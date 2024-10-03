П’яний 28-річний чоловік побив співробітницю бару в Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження
Пʼяний 28-річний чоловік жорстоко побив співробітницю бару у Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, побиття жінки зафільмувала камера спостереження. У соцмережах зазначають, що причиною конфлікту стало те, що жінка "зажала ще одну пляшку горілки".
Подія трапилася 26 вересня. Постраждала викликала поліцію та написала заяву, але впродовж доби кримінальне провадження не було розпочате. Пізніше 28-річного нападника знайшли. А щодо дій поліції, яка не реагувала, призначено службову перевірку.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Ото де "водка", там чекай біди
Перестань кіздеть. Грязь, вонь под барами, пьянь и обколотие валяются. Воровство.
Короче, не кізді, "канадец" и сиди тихо на своей Канаде.
Прими правду и захлопнись.
Зовсім йо@бнуті.
https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776
Ну, так ето же Северная Америка. Дикари-с.
Обговорюй свої США, тоді не будеш отримувати моральних кіздюлєй тут.
На відміну від тебе, українці не обговорюють проблеми в США і переживають за США.
Так хто толерантний?
А ти, вліз на сайт чужої для тебе країни і ще почав смердіти - так тримай тоді!
Значится попали.
Так что, пасть закрил и сел ровно на свою жопу.
https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776
Сором.
Може це якась "жуткая забегаловка" кацапцька? - Тоді це норма!
Може вже якось треба корегувати кількість службовців ? Населення стрімко зменшується, а обслуговуючий державний персонал зростає і вимагає оплати своєї непраці з бюджету, вони ж займають бандитизмом оббираючи рештки "незламних"
Державу остаточно демонтували в 2019..
@Irina860349
·
17 год
Мужики: "чоловіки сильні, вони створені, щоб захищати жінок!"
Теж мужики, коли настав той самий момент, де треба "захищати жінок": "сидять дивляться і нічого не ро***ть, а в коментах потім віктімблеймять "а може вона щось таке сказала, що його спровокувало?"...
захисники, ***...