Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Пілоти 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ залетіли на позиції противника в районі Харківщини, щоб доставити нову партію скидів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Декілька влучань у ворожі укриття з подальшим загорянням. Решта — по живій силі, з 200 і 300 окупантами.
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Ватник Дзедываевалов
показати весь коментар18.10.2024 20:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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