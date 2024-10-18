Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Пилоты 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ залетели на позиции противника в районе Харьковщины, чтобы доставить новую партию сбросов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Несколько попаданий во вражеские укрытия с последующим возгоранием. Остальные - по живой силе, с 200 и 300 оккупантами.
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Ватник Дзедываевалов
показать весь комментарий18.10.2024 20:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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