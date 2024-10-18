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Російська бронемашина із десантом з короткої відстані "ловить" постріл від українського танка. ВIДЕО

На Курщині українські танкісти знищили російську бронемашину із десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного удару із короткої дистанції опублікований у соцмережах.

"Російська ББМ-самогубець із десантом ловить постріл впритул від українського танка в Курській області. Коментарі наших воїнів безцінні. Просто послухайте!" - пише у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найсучасніший російський танк Т- 90 "Прорив" вибухає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) танк (2083) знищення (7525) Курськ (1155)


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Топ коментарі
+15
мені теж дуже сподобалось...
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18.10.2024 14:41 Відповісти
+11
Леопард на курщині розбушевався
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18.10.2024 14:43 Відповісти
+8
Мені дуже подобаєтьця, як руськомовні воїни радіють знищенню кацапів! 😁
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18.10.2024 15:05 Відповісти
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мені теж дуже сподобалось...
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18.10.2024 14:41 Відповісти
Промазали! Всі живі...
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18.10.2024 14:42 Відповісти
Український танк пощелкав як орєхі касапскіх фашиствующих малодчіков - по вибухам пуканів з бронємашини видно що був маладняк, старі трусіянські пердунчики так не вибухають от смеха... 🤡
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18.10.2024 14:46 Відповісти
Як Лєнін хочеш сказати - живєє всєх живих ?
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18.10.2024 14:46 Відповісти
ну зато получили впечатление
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18.10.2024 14:48 Відповісти
Від такого смачного вибуху? Там навіть залізо розірвалося, не те що люди.
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18.10.2024 15:07 Відповісти
Та ні. Ванька мєхвод спікся одразу, як і "дєсантура" яка якраз позаду також. Вибігло пару окурків, які скоріш за все попереду на мангалі вештались. Враховуючи те, що у них уфігачив танк за пару десятків метрів, навіть у тих пару окурків, які там пробігли мікроспринт, шансів вижити майже нуль. Від вибохової хвилі такої близькості будуть розриви внутрішніх тканин та крововиливи. Тому вони здохли, просто не підсмажуться.
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18.10.2024 15:35 Відповісти
Леопард на курщині розбушевався
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18.10.2024 14:43 Відповісти
Мені дуже подобаєтьця, як руськомовні воїни радіють знищенню кацапів! 😁
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18.10.2024 15:05 Відповісти
Руськомовні? Російськомовні. Русь - це Україна.
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18.10.2024 15:47 Відповісти
Если, кто не знал значения термина "русофобия", рекомендую смотреть это видео!
За одну минуту наши бойцы объяснили - кратко, культурно и результативно...
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18.10.2024 15:29 Відповісти
Наші хлопці молодці ,
красота 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.10.2024 16:40 Відповісти
Перейнявся їхнім настроєм ))). Хай їх Бог береже, наших захисників!
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18.10.2024 16:49 Відповісти
Все добре, але... Дуже ріже слух величезна кількість кацапського мату.
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18.10.2024 19:43 Відповісти
 
 