РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8634 посетителя онлайн
Новости Видео Война
9 374 17

Дрон-камикадзе с термитным зарядом выжигает российский блиндаж. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято новое применение дронов с термитным зарядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, так называемый дрон-"дракон", залетает в укрепленный вражеский блиндаж и выжигает его изнутри.

Смотрите также: Бойцы подразделения "Фатум" поразили дронами два танка-сарая оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) уничтожение (7674) дроны (4442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
ПРекрасно... "Мамо, іде вже зима....". Кацапи заб"ються у бліндажі... І подібний метод буде найбільш дієвим...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:52 Ответить
+12
то кацапські смердючі щі...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:42 Ответить
+10
Борщ з гівна не варять.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарно борщ кипить
показать весь комментарий
04.10.2024 10:37 Ответить
то кацапські смердючі щі...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:42 Ответить
Борщ з гівна не варять.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:44 Ответить
ачєрєдная акліматізация рашистав пєрєд пападанієм в ад...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:41 Ответить
Це і є АД!!!!! Вираз, горіть в огні суки, це воно!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:37 Ответить
''Голубой аганьок заказивалі? "
показать весь комментарий
04.10.2024 10:49 Ответить
це кіздєц..там
показать весь комментарий
04.10.2024 10:50 Ответить
ПРекрасно... "Мамо, іде вже зима....". Кацапи заб"ються у бліндажі... І подібний метод буде найбільш дієвим...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:52 Ответить
А їм підказували - утеплюйтесь - ставте броньовані склопакети на балкони 🤣
показать весь комментарий
04.10.2024 12:17 Ответить
Кацапы жаренные , в бронежелетах и касках.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:14 Ответить
странно дым белый!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:25 Ответить
Сире дерево, головне як в середні!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:39 Ответить
от удушья и погибнут
показать весь комментарий
04.10.2024 17:56 Ответить
Нового Папу выбрали!
показать весь комментарий
04.10.2024 20:48 Ответить
Таких зарядів треба два-три міліона. Як раз на оті 4 міліона дронів шо наркоман пообіцяв замість одного мілона на цей рік.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:27 Ответить
Судячи з конструкції, це не бліндаж.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:35 Ответить
 
 