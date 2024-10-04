Дрон-камикадзе с термитным зарядом выжигает российский блиндаж. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снято новое применение дронов с термитным зарядом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, так называемый дрон-"дракон", залетает в укрепленный вражеский блиндаж и выжигает его изнутри.
