УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12772 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
18 325 155

П’яний 28-річний чоловік побив співробітницю бару в Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження

Пʼяний 28-річний чоловік жорстоко побив співробітницю бару у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, побиття жінки зафільмувала камера спостереження. У соцмережах зазначають, що причиною конфлікту стало те, що жінка "зажала ще одну пляшку горілки".

Подія трапилася 26 вересня. Постраждала викликала поліцію та написала заяву, але впродовж доби кримінальне провадження не було розпочате. Пізніше 28-річного нападника знайшли. А щодо дій поліції, яка не реагувала, призначено службову перевірку.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік у військовій формі у присутності двох поліцейських нецензурно лає жінку і б’є чоловіка у Харкові. ВIДЕО

Автор: 

бійка (751) Запоріжжя (2358)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
А українчики сидять і зирять.
Пів-нації - просто смерючі лайнюки.
показати весь коментар
03.10.2024 14:10 Відповісти
+41
Не половина, а 73% проценти, уродів вже пораховано.
показати весь коментар
03.10.2024 14:12 Відповісти
+34
Важко навіть сказати що огидніше, антигерой на відео чи купа байдужих поруч.
показати весь коментар
03.10.2024 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Капець, могли би і препинити драку.
Ото де "водка", там чекай біди
показати весь коментар
03.10.2024 15:30 Відповісти
Мабуть він сам мусор, суддя чи тецекун. Напад явно породжений безкарністю придворних
показати весь коментар
03.10.2024 15:37 Відповісти
..........моя дОня працює у цьому, не найчистішому, цьому бізнесі (не захоплююся цим тупорилим квестом для грошовитих дебілів - пожерти жИрно-пабАгатому серед людей).. от, від щирого серця, особисто виїхав би "на ЇЇ точку" та присвятив остаток років свого життя аби "такого більше не було"... і завжди готовий (допоки зможу)...
показати весь коментар
03.10.2024 16:42 Відповісти
хз,нові покоління агресивні та трусливі водночас!я якось життя прожив,але ніколи такої уйні не бачив,щоб якесь мурло жінку прилюдно лупцювало.а тут ще й купа істот схожих на чоловиків...нда...усих нормальних,мабудь,у ЗСУ забрали-залишилось оце
показати весь коментар
03.10.2024 17:22 Відповісти
Стандартна ситуація в подібних ригаловах. Нормальні та адекватні люди зазвичай такі місця не відвідують. Ті хто працюють в таких "закладах харчування" мають мати на увазі, де, коли і як починати сперечатися, хоча б для того, щоб їхня зміна не закінчилась зламаною щелепою та вибитими зубами. В ідеалі за барною стійкою мати травмат. В цій ситуації алкагерою як мінімум загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Тут вже залежить від висновку лікарів.
показати весь коментар
03.10.2024 17:44 Відповісти
Михайло, що ти верзеш, хир моржовий. А ХАЛУЇ сиділи і дивились.
показати весь коментар
03.10.2024 19:00 Відповісти
А ти біженець типу хєрой. Напевно що ходиш в штатах по генделях і за всіх "встрєваєш". До ******* заакеанських клоунів типу тебе посил один: на х...й. Ще питання?
показати весь коментар
03.10.2024 20:53 Відповісти
За свій термін проживання в Штаах, ще не бачив такого, щоби пяниця гамселив жінку в громадському місці. Ну от якось так. А там видно що ушльопок ледве стояв на ногах. І тиша....
показати весь коментар
03.10.2024 23:16 Відповісти
Ну так это же Украина. К сожалению, в плане культуры и человеческих отношений мы далеко от рашки не ушли... Сам нахожусь в Канаде недавно. Разница с Украиной - небо и земля.
показати весь коментар
03.10.2024 23:50 Відповісти
Современное поколение pussy-мальчиков. Мужское начало отсутствует по определению. Девушка, которою бил подонок, более мужественная, чем все посетители бара вместе взятые.
показати весь коментар
04.10.2024 03:29 Відповісти
Ти не в Торонто находишься ли, случаем, где в каждом баре канадские индейци наркоту принимают, а на визови полиция не хочет виезжать? Где бариста боится даже замечание сделать обколотому. Блииин, от брехуни. Какая нахрен ваша толерантность, когда коляски инвалидние воруете у украинских беженцев, даже без автоматики, канадці, блин, про толерантность вспомнили.

