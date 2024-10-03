П’яний 28-річний чоловік побив співробітницю бару в Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження

Пʼяний 28-річний чоловік жорстоко побив співробітницю бару у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, побиття жінки зафільмувала камера спостереження. У соцмережах зазначають, що причиною конфлікту стало те, що жінка "зажала ще одну пляшку горілки".

Подія трапилася 26 вересня. Постраждала викликала поліцію та написала заяву, але впродовж доби кримінальне провадження не було розпочате. Пізніше 28-річного нападника знайшли. А щодо дій поліції, яка не реагувала, призначено службову перевірку.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

