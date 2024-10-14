Вражеская бронемашина с уничтоженным экипажем ездит по кругу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видно как российская бронемашина с уничтоженным экипажем движется по кругу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что движение происходит по уже достаточно глубокой колее, а затем появляются кадры с охваченной огнем военной машиной. Автор публикации сообщает, что ее подожгли украинские дроны.

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