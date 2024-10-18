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Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ залетели на позиции противника в районе Харьковщины, чтобы доставить новую партию сбросов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько попаданий во вражеские укрытия с последующим возгоранием. Остальные - по живой силе, с 200 и 300 оккупантами.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБ успешно контратаковали позиции оккупантов на Харьковщине и взяли в плен нескольких россиян: "Замотай его. Он хоть и п#дар, но мне немножко жалко". ВИДЕО

Автор: 

3-я Отдельная штурмовая бригада (442)


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Баблеца решили по льогкому срубить... А станут жратвой для диких кабанов и собак..
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18.10.2024 20:29 Ответить
 
 