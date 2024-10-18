Российская бронемашина с десантом с короткого расстояния "ловит" выстрел от украинского танка. ВИДЕО

На Курщине украинские танкисты уничтожили российскую бронемашину с десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара с короткой дистанции опубликована в соцсетях.

"Российская ББМ-самоубийца с десантом ловит выстрел в упор от украинского танка в Курской области. Комментарии наших воинов бесценны. Просто послушайте!", - пишет в комментарии автор публикации.

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