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Рашисти вдарили по центру Херсону: 6 людей загинули, є поранені (оновлено). ВIДЕО 18+

Зранку 1 жовтня 2024 року війська РФ вдарили по центральній частині Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблі і поранені. Детальніша інформація уточнюється. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Бережіть себе!" - інформує Прокудін.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Більше інформації щодо ворожого обстрілу міста наразі не відомо.

Читайте також: Доба на Херсонщині: армія РФ обстріляла об’єкти критичної інфраструктури й освітні заклади, поранила 17 людей

Оновлена інформація

Як згодом уточнив Прокудін, окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.

"На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені. Потерпілих доставили до медзакладу. Вони - під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 6 осіб, 6 дістали поранення. Один чоловік у важкому стані.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 29 вересня російська армія поранила двох чоловіків у Херсоні.

Автор: 

обстріл (28717) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+25
Агонія у путіна, а вмирають українці...
Де ж той бункер?! Навіть насраллу дістали, а цей покидьок досі землю поганить!!!
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01.10.2024 10:28
+17
Чотириразовий ухилянт здав без бою двадцять відсотків території України.
Ця кров на його руках.
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01.10.2024 12:37
+14
одні старенькі..., які ж мерзенні тварюки, як же я їх ненавиджу...
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01.10.2024 10:43
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Мерзенні рашистськи вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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01.10.2024 10:17 Відповісти
Не надо всё на других перекладывать, надо чтобы хотя бы половина и здесь (на Земле) сгорела.
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01.10.2024 10:25 Відповісти
Давайте не будем вашей половиной растекаться по плинтусу. ВСЕ сгорели... и баста.
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02.10.2024 08:45 Відповісти
сирийский сценарий , это у путина агония перед смертью
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01.10.2024 10:22 Відповісти
Агонія у путіна, а вмирають українці...
Де ж той бункер?! Навіть насраллу дістали, а цей покидьок досі землю поганить!!!
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01.10.2024 10:28 Відповісти
насрала перед смертью тоже делал
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01.10.2024 10:30 Відповісти
пі@ари кацапські
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01.10.2024 10:32 Відповісти
одні старенькі..., які ж мерзенні тварюки, як же я їх ненавиджу...
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01.10.2024 10:43 Відповісти
ці падлюки так "привітали" з Днем людей похилого віку...
С.У.М.
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01.10.2024 11:10 Відповісти
"Одні стареньки..." - тобто якби були молоді тобі було б легше!?
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01.10.2024 14:50 Відповісти
Да, именно стареньки - просто они составляют почти половину тех, кто остался в Украине сейчас. Плюс им на работу ходить не надо, ходят на базар, ищут, что и где подешевле.
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01.10.2024 15:37 Відповісти
Чотириразовий ухилянт здав без бою двадцять відсотків території України.
Ця кров на його руках.
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01.10.2024 12:37 Відповісти
Калина.
А колишній Головком часом, ні при чому?
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01.10.2024 13:54 Відповісти
Головком не їздив з Верещючкою на Чонгар будувати хаби на Крим.
Він не зупиняв ракетні програми.
Він не брехав людям, що нападу не буде і не закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони..
Він не скорочував фінансування армії.
Він не відводив війска з Чонгару і бригаду нацгвардії з оборони Гостомеля.
Він не розміновував Чонгар безпосередньо перед вторгненням туди ворога.
Він не призначав агентів ФСБ на керівні посади в силових структурах.
Він не переслідував героїв і волонтерів.
Він не говорив, що йому не потрібна мобілізація.
....................................................................................................................................................
Це все робив Верховний Ухилянт і Мародер.
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02.10.2024 10:27 Відповісти
Військовий Вождь, давай нам ввечері розкажи про потужний План Перемоги ... доки при тобі та твоєму ЗЕшмурдяку Україна не сконала.
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01.10.2024 13:22 Відповісти
Блазень зелёный південь розміщував, штали робив та мир в очах шукав. А зараз катається по турне, посміхається.
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01.10.2024 14:03 Відповісти
Пряма мова від Оксани Погомій з Херсона: "Ми помстимося за кожного загиблого". https://www.youtube.com/watch?v=An67p3QA2tM
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01.10.2024 16:27 Відповісти
Дай Боже, шоб так і було.
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01.10.2024 19:26 Відповісти
ПІД@РИ зачищають Україну від українців... кацапня, будь ти проклята!
RIP...
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01.10.2024 19:24 Відповісти
 
 