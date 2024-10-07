УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5970 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 318 24

З окупованого Криму евакуювали родину офіцера ВМС України, яку переслідувала ФСБ. ВIДЕО

Загін спеціальної розвідки "Янголи" евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Деталі спецоперації

Зазначається, що сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.

"18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 200 українців ув’язнені в окупованому Криму через політичні переслідування, - правозахисники

20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів український військовий вийде на зв’язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.

Військовий доповів ВМС України про переслідування ФСБ

Однак офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС ЗС України Олексію Неїжпапі. Тоді у ВМС вирішили залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи".

"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів", - наголосили у ВМС.

У пресслужбі додали, що загалом "Янголи" вже евакуювали 73 людини - як цивільних, так і військовослужбовців.

Читайте також: Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії з 24 "Калібрами". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВМС (1426) Крим (14221) переслідування (94) ФСБ (1473)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Це вони там 10 років бідували?
показати весь коментар
07.10.2024 13:54 Відповісти
+12
От цікаво. Ви військова людина. Ваші родичі живуть в країні супротивника і не збираються звідти їхати.

Питання коли вас почнуть вербувати ворожі сили, використовуючи цей важіль?
показати весь коментар
07.10.2024 13:56 Відповісти
+7
цих вивели - то добре.. а як виводити інших, якщо оце "па сЄкрєту всжму свєту" вже розсвистіли?..
хвалитися успіхами краще вже після Української Перемоги..
показати весь коментар
07.10.2024 13:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цих вивели - то добре.. а як виводити інших, якщо оце "па сЄкрєту всжму свєту" вже розсвистіли?..
хвалитися успіхами краще вже після Української Перемоги..
показати весь коментар
07.10.2024 13:45 Відповісти
Так "Янголи" вже давно цим займаються........... І для кацапів це вже давно не "секрет"...
показати весь коментар
07.10.2024 14:14 Відповісти
...тут інформації трохи більше ніж тільки про загальновідомих "янголів"... та й нафіга, взагалі, спрощувати роботу кацапам..?.. звісно, якщо то не гра, яка її, загалом, ускладнить...
показати весь коментар
07.10.2024 14:41 Відповісти
Цікаво чому вони до цього часу там жили і який доступ у цього офіцера до військових таємниць?
показати весь коментар
07.10.2024 13:49 Відповісти
А як стосовно інших, у кого родини в рашці,
чи можливо є якісь нюанси, про які нам невідомо ?
показати весь коментар
07.10.2024 13:50 Відповісти
Це вони там 10 років бідували?
показати весь коментар
07.10.2024 13:54 Відповісти
Аха
И насильно приняли гражданство.
показати весь коментар
07.10.2024 15:14 Відповісти
От цікаво. Ви військова людина. Ваші родичі живуть в країні супротивника і не збираються звідти їхати.

Питання коли вас почнуть вербувати ворожі сили, використовуючи цей важіль?
показати весь коментар
07.10.2024 13:56 Відповісти
З 2014 року нормально себе чухали на захваченій теріторії а 18 вересня!!!!! 2024 року!!!!!! Карл їх затримали кідари, які тупі кідари, сподіваюсь.
показати весь коментар
07.10.2024 14:02 Відповісти
А шо за сложности? Люди с дырляндии спокойно приезжают в Украину через мацкву.
показати весь коментар
07.10.2024 14:02 Відповісти
Як це ?
показати весь коментар
07.10.2024 15:27 Відповісти
Знакомая ездят. Из ДНР в мацкву, из мацквы вроде в Беларусь, потом Литва-Польша.
показати весь коментар
07.10.2024 16:17 Відповісти
čitaju komenti ta divu dajus...ļudi vi hotj za sčos poradivatis možete ? ce ž dobra novina !
показати весь коментар
07.10.2024 14:02 Відповісти
Чоловік у капюшоні в приміщенні мабуть хотів щоб не було видно його обличчя, навіщо ж його тоді показувать?
показати весь коментар
07.10.2024 14:05 Відповісти
на фіга було оприлюднювати цю новину? де у цій новині слово "зєлєнскій"? отже, це остання така евакуація.
показати весь коментар
07.10.2024 14:07 Відповісти
Це все відбулося, мабуть , під патронатом завгоспа і верещучки .
показати весь коментар
07.10.2024 14:33 Відповісти
Ліза Богуцкая набагато раніше віїхала.
показати весь коментар
07.10.2024 14:35 Відповісти
10 лет в застенках гестапо.
Ужаснах
показати весь коментар
07.10.2024 15:15 Відповісти
який сором дивитись оце неподобсво, і узький паспорт в них був, і сумлінно працювали на державу аресора всі ці роки, а зараз шо герої?
показати весь коментар
07.10.2024 15:21 Відповісти
Любой офицер в воющей стране имеет данные которые хочет получить враг
показати весь коментар
07.10.2024 18:37 Відповісти
Краще б зрадників знищували. Які перейшли на бік кацапів.
показати весь коментар
07.10.2024 22:00 Відповісти
 
 