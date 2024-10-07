РУС
Из оккупированного Крыма эвакуировали семью офицера ВМС Украины, которую преследовала ФСБ. ВИДЕО

Отряд специальной разведки "Ангелы" эвакуировал из временно оккупированного Крыма семью офицера Военно-морских Сил. Семью преследовала ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Детали спецоперации

Отмечается, что семье офицера пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны Федеральной службы безопасности России.

"18 сентября всю семью из четырех человек - родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу - задержали оккупанты. Три дня их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками. Таким образом оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера", - говорится в сообщении.

Читайте: По меньшей мере, 200 украинцев пребывают в заключении в оккупированном Крыму в связи с политическими преследованиями, - правозащитники

20 сентября семью временно отпустили при условии, что в течение пяти следующих дней украинский военный выйдет на связь с сотрудниками ФСБ. А иначе его семье угрожали многолетним заключением.

Военный доложил ВМС Украины о преследовании ФСБ

Однако офицер доложил о ситуации командующему ВМС ВС Украины Алексею Неижпапе. Тогда в ВМС решили привлечь к планированию и проведению спецоперации отряд специальной разведки ВМС "Ангелы".

"Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у оккупантов", - отметили в ВМС.

В пресс-службе добавили, что в целом "Ангелы" уже эвакуировали 73 человека - как гражданских, так и военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывела в Черное Море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами". ИНФОГРАФИКА

ВМС (1509) Крым (26454) преследование (399) ФСБ (1957)
+14
Це вони там 10 років бідували?
07.10.2024 13:54 Ответить
+12
От цікаво. Ви військова людина. Ваші родичі живуть в країні супротивника і не збираються звідти їхати.

Питання коли вас почнуть вербувати ворожі сили, використовуючи цей важіль?
07.10.2024 13:56 Ответить
+7
цих вивели - то добре.. а як виводити інших, якщо оце "па сЄкрєту всжму свєту" вже розсвистіли?..
хвалитися успіхами краще вже після Української Перемоги..
07.10.2024 13:45 Ответить
цих вивели - то добре.. а як виводити інших, якщо оце "па сЄкрєту всжму свєту" вже розсвистіли?..
хвалитися успіхами краще вже після Української Перемоги..
07.10.2024 13:45 Ответить
Так "Янголи" вже давно цим займаються........... І для кацапів це вже давно не "секрет"...
07.10.2024 14:14 Ответить
...тут інформації трохи більше ніж тільки про загальновідомих "янголів"... та й нафіга, взагалі, спрощувати роботу кацапам..?.. звісно, якщо то не гра, яка її, загалом, ускладнить...
07.10.2024 14:41 Ответить
Цікаво чому вони до цього часу там жили і який доступ у цього офіцера до військових таємниць?
07.10.2024 13:49 Ответить
А як стосовно інших, у кого родини в рашці,
чи можливо є якісь нюанси, про які нам невідомо ?
07.10.2024 13:50 Ответить
Це вони там 10 років бідували?
07.10.2024 13:54 Ответить
Аха
И насильно приняли гражданство.
07.10.2024 15:14 Ответить
От цікаво. Ви військова людина. Ваші родичі живуть в країні супротивника і не збираються звідти їхати.

Питання коли вас почнуть вербувати ворожі сили, використовуючи цей важіль?
07.10.2024 13:56 Ответить
З 2014 року нормально себе чухали на захваченій теріторії а 18 вересня!!!!! 2024 року!!!!!! Карл їх затримали кідари, які тупі кідари, сподіваюсь.
07.10.2024 14:02 Ответить
А шо за сложности? Люди с дырляндии спокойно приезжают в Украину через мацкву.
07.10.2024 14:02 Ответить
Як це ?
07.10.2024 15:27 Ответить
Знакомая ездят. Из ДНР в мацкву, из мацквы вроде в Беларусь, потом Литва-Польша.
07.10.2024 16:17 Ответить
čitaju komenti ta divu dajus...ļudi vi hotj za sčos poradivatis možete ? ce ž dobra novina !
07.10.2024 14:02 Ответить
Чоловік у капюшоні в приміщенні мабуть хотів щоб не було видно його обличчя, навіщо ж його тоді показувать?
07.10.2024 14:05 Ответить
на фіга було оприлюднювати цю новину? де у цій новині слово "зєлєнскій"? отже, це остання така евакуація.
07.10.2024 14:07 Ответить
Це все відбулося, мабуть , під патронатом завгоспа і верещучки .
07.10.2024 14:33 Ответить
Ліза Богуцкая набагато раніше віїхала.
07.10.2024 14:35 Ответить
10 лет в застенках гестапо.
Ужаснах
07.10.2024 15:15 Ответить
який сором дивитись оце неподобсво, і узький паспорт в них був, і сумлінно працювали на державу аресора всі ці роки, а зараз шо герої?
07.10.2024 15:21 Ответить
Любой офицер в воющей стране имеет данные которые хочет получить враг
07.10.2024 18:37 Ответить
Краще б зрадників знищували. Які перейшли на бік кацапів.
07.10.2024 22:00 Ответить
 
 