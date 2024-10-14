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Новости Видео Война
13 454 22

Вражеская бронемашина с уничтоженным экипажем ездит по кругу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видно как российская бронемашина с уничтоженным экипажем движется по кругу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что движение происходит по уже достаточно глубокой колее, а затем появляются кадры с охваченной огнем военной машиной. Автор публикации сообщает, что ее подожгли украинские дроны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 догорают на трассе Коренево-Новоивановка в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19592) уничтожение (7171) дроны (4055)


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Топ комментарии
+26
"Пракатісь на нашей карусєлі!" (с)
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14.10.2024 15:02
+14
могилу викопали
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14.10.2024 15:10
+11
"мехвод" дав задню.... - але було запізно....
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14.10.2024 15:10
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"Пракатісь на нашей карусєлі!" (с)
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14.10.2024 15:02 Ответить
Убитий "мехвод" на важелі лежав... А потім двигун заглох...
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14.10.2024 15:03 Ответить
"мехвод" дав задню.... - але було запізно....
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14.10.2024 15:10 Ответить
... дав в зад ))
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14.10.2024 15:58 Ответить
або йому (мехводу) дали...
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14.10.2024 16:00 Ответить
Круги мотає - соляру скидає
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14.10.2024 15:03 Ответить
... як літаки? перед посадкою на ЗПС на крісла на концері кабздона?
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14.10.2024 15:05 Ответить
Та то вони "кругову" оборону зайняли....
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14.10.2024 15:04 Ответить
могилу викопали
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14.10.2024 15:10 Ответить
Просто отримали по квартирі в Адесі і роблять "крух пачьота"
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14.10.2024 15:18 Ответить
так до Фашигтонского обкома и доедут!)))
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14.10.2024 15:20 Ответить
Ось це і є расія - "бєг па кругу", символічно.
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14.10.2024 15:27 Ответить
подорож кацаподебілів до центру Землі.. ну, як вже вийшло...
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14.10.2024 15:40 Ответить
Летучий Засрандец, однако.
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14.10.2024 15:44 Ответить
До 2026 року вони пробурять аж до Китаю😂
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14.10.2024 15:53 Ответить
Мехвод таки успел показать размер ануса, в который попала рашка-парашка!
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14.10.2024 16:19 Ответить
Хорошая подборка от 79 десантной:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g35393/ua_79th_air_assault_brigades_drone_team_helped/
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14.10.2024 16:34 Ответить
Завтра по кацапскому телевизору : герой срасии Иван Помидоров будучи смертельно раненым не бросил машину и выжег все топливо, что б оно не досталось украинским нацыстам!.
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14.10.2024 17:17 Ответить
По кругу ходити, їздити завжди потрібно за часовою стрілкою,він проти,через те не мав шансу(вертав час назад).
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14.10.2024 19:17 Ответить
В "Чистилище" Нвзорова есть эпизод, когда свой же танк "хоронит" тогдашних орков, замешивая их тушки в грязь и дерьмо. Тогда это выглядело как некое откровение об ужасах войны. Кто ж знал, что сия национальная традиция станет настолько обыденным и даже скучным явлением в войне мордора против Украины.
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14.10.2024 19:51 Ответить
Це у московитів у крові - занижуввати свої втрати щоб для всіх бути в ролі непереможних.
Так ці болотяні тварі пишуть свою історію.
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14.10.2024 22:56 Ответить
Оти вміють кацапи веселитися, нащо їм заважати )
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14.10.2024 22:55 Ответить
 
 