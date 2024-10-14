Ворожа бронемашина зі знищеним екіпажем їздить по колу. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому видно як російськабронемашина зі знищеним екіпажем рухається по колу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що рух відбувається по вже досить глибокій колії, а потім з'являються кадри з охопленою вогнем військовою машиною. Автор публікації повідомляє, що її підпалили українські дрони.
Топ коментарі
+26 Алекс Скела
показати весь коментар14.10.2024 15:02 Посилання
+14 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар14.10.2024 15:10 Посилання
+11 Luk Viktor
показати весь коментар14.10.2024 15:10 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на ЗПСна крісла на концері кабздона?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g35393/ua_79th_air_assault_brigades_drone_team_helped/
Так ці болотяні тварі пишуть свою історію.