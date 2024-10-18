Російська бронемашина із десантом з короткої відстані "ловить" постріл від українського танка. ВIДЕО
На Курщині українські танкісти знищили російську бронемашину із десантом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного удару із короткої дистанції опублікований у соцмережах.
"Російська ББМ-самогубець із десантом ловить постріл впритул від українського танка в Курській області. Коментарі наших воїнів безцінні. Просто послухайте!" - пише у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+15 Hanka Panyanka
показати весь коментар18.10.2024 14:41 Відповісти Посилання
+11 U A #508723
показати весь коментар18.10.2024 14:43 Відповісти Посилання
+8 igor shmatko
показати весь коментар18.10.2024 15:05 Відповісти Посилання
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За одну минуту наши бойцы объяснили - кратко, культурно и результативно...
красота 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️