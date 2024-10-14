Євродепутат Словаччини Блаха у Москві: "Припинімо ненависть до РФ. Не можу більше дивитися, як зростає русофобія на Заході". ВIДЕО

Проросійський словацький депутат Європарламенту від правлячої коаліційної партії Smer Любош Блаха приїхав до Москви, щоб "подякувати за звільнення від фашизму" та "перепросити за русофобію на Заході".

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

У своєму відео, розміщеному в Facebook, Блаха прогулюється Красною площею Москви та згадує про "слов'янське братерство", повторюючи кремлівську пропаганду.

"Росія все ще прекрасна, все ще мудра і все ще розвинена. Будь ласка, припинімо ненависть до Росії. Я приїхав до Москви як друг Росії, тому що я не можу більше дивитися на те, як зростає русофобія на Заході", - каже Блаха, додавши, що він вшанує пам'ять радянського полководця Георгія Жукова біля його меморіалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях, - МЗС

"Російський народ звільнив нас від фашизму і приніс неймовірну жертву заради нас. Я дуже шкодую про всі ці войовничі, ненависні й буквально фашистські резолюції, які Європарламент приймає проти Росії. Ми слов'яни, нас ніхто не змусить ненавидіти Росію", - стверджує він.

Блаха, який був вперше обраний до Європарламенту в червні, додав, що відкидає подальшу військову підтримку Києва і санкції проти Росії, які були введені Заходом у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україні, пише видання.

"Ми нагадаємо собі історичну правду: фашизм і війна приходять із Заходу, а свобода і мир – зі Сходу", - додав Блаха, повторюючи слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який використав схожу фразу, коли пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

Візит Блахи до РФ та його висловлювання викликали критику з боку віцепрезидента Європейського парламенту Мартіна Гойсіка з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Словаччині будуть виготовляти боєприпаси 155-мм калібру для України, - Шмигаль