Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ залетели на позиции противника в районе Харьковщины, чтобы доставить новую партию сбросов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько попаданий во вражеские укрытