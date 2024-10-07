УКР
Російський тральщик "Александр Обухов" виведено з ладу, пошкоджено двигун, - ГУР. ВIДЕО

Розвідники вивели з ладу тральщик Балтійського флоту окупантів "Александр Обухов".

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування.

"Зазнав важких пошкоджень ― через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "обухов" захлинувся. Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - йдеться в повідомленні.

У ГУР МО зазначили, що "Александр Обухов" у липня 2024 року проходив ремонтні роботи у Санкт-Петербурзі.

"Обухов" є вже другим знешкодженим кораблем Балтійського флоту окупантів за останні пів року.

Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов" відправили воювати в Україну як піхоту, - Forbes

Крейсер мацква кличе і заманює.
07.10.2024 15:40 Відповісти
матросы курили папиросы....
07.10.2024 15:41 Відповісти
Якби ж то в новоросійську таке.
07.10.2024 15:45 Відповісти
Класно спрацювали !!! Герої !!!
07.10.2024 15:48 Відповісти
Якщо дійсно причетні - нащо світитись, щоб кацапи почали шукати?? Краще б кацапи думали, що то випадковість.
07.10.2024 15:53 Відповісти
Вони не можуть не хвалитися. Покоління ПІАРастів.
07.10.2024 16:06 Відповісти
Та то поляки . Їм російський флот не потрібен у Балтиці.
07.10.2024 16:21 Відповісти
Думаєте - вони настільки тупі, що можуть подумати що отака рівненька дзюрочка якось сама по собі з'явилась?
Ніколи не треба недооцінювати ворога!
07.10.2024 17:55 Відповісти
"произошол гидрохлопок двигателя" ))
07.10.2024 16:04 Відповісти
схоже корито саме заржавіло )
07.10.2024 16:21 Відповісти
ух ты - не вышли из бухты
07.10.2024 16:24 Відповісти
Если вода в двигателе - значит это водородный двигетель!
Воду и родил 👌
07.10.2024 17:26 Відповісти
Гарна робота
07.10.2024 17:47 Відповісти
Тосол в двигатель и через не очень большой промежуток времени -Вот
07.10.2024 19:04 Відповісти
 
 