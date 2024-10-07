З окупованого Криму евакуювали родину офіцера ВМС України, яку переслідувала ФСБ. ВIДЕО

Загін спеціальної розвідки "Янголи" евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ.

Деталі спецоперації

Зазначається, що сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.

"18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера", - йдеться у повідомленні.

20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів український військовий вийде на зв’язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.

Військовий доповів ВМС України про переслідування ФСБ

Однак офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС ЗС України Олексію Неїжпапі. Тоді у ВМС вирішили залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи".

"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів", - наголосили у ВМС.

У пресслужбі додали, що загалом "Янголи" вже евакуювали 73 людини - як цивільних, так і військовослужбовців.

