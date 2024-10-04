Дрон-камікадзе із термітним зарядом випалює російський бліндаж. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване нове застосування дронів із термітним зарядом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, так званий дрон-"дракон", залітає в укріплений ворожий бліндаж і випалює його із середини.

