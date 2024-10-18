Российская бронемашина с десантом с короткого расстояния "ловит" выстрел от украинского танка. ВИДЕО
На Курщине украинские танкисты уничтожили российскую бронемашину с десантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара с короткой дистанции опубликована в соцсетях.
"Российская ББМ-самоубийца с десантом ловит выстрел в упор от украинского танка в Курской области. Комментарии наших воинов бесценны. Просто послушайте!", - пишет в комментарии автор публикации.
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Топ комментарии
+15 Hanka Panyanka
показать весь комментарий18.10.2024 14:41 Ответить Ссылка
+11 U A #508723
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+8 igor shmatko
показать весь комментарий18.10.2024 15:05 Ответить Ссылка
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За одну минуту наши бойцы объяснили - кратко, культурно и результативно...
красота 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️