Детальніша інформація уточнюється. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Бережіть себе!" - інформує Прокудін.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Більше інформації щодо ворожого обстрілу міста наразі не відомо.

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Оновлена інформація

Як згодом уточнив Прокудін, окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.

"На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені. Потерпілих доставили до медзакладу. Вони - під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 6 осіб, 6 дістали поранення. Один чоловік у важкому стані.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 29 вересня російська армія поранила двох чоловіків у Херсоні.