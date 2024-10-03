Пьяный 28-летний мужчина избил сотрудницу бара в Запорожье. ВИДЕО камер наблюдения

Пьяный 28-летний мужчина жестоко избил сотрудницу бара в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, избиение женщины сняла камера наблюдения. В соцсетях отмечают, что причиной конфликта стало то, что женщина "зажала еще одну бутылку водки".

Происшествие случилось 26 сентября. Пострадавшая вызвала полицию и написала заявление, но в течение суток уголовное производство не было начато. Позже 28-летнего нападающего нашли. А относительно действий полиции, которая не реагировала, назначена служебная проверка.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

