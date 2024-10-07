З окупованого Криму евакуювали родину офіцера ВМС України, яку переслідувала ФСБ. ВIДЕО
Загін спеціальної розвідки "Янголи" евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Деталі спецоперації
Зазначається, що сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.
"18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера", - йдеться у повідомленні.
20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів український військовий вийде на зв’язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.
Військовий доповів ВМС України про переслідування ФСБ
Однак офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС ЗС України Олексію Неїжпапі. Тоді у ВМС вирішили залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи".
"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів", - наголосили у ВМС.
У пресслужбі додали, що загалом "Янголи" вже евакуювали 73 людини - як цивільних, так і військовослужбовців.
хвалитися успіхами краще вже після Української Перемоги..
чи можливо є якісь нюанси, про які нам невідомо ?
И насильно приняли гражданство.
Питання коли вас почнуть вербувати ворожі сили, використовуючи цей важіль?
Ужаснах