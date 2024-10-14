Ворожа бронемашина зі знищеним екіпажем їздить по колу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому видно як російськабронемашина зі знищеним екіпажем рухається по колу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що рух відбувається по вже досить глибокій колії, а потім з'являються кадри з охопленою вогнем військовою машиною. Автор публікації повідомляє, що її підпалили українські дрони.

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