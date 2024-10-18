Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ залетіли на позиції противника в районі Харківщини, щоб доставити нову партію скидів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Декілька влучань у ворожі укриття з подальшим загорянням. Решта — по живій силі, з 200 і 300 окупантами.

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