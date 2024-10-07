Из оккупированного Крыма эвакуировали семью офицера ВМС Украины, которую преследовала ФСБ. ВИДЕО

Отряд специальной разведки "Ангелы" эвакуировал из временно оккупированного Крыма семью офицера Военно-морских Сил. Семью преследовала ФСБ РФ.

Детали спецоперации

Отмечается, что семье офицера пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны Федеральной службы безопасности России.

"18 сентября всю семью из четырех человек - родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу - задержали оккупанты. Три дня их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками. Таким образом оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера", - говорится в сообщении.

20 сентября семью временно отпустили при условии, что в течение пяти следующих дней украинский военный выйдет на связь с сотрудниками ФСБ. А иначе его семье угрожали многолетним заключением.

Военный доложил ВМС Украины о преследовании ФСБ

Однако офицер доложил о ситуации командующему ВМС ВС Украины Алексею Неижпапе. Тогда в ВМС решили привлечь к планированию и проведению спецоперации отряд специальной разведки ВМС "Ангелы".

"Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у оккупантов", - отметили в ВМС.

В пресс-службе добавили, что в целом "Ангелы" уже эвакуировали 73 человека - как гражданских, так и военнослужащих.

