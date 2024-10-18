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Новости Видео Война
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Российская бронемашина с десантом с короткого расстояния "ловит" выстрел от украинского танка. ВИДЕО

На Курщине украинские танкисты уничтожили российскую бронемашину с десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара с короткой дистанции опубликована в соцсетях.

"Российская ББМ-самоубийца с десантом ловит выстрел в упор от украинского танка в Курской области. Комментарии наших воинов бесценны. Просто послушайте!", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Самый современный российский танк Т-90 "Прорыв" взрывается после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) танк (2272) уничтожение (7238) Курск (1145)


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Топ комментарии
+15
мені теж дуже сподобалось...
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18.10.2024 14:41 Ответить
+11
Леопард на курщині розбушевався
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18.10.2024 14:43 Ответить
+8
Мені дуже подобаєтьця, як руськомовні воїни радіють знищенню кацапів! 😁
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18.10.2024 15:05 Ответить
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мені теж дуже сподобалось...
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18.10.2024 14:41 Ответить
Промазали! Всі живі...
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18.10.2024 14:42 Ответить
Український танк пощелкав як орєхі касапскіх фашиствующих малодчіков - по вибухам пуканів з бронємашини видно що був маладняк, старі трусіянські пердунчики так не вибухають от смеха... 🤡
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18.10.2024 14:46 Ответить
Як Лєнін хочеш сказати - живєє всєх живих ?
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18.10.2024 14:46 Ответить
ну зато получили впечатление
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18.10.2024 14:48 Ответить
Від такого смачного вибуху? Там навіть залізо розірвалося, не те що люди.
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18.10.2024 15:07 Ответить
Та ні. Ванька мєхвод спікся одразу, як і "дєсантура" яка якраз позаду також. Вибігло пару окурків, які скоріш за все попереду на мангалі вештались. Враховуючи те, що у них уфігачив танк за пару десятків метрів, навіть у тих пару окурків, які там пробігли мікроспринт, шансів вижити майже нуль. Від вибохової хвилі такої близькості будуть розриви внутрішніх тканин та крововиливи. Тому вони здохли, просто не підсмажуться.
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18.10.2024 15:35 Ответить
Леопард на курщині розбушевався
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18.10.2024 14:43 Ответить
Мені дуже подобаєтьця, як руськомовні воїни радіють знищенню кацапів! 😁
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18.10.2024 15:05 Ответить
Руськомовні? Російськомовні. Русь - це Україна.
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18.10.2024 15:47 Ответить
Если, кто не знал значения термина "русофобия", рекомендую смотреть это видео!
За одну минуту наши бойцы объяснили - кратко, культурно и результативно...
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18.10.2024 15:29 Ответить
Наші хлопці молодці ,
красота 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.10.2024 16:40 Ответить
Перейнявся їхнім настроєм ))). Хай їх Бог береже, наших захисників!
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18.10.2024 16:49 Ответить
Все добре, але... Дуже ріже слух величезна кількість кацапського мату.
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18.10.2024 19:43 Ответить
 
 