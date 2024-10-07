РУС
Российский тральщик "Александр Обухов" выведен из строя, поврежден двигатель, - ГУР. ВИДЕО

Разведчики вывели из строя тральщик Балтийского флота оккупантов "Александр Обухов".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство.

"Получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "обухов" захлебнулся. Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - говорится в сообщении.

В ГУР МО отметили, что "Александр Обухов" в июле 2024 года проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.

"Обухов" является уже вторым обезвреженным кораблем Балтийского флота оккупантов за последние полгода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экипаж авианосца "Адмирал Кузнецов" отправили воевать в Украину как пехоту, - Forbes

россия (96949) флот (831) ГУР (558)
Топ комментарии
Крейсер мацква кличе і заманює.
07.10.2024 15:40 Ответить
Якщо дійсно причетні - нащо світитись, щоб кацапи почали шукати?? Краще б кацапи думали, що то випадковість.
07.10.2024 15:53 Ответить
Класно спрацювали !!! Герої !!!
07.10.2024 15:48 Ответить
Крейсер мацква кличе і заманює.
07.10.2024 15:40 Ответить
матросы курили папиросы....
07.10.2024 15:41 Ответить
Якби ж то в новоросійську таке.
07.10.2024 15:45 Ответить
Класно спрацювали !!! Герої !!!
07.10.2024 15:48 Ответить
Якщо дійсно причетні - нащо світитись, щоб кацапи почали шукати?? Краще б кацапи думали, що то випадковість.
07.10.2024 15:53 Ответить
Вони не можуть не хвалитися. Покоління ПІАРастів.
07.10.2024 16:06 Ответить
Та то поляки . Їм російський флот не потрібен у Балтиці.
07.10.2024 16:21 Ответить
Думаєте - вони настільки тупі, що можуть подумати що отака рівненька дзюрочка якось сама по собі з'явилась?
Ніколи не треба недооцінювати ворога!
07.10.2024 17:55 Ответить
"произошол гидрохлопок двигателя" ))
07.10.2024 16:04 Ответить
схоже корито саме заржавіло )
07.10.2024 16:21 Ответить
ух ты - не вышли из бухты
07.10.2024 16:24 Ответить
Если вода в двигателе - значит это водородный двигетель!
Воду и родил 👌
07.10.2024 17:26 Ответить
Гарна робота
07.10.2024 17:47 Ответить
Тосол в двигатель и через не очень большой промежуток времени -Вот
07.10.2024 19:04 Ответить
 
 