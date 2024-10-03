РУС
Пьяный 28-летний мужчина избил сотрудницу бара в Запорожье. ВИДЕО камер наблюдения

Пьяный 28-летний мужчина жестоко избил сотрудницу бара в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, избиение женщины сняла камера наблюдения. В соцсетях отмечают, что причиной конфликта стало то, что женщина "зажала еще одну бутылку водки".

Происшествие случилось 26 сентября. Пострадавшая вызвала полицию и написала заявление, но в течение суток уголовное производство не было начато. Позже 28-летнего нападающего нашли. А относительно действий полиции, которая не реагировала, назначена служебная проверка.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Мужчина в военной форме в присутствии двух полицейских нецензурно ругает женщину и бьет мужчину в Харькове. ВИДЕО

драка (2032) Запорожье (2735)
+43
А українчики сидять і зирять.
Пів-нації - просто смерючі лайнюки.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:10 Ответить
+41
Не половина, а 73% проценти, уродів вже пораховано.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:12 Ответить
+34
Важко навіть сказати що огидніше, антигерой на відео чи купа байдужих поруч.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:24 Ответить
Капець, могли би і препинити драку.
Ото де "водка", там чекай біди
показать весь комментарий
03.10.2024 15:30 Ответить
Мабуть він сам мусор, суддя чи тецекун. Напад явно породжений безкарністю придворних
показать весь комментарий
03.10.2024 15:37 Ответить
..........моя дОня працює у цьому, не найчистішому, цьому бізнесі (не захоплююся цим тупорилим квестом для грошовитих дебілів - пожерти жИрно-пабАгатому серед людей).. от, від щирого серця, особисто виїхав би "на ЇЇ точку" та присвятив остаток років свого життя аби "такого більше не було"... і завжди готовий (допоки зможу)...
показать весь комментарий
03.10.2024 16:42 Ответить
хз,нові покоління агресивні та трусливі водночас!я якось життя прожив,але ніколи такої уйні не бачив,щоб якесь мурло жінку прилюдно лупцювало.а тут ще й купа істот схожих на чоловиків...нда...усих нормальних,мабудь,у ЗСУ забрали-залишилось оце
показать весь комментарий
03.10.2024 17:22 Ответить
Стандартна ситуація в подібних ригаловах. Нормальні та адекватні люди зазвичай такі місця не відвідують. Ті хто працюють в таких "закладах харчування" мають мати на увазі, де, коли і як починати сперечатися, хоча б для того, щоб їхня зміна не закінчилась зламаною щелепою та вибитими зубами. В ідеалі за барною стійкою мати травмат. В цій ситуації алкагерою як мінімум загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Тут вже залежить від висновку лікарів.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:44 Ответить
Михайло, що ти верзеш, хир моржовий. А ХАЛУЇ сиділи і дивились.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:00 Ответить
А ти біженець типу хєрой. Напевно що ходиш в штатах по генделях і за всіх "встрєваєш". До ******* заакеанських клоунів типу тебе посил один: на х...й. Ще питання?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:53 Ответить
За свій термін проживання в Штаах, ще не бачив такого, щоби пяниця гамселив жінку в громадському місці. Ну от якось так. А там видно що ушльопок ледве стояв на ногах. І тиша....
показать весь комментарий
03.10.2024 23:16 Ответить
Ну так это же Украина. К сожалению, в плане культуры и человеческих отношений мы далеко от рашки не ушли... Сам нахожусь в Канаде недавно. Разница с Украиной - небо и земля.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:50 Ответить
Современное поколение pussy-мальчиков. Мужское начало отсутствует по определению. Девушка, которою бил подонок, более мужественная, чем все посетители бара вместе взятые.
показать весь комментарий
04.10.2024 03:29 Ответить
Ти не в Торонто находишься ли, случаем, где в каждом баре канадские индейци наркоту принимают, а на визови полиция не хочет виезжать? Где бариста боится даже замечание сделать обколотому. Блииин, от брехуни. Какая нахрен ваша толерантность, когда коляски инвалидние воруете у украинских беженцев, даже без автоматики, канадці, блин, про толерантность вспомнили.

