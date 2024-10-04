УКР
Дрон-камікадзе із термітним зарядом випалює російський бліндаж. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване нове застосування дронів із термітним зарядом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, так званий дрон-"дракон", залітає в укріплений ворожий бліндаж і випалює його із середини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-"дракон" уночі палить позицію росіян на Курщині. ВIДЕО

армія рф (18483) знищення (7998) дрони (5293)
+13
ПРекрасно... "Мамо, іде вже зима....". Кацапи заб"ються у бліндажі... І подібний метод буде найбільш дієвим...
04.10.2024 10:52 Відповісти
+12
то кацапські смердючі щі...
04.10.2024 10:42 Відповісти
+10
Борщ з гівна не варять.
04.10.2024 10:44 Відповісти
гарно борщ кипить
04.10.2024 10:37 Відповісти
то кацапські смердючі щі...
04.10.2024 10:42 Відповісти
Борщ з гівна не варять.
04.10.2024 10:44 Відповісти
ачєрєдная акліматізация рашистав пєрєд пападанієм в ад...
04.10.2024 10:41 Відповісти
Це і є АД!!!!! Вираз, горіть в огні суки, це воно!!!
04.10.2024 14:37 Відповісти
''Голубой аганьок заказивалі? "
04.10.2024 10:49 Відповісти
це кіздєц..там
04.10.2024 10:50 Відповісти
04.10.2024 10:52 Відповісти
А їм підказували - утеплюйтесь - ставте броньовані склопакети на балкони 🤣
04.10.2024 12:17 Відповісти
Кацапы жаренные , в бронежелетах и касках.
04.10.2024 11:14 Відповісти
странно дым белый!
04.10.2024 14:25 Відповісти
Сире дерево, головне як в середні!!!
04.10.2024 14:39 Відповісти
от удушья и погибнут
04.10.2024 17:56 Відповісти
Нового Папу выбрали!
04.10.2024 20:48 Відповісти
Таких зарядів треба два-три міліона. Як раз на оті 4 міліона дронів шо наркоман пообіцяв замість одного мілона на цей рік.
04.10.2024 22:27 Відповісти
Судячи з конструкції, це не бліндаж.
05.10.2024 10:35 Відповісти
 
 