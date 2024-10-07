Російський тральщик "Александр Обухов" виведено з ладу, пошкоджено двигун, - ГУР. ВIДЕО
Розвідники вивели з ладу тральщик Балтійського флоту окупантів "Александр Обухов".
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування.
"Зазнав важких пошкоджень ― через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "обухов" захлинувся. Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - йдеться в повідомленні.
У ГУР МО зазначили, що "Александр Обухов" у липня 2024 року проходив ремонтні роботи у Санкт-Петербурзі.
"Обухов" є вже другим знешкодженим кораблем Балтійського флоту окупантів за останні пів року.
Ніколи не треба недооцінювати ворога!
Воду и родил 👌