Перестань кіздеть. Грязь, вонь под барами, пьянь и обколотие валяются. Воровство.

Короче, не кізді, "канадец" и сиди тихо на своей Канаде.
показати весь коментар
04.10.2024 09:34 Відповісти
Да, да! А ещё у нас негров линчуют. Сильно же в твою бестолковку советскую пропаганду запихнули и главное надолго. Как говорится: "Свинья грязи найдёт". Киношки насмотрелся, болезный?
показати весь коментар
04.10.2024 15:53 Відповісти
не истери, истеричка.

Прими правду и захлопнись.
показати весь коментар
05.10.2024 10:14 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/style/2024/10/01/diddy-sexual-assault-lawsuit-victims-tony-buzbee/

Зовсім йо@бнуті.
показати весь коментар
05.10.2024 11:35 Відповісти
P. Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річним хлопцем та 17-річною дівчиною

https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776

Ну, так ето же Северная Америка. Дикари-с.
показати весь коментар
29.10.2024 12:34 Відповісти
За 33 роки в США я не разу не бачив бійки в барі, навіть серед мужиків, не те, що жінку мутузить прилюдно. Маячня!
показати весь коментар
04.10.2024 03:35 Відповісти
Дивлячись в яких барах. Є такі райони де аж на вулиці відчуваєш сморід коноплі з будинків у дворах і чорнота всюди обколота сидить. Там білі не ходять. От кіздуни ви американські.
показати весь коментар
04.10.2024 09:29 Відповісти
А з якого переляку я повинен ходити в бари до неблагополучних районів? Я ж, як ви самі здогадалися не чорношкірий. Хоча не разу у місцевих новинах не чув, щоби у "чорному" барі побили жінку. Здебільшого, у США перестрілки та поножовщина у барах відбуваються лише у голлівудських фільмах.
показати весь коментар
04.10.2024 15:45 Відповісти
В будь якій державі таке існує

Обговорюй свої США, тоді не будеш отримувати моральних кіздюлєй тут.

На відміну від тебе, українці не обговорюють проблеми в США і переживають за США.

Так хто толерантний?

А ти, вліз на сайт чужої для тебе країни і ще почав смердіти - так тримай тоді!
показати весь коментар
05.10.2024 10:20 Відповісти
Ой, да не кізді. Когда малолетки вирубают навстречу им идущих стариков - развлечение такое. Так что не кізді амер. Миди в своих штатах і не воняй.
показати весь коментар
04.10.2024 09:27 Відповісти
Хлебало прикрой! Пока что мы, простые "амеры" из своих налогов кормим твою страну и таких свиней неблагодарных, как ты. Как будет наоборот, тогда варежку и откроешь. Так что не п..зди, сиди тихо и молчи в тряпочку.
показати весь коментар
04.10.2024 15:59 Відповісти
Опа, истерика от амера.

Значится попали.
показати весь коментар
05.10.2024 10:10 Відповісти
Твою страну никто не просил разоружать Украину, гаранти херови.

Так что, пасть закрил и сел ровно на свою жопу.
показати весь коментар
05.10.2024 10:13 Відповісти
Не бачив такого? В Штатах крутіше, ніж в Україні: P. Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річним хлопцем та 17-річною дівчиною.

