Вражеская бронемашина с уничтоженным экипажем ездит по кругу. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой видно как российская бронемашина с уничтоженным экипажем движется по кругу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что движение происходит по уже достаточно глубокой колее, а затем появляются кадры с охваченной огнем военной машиной. Автор публикации сообщает, что ее подожгли украинские дроны.
Топ комментарии
+26 Алекс Скела
показать весь комментарий14.10.2024 15:02 Ссылка
+14 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий14.10.2024 15:10 Ссылка
+11 Luk Viktor
показать весь комментарий14.10.2024 15:10 Ссылка
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на ЗПСна крісла на концері кабздона?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g35393/ua_79th_air_assault_brigades_drone_team_helped/
Так ці болотяні тварі пишуть свою історію.