Дрон-камікадзе із термітним зарядом випалює російський бліндаж. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване нове застосування дронів із термітним зарядом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, так званий дрон-"дракон", залітає в укріплений ворожий бліндаж і випалює його із середини.
