Пьяный 28-летний мужчина избил сотрудницу бара в Запорожье. ВИДЕО камер наблюдения
Пьяный 28-летний мужчина жестоко избил сотрудницу бара в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, избиение женщины сняла камера наблюдения. В соцсетях отмечают, что причиной конфликта стало то, что женщина "зажала еще одну бутылку водки".
Происшествие случилось 26 сентября. Пострадавшая вызвала полицию и написала заявление, но в течение суток уголовное производство не было начато. Позже 28-летнего нападающего нашли. А относительно действий полиции, которая не реагировала, назначена служебная проверка.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Ото де "водка", там чекай біди
Перестань кіздеть. Грязь, вонь под барами, пьянь и обколотие валяются. Воровство.
Короче, не кізді, "канадец" и сиди тихо на своей Канаде.
Прими правду и захлопнись.
Зовсім йо@бнуті.
https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776
Ну, так ето же Северная Америка. Дикари-с.
Обговорюй свої США, тоді не будеш отримувати моральних кіздюлєй тут.
На відміну від тебе, українці не обговорюють проблеми в США і переживають за США.
Так хто толерантний?
А ти, вліз на сайт чужої для тебе країни і ще почав смердіти - так тримай тоді!
Значится попали.
Так что, пасть закрил и сел ровно на свою жопу.
https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776
Сором.
Може це якась "жуткая забегаловка" кацапцька? - Тоді це норма!
Може вже якось треба корегувати кількість службовців ? Населення стрімко зменшується, а обслуговуючий державний персонал зростає і вимагає оплати своєї непраці з бюджету, вони ж займають бандитизмом оббираючи рештки "незламних"
Державу остаточно демонтували в 2019..
@Irina860349
·
17 год
Мужики: "чоловіки сильні, вони створені, щоб захищати жінок!"
Теж мужики, коли настав той самий момент, де треба "захищати жінок": "сидять дивляться і нічого не ро***ть, а в коментах потім віктімблеймять "а може вона щось таке сказала, що його спровокувало?"...
захисники, ***...