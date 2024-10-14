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Новини Відео Війна
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Ворожа бронемашина зі знищеним екіпажем їздить по колу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому видно як російськабронемашина зі знищеним екіпажем рухається по колу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що рух відбувається по вже досить глибокій колії, а потім з'являються кадри з охопленою вогнем військовою машиною. Автор публікації повідомляє, що її підпалили українські дрони. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк, бронеавтомобіль "ВПК-Урал" і БТР-80 догорають на трасі Коренево-Новоіванівка у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) дрони (4856)


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Топ коментарі
+26
"Пракатісь на нашей карусєлі!" (с)
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14.10.2024 15:02
+14
могилу викопали
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14.10.2024 15:10
+11
"мехвод" дав задню.... - але було запізно....
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14.10.2024 15:10
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"Пракатісь на нашей карусєлі!" (с)
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14.10.2024 15:02 Відповісти
Убитий "мехвод" на важелі лежав... А потім двигун заглох...
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14.10.2024 15:03 Відповісти
"мехвод" дав задню.... - але було запізно....
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14.10.2024 15:10 Відповісти
... дав в зад ))
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14.10.2024 15:58 Відповісти
або йому (мехводу) дали...
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14.10.2024 16:00 Відповісти
Круги мотає - соляру скидає
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14.10.2024 15:03 Відповісти
... як літаки? перед посадкою на ЗПС на крісла на концері кабздона?
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14.10.2024 15:05 Відповісти
Та то вони "кругову" оборону зайняли....
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14.10.2024 15:04 Відповісти
могилу викопали
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14.10.2024 15:10 Відповісти
Просто отримали по квартирі в Адесі і роблять "крух пачьота"
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14.10.2024 15:18 Відповісти
так до Фашигтонского обкома и доедут!)))
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14.10.2024 15:20 Відповісти
Ось це і є расія - "бєг па кругу", символічно.
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14.10.2024 15:27 Відповісти
подорож кацаподебілів до центру Землі.. ну, як вже вийшло...
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14.10.2024 15:40 Відповісти
Летучий Засрандец, однако.
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14.10.2024 15:44 Відповісти
До 2026 року вони пробурять аж до Китаю😂
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14.10.2024 15:53 Відповісти
Мехвод таки успел показать размер ануса, в который попала рашка-парашка!
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14.10.2024 16:19 Відповісти
Хорошая подборка от 79 десантной:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g35393/ua_79th_air_assault_brigades_drone_team_helped/
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14.10.2024 16:34 Відповісти
Завтра по кацапскому телевизору : герой срасии Иван Помидоров будучи смертельно раненым не бросил машину и выжег все топливо, что б оно не досталось украинским нацыстам!.
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14.10.2024 17:17 Відповісти
По кругу ходити, їздити завжди потрібно за часовою стрілкою,він проти,через те не мав шансу(вертав час назад).
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14.10.2024 19:17 Відповісти
В "Чистилище" Нвзорова есть эпизод, когда свой же танк "хоронит" тогдашних орков, замешивая их тушки в грязь и дерьмо. Тогда это выглядело как некое откровение об ужасах войны. Кто ж знал, что сия национальная традиция станет настолько обыденным и даже скучным явлением в войне мордора против Украины.
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14.10.2024 19:51 Відповісти
Це у московитів у крові - занижуввати свої втрати щоб для всіх бути в ролі непереможних.
Так ці болотяні тварі пишуть свою історію.
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14.10.2024 22:56 Відповісти
Оти вміють кацапи веселитися, нащо їм заважати )
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14.10.2024 22:55 Відповісти
 
 