Российский тральщик "Александр Обухов" выведен из строя, поврежден двигатель, - ГУР. ВИДЕО
Разведчики вывели из строя тральщик Балтийского флота оккупантов "Александр Обухов".
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство.
"Получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "обухов" захлебнулся. Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - говорится в сообщении.
В ГУР МО отметили, что "Александр Обухов" в июле 2024 года проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.
"Обухов" является уже вторым обезвреженным кораблем Балтийского флота оккупантов за последние полгода.