https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776
показати весь коментар
29.10.2024 12:32 Відповісти
+100%. В штатах ще гірша ситуація, там обколотих більше чим у нас п'яних.
показати весь коментар
04.10.2024 09:36 Відповісти
Так не лезь со своими смердючими висказиваниями в адрес Украини и пасть закрой свою.
показати весь коментар
05.10.2024 10:12 Відповісти
Скотиняка, а сідуни то ждуни які вже пошепки кажуть що гірше не буде.
показати весь коментар
03.10.2024 18:53 Відповісти
А ХАЛУЇ сиділи і дивились
показати весь коментар
03.10.2024 18:58 Відповісти
У вас бити жінку це нормально , взагалі битися це рівність ?
показати весь коментар
03.10.2024 19:38 Відповісти
А когда мужчин бьют женщины или имущество забирают мужское,что -то не видно женщин с плакатами о не справедливости по отношению к мужчинам. Да,и сейчас идет война ,мужчин насильно похищают в армию,но не увидел протестов за равные права от женщин. Как делить блага женщины равные,ка делить трудности мы слабый пол.
показати весь коментар
04.10.2024 10:48 Відповісти
Ахахааааа - "мужчин насильно похищают в армию " "имущество забирают мужское "
показати весь коментар
04.10.2024 10:57 Відповісти
Є така собі "Книга Войнича", яка розіб,є твоє "равенство" в пух і прах, і те, що викладено в ній. викладено і різних джерелах різних народів. Поясню двома словами: - генетичний ріст від дебіла до генія лежить через розвиток жінки, тож - "хід жаб" аж ніяк не про зіркових жінок та їх спутників, які навіть про це не здогадуються. От тобі й "стиль одягу".
показати весь коментар
03.10.2024 20:48 Відповісти
з гумором у вас тугувато
показати весь коментар
04.10.2024 08:53 Відповісти
Ви про "хід жаб" до фараона - одна з казней БОГА? Так це в Мац-мац-мац-квакії. А щодо жінок, то те, що я сказав не видумка, якщо має "мішок на шиї" то все, що народжує летітеме в прірву генетичної відсталості в розвитку. Я з цим і не збирався шуткувати.
показати весь коментар
04.10.2024 18:20 Відповісти
Это же 73 процента,которые не успели выехать.стадион так стадион.
показати весь коментар
03.10.2024 19:42 Відповісти
Пздц чмошники стоять, седять й спостерігають як б'є у3бан жінку!!!
Сором.
показати весь коментар
03.10.2024 20:14 Відповісти
Менти "замять" хотели. https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/u-zaporizhzhi-v-kafe-pyanij-cholovik-zhorstoko-pobiv-spivrobitnitsyu-zakladu-politsiya-vidkrila-provadzhennya-foto-i-video.htm
показати весь коментар
03.10.2024 20:33 Відповісти
тварі. в Запоріжжі зараз повно втікачів-поліцейських з Мелітополя, Бердянська та інших ТОТ, ото вони так виконують свою роботу. нах вони взагалі тоді потрібні дармоїди.
показати весь коментар
03.10.2024 20:47 Відповісти
Как зачем? Воров в ОПе от нпрода защищать...
показати весь коментар
03.10.2024 21:31 Відповісти
Шкода чоловіків поруч не виявилося
показати весь коментар
03.10.2024 20:44 Відповісти
Чого пани ухилянти стоять дивляться? Хоч би допомогли при нападі, табуреткою його по хребту пепеїпашили б..
показати весь коментар
03.10.2024 23:04 Відповісти
По Закону до 25 років носітєль штанів не має права захищати ні жінку ні Батьківщину
показати весь коментар
04.10.2024 01:16 Відповісти
По закону звездолизы и Алени не должны указывать ,как мужчинам жить.
показати весь коментар
04.10.2024 10:50 Відповісти
Може це кацапка була, і взагалі є такі жінки, що сам був ударив, хоч ще жодного разу не бив
показати весь коментар
04.10.2024 08:23 Відповісти
А де охорона у барі? Це завжди в барах прийнято.

Може це якась "жуткая забегаловка" кацапцька? - Тоді це норма!
показати весь коментар
04.10.2024 09:40 Відповісти
це ж ви і перетворили державу на кацапську забігайлівку
показати весь коментар
04.10.2024 11:07 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 11:02 Відповісти
Кажуть у Запоріжжі багато поліції, під кожним кущем
Може вже якось треба корегувати кількість службовців ? Населення стрімко зменшується, а обслуговуючий державний персонал зростає і вимагає оплати своєї непраці з бюджету, вони ж займають бандитизмом оббираючи рештки "незламних"
Державу остаточно демонтували в 2019..
показати весь коментар
04.10.2024 11:06 Відповісти
Жах...((
показати весь коментар
04.10.2024 11:16 Відповісти
Тігра смугаста 🇺🇦
@Irina860349
·
17 год
Мужики: "чоловіки сильні, вони створені, щоб захищати жінок!"

Теж мужики, коли настав той самий момент, де треба "захищати жінок": "сидять дивляться і нічого не ро***ть, а в коментах потім віктімблеймять "а може вона щось таке сказала, що його спровокувало?"...

захисники, ***...
показати весь коментар
04.10.2024 11:04 Відповісти
Поднять зад со стула взять стул и со всей страстью вхерячить в голову. Отморожение мужики. Стидоба и позор. Улитки в ракушка а не мужики
показати весь коментар
04.10.2024 18:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 