Перестань кіздеть. Грязь, вонь под барами, пьянь и обколотие валяются. Воровство.

Короче, не кізді, "канадец" и сиди тихо на своей Канаде.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:34 Ответить
Да, да! А ещё у нас негров линчуют. Сильно же в твою бестолковку советскую пропаганду запихнули и главное надолго. Как говорится: "Свинья грязи найдёт". Киношки насмотрелся, болезный?
показать весь комментарий
04.10.2024 15:53 Ответить
не истери, истеричка.

Прими правду и захлопнись.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:14 Ответить
https://www.washingtonpost.com/style/2024/10/01/diddy-sexual-assault-lawsuit-victims-tony-buzbee/

Зовсім йо@бнуті.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:35 Ответить
P. Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річним хлопцем та 17-річною дівчиною

https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776

Ну, так ето же Северная Америка. Дикари-с.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:34 Ответить
За 33 роки в США я не разу не бачив бійки в барі, навіть серед мужиків, не те, що жінку мутузить прилюдно. Маячня!
показать весь комментарий
04.10.2024 03:35 Ответить
Дивлячись в яких барах. Є такі райони де аж на вулиці відчуваєш сморід коноплі з будинків у дворах і чорнота всюди обколота сидить. Там білі не ходять. От кіздуни ви американські.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:29 Ответить
А з якого переляку я повинен ходити в бари до неблагополучних районів? Я ж, як ви самі здогадалися не чорношкірий. Хоча не разу у місцевих новинах не чув, щоби у "чорному" барі побили жінку. Здебільшого, у США перестрілки та поножовщина у барах відбуваються лише у голлівудських фільмах.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:45 Ответить
В будь якій державі таке існує

Обговорюй свої США, тоді не будеш отримувати моральних кіздюлєй тут.

На відміну від тебе, українці не обговорюють проблеми в США і переживають за США.

Так хто толерантний?

А ти, вліз на сайт чужої для тебе країни і ще почав смердіти - так тримай тоді!
показать весь комментарий
05.10.2024 10:20 Ответить
Ой, да не кізді. Когда малолетки вирубают навстречу им идущих стариков - развлечение такое. Так что не кізді амер. Миди в своих штатах і не воняй.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:27 Ответить
Хлебало прикрой! Пока что мы, простые "амеры" из своих налогов кормим твою страну и таких свиней неблагодарных, как ты. Как будет наоборот, тогда варежку и откроешь. Так что не п..зди, сиди тихо и молчи в тряпочку.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:59 Ответить
Опа, истерика от амера.

Значится попали.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:10 Ответить
Твою страну никто не просил разоружать Украину, гаранти херови.

Так что, пасть закрил и сел ровно на свою жопу.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:13 Ответить
Не бачив такого? В Штатах крутіше, ніж в Україні: P. Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річним хлопцем та 17-річною дівчиною.

https://news.sky.com/story/p-diddy-sean-combs-accused-of-drugging-and-sexually-assaulting-10-year-old-boy-in-new-lawsuit-13243776
показать весь комментарий
29.10.2024 12:32 Ответить
+100%. В штатах ще гірша ситуація, там обколотих більше чим у нас п'яних.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:36 Ответить
Так не лезь со своими смердючими висказиваниями в адрес Украини и пасть закрой свою.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:12 Ответить
Скотиняка, а сідуни то ждуни які вже пошепки кажуть що гірше не буде.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:53 Ответить
А ХАЛУЇ сиділи і дивились
показать весь комментарий
03.10.2024 18:58 Ответить
У вас бити жінку це нормально , взагалі битися це рівність ?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:38 Ответить
А когда мужчин бьют женщины или имущество забирают мужское,что -то не видно женщин с плакатами о не справедливости по отношению к мужчинам. Да,и сейчас идет война ,мужчин насильно похищают в армию,но не увидел протестов за равные права от женщин. Как делить блага женщины равные,ка делить трудности мы слабый пол.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:48 Ответить
Ахахааааа - "мужчин насильно похищают в армию " "имущество забирают мужское "
показать весь комментарий
04.10.2024 10:57 Ответить
Є така собі "Книга Войнича", яка розіб,є твоє "равенство" в пух і прах, і те, що викладено в ній. викладено і різних джерелах різних народів. Поясню двома словами: - генетичний ріст від дебіла до генія лежить через розвиток жінки, тож - "хід жаб" аж ніяк не про зіркових жінок та їх спутників, які навіть про це не здогадуються. От тобі й "стиль одягу".
показать весь комментарий
03.10.2024 20:48 Ответить
з гумором у вас тугувато
показать весь комментарий
04.10.2024 08:53 Ответить
Ви про "хід жаб" до фараона - одна з казней БОГА? Так це в Мац-мац-мац-квакії. А щодо жінок, то те, що я сказав не видумка, якщо має "мішок на шиї" то все, що народжує летітеме в прірву генетичної відсталості в розвитку. Я з цим і не збирався шуткувати.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:20 Ответить
Это же 73 процента,которые не успели выехать.стадион так стадион.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:42 Ответить
Пздц чмошники стоять, седять й спостерігають як б'є у3бан жінку!!!
Сором.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:14 Ответить
Менти "замять" хотели. https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/u-zaporizhzhi-v-kafe-pyanij-cholovik-zhorstoko-pobiv-spivrobitnitsyu-zakladu-politsiya-vidkrila-provadzhennya-foto-i-video.htm
показать весь комментарий
03.10.2024 20:33 Ответить
тварі. в Запоріжжі зараз повно втікачів-поліцейських з Мелітополя, Бердянська та інших ТОТ, ото вони так виконують свою роботу. нах вони взагалі тоді потрібні дармоїди.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:47 Ответить
Как зачем? Воров в ОПе от нпрода защищать...
показать весь комментарий
03.10.2024 21:31 Ответить
Шкода чоловіків поруч не виявилося
показать весь комментарий
03.10.2024 20:44 Ответить
Чого пани ухилянти стоять дивляться? Хоч би допомогли при нападі, табуреткою його по хребту пепеїпашили б..
показать весь комментарий
03.10.2024 23:04 Ответить
По Закону до 25 років носітєль штанів не має права захищати ні жінку ні Батьківщину
показать весь комментарий
04.10.2024 01:16 Ответить
По закону звездолизы и Алени не должны указывать ,как мужчинам жить.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:50 Ответить
Може це кацапка була, і взагалі є такі жінки, що сам був ударив, хоч ще жодного разу не бив
показать весь комментарий
04.10.2024 08:23 Ответить
А де охорона у барі? Це завжди в барах прийнято.

Може це якась "жуткая забегаловка" кацапцька? - Тоді це норма!
показать весь комментарий
04.10.2024 09:40 Ответить
це ж ви і перетворили державу на кацапську забігайлівку
показать весь комментарий
04.10.2024 11:07 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 11:02 Ответить
Кажуть у Запоріжжі багато поліції, під кожним кущем
Може вже якось треба корегувати кількість службовців ? Населення стрімко зменшується, а обслуговуючий державний персонал зростає і вимагає оплати своєї непраці з бюджету, вони ж займають бандитизмом оббираючи рештки "незламних"
Державу остаточно демонтували в 2019..
показать весь комментарий
04.10.2024 11:06 Ответить
Жах...((
показать весь комментарий
04.10.2024 11:16 Ответить
Тігра смугаста 🇺🇦
@Irina860349
·
17 год
Мужики: "чоловіки сильні, вони створені, щоб захищати жінок!"

Теж мужики, коли настав той самий момент, де треба "захищати жінок": "сидять дивляться і нічого не ро***ть, а в коментах потім віктімблеймять "а може вона щось таке сказала, що його спровокувало?"...

захисники, ***...
показать весь комментарий
04.10.2024 11:04 Ответить
Поднять зад со стула взять стул и со всей страстью вхерячить в голову. Отморожение мужики. Стидоба и позор. Улитки в ракушка а не мужики
показать весь комментарий
04.10.2024 18:43 Ответить
