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Євродепутат Словаччини Блаха у Москві: "Припинімо ненависть до РФ. Не можу більше дивитися, як зростає русофобія на Заході". ВIДЕО

Проросійський словацький депутат Європарламенту від правлячої коаліційної партії Smer Любош Блаха приїхав до Москви, щоб "подякувати за звільнення від фашизму" та "перепросити за русофобію на Заході".

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

У своєму відео, розміщеному в Facebook, Блаха прогулюється Красною площею Москви та згадує про "слов'янське братерство", повторюючи кремлівську пропаганду.

"Росія все ще прекрасна, все ще мудра і все ще розвинена. Будь ласка, припинімо ненависть до Росії. Я приїхав до Москви як друг Росії, тому що я не можу більше дивитися на те, як зростає русофобія на Заході", - каже Блаха, додавши, що він вшанує пам'ять радянського полководця Георгія Жукова біля його меморіалу.

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"Російський народ звільнив нас від фашизму і приніс неймовірну жертву заради нас. Я дуже шкодую про всі ці войовничі, ненависні й буквально фашистські резолюції, які Європарламент приймає проти Росії. Ми слов'яни, нас ніхто не змусить ненавидіти Росію", - стверджує він.

Блаха, який був вперше обраний до Європарламенту в червні, додав, що відкидає подальшу військову підтримку Києва і санкції проти Росії, які були введені Заходом у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україні, пише видання. 

"Ми нагадаємо собі історичну правду: фашизм і війна приходять із Заходу, а свобода і мир – зі Сходу", - додав Блаха, повторюючи слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який використав схожу фразу, коли пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

Візит Блахи до РФ та його висловлювання викликали критику з боку віцепрезидента Європейського парламенту Мартіна Гойсіка з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

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Автор: 

Європарламент (1054) росія (65908) Словаччина (1113)


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Топ коментарі
+29
ну то не дивись падло
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14.10.2024 13:11
+29
Мразота!!!
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14.10.2024 13:12
+23
Бляха - Муха -- чолом б"є
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14.10.2024 13:11
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словацькі кокоті забули,
що їх від «фашизму» «звільняв» 4-й Український фронт генерала Єременка ..
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14.10.2024 17:49 Відповісти
Де той славнозвійсний Печерський сул? засудити падлу зачоно за нашими законами як посібника окупантів, спонсора тероризму та таке інше та подати в розшук через інтерпол - хай побігає
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14.10.2024 18:11 Відповісти
Блаху гарно шантажує ФСб, або зі спущеними штанцями засняли як півника або компромат дістали де він з кейса грощі за відкатів вигрібає, угорську балонку Орбана так вже завербували.
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14.10.2024 22:52 Відповісти
на них всіх вже зараз треба відкривати провадження і подавати до суду. Я не розумію чому МІД жує соплі
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15.10.2024 01:46 Відповісти
**** продажна
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15.10.2024 07:11 Відповісти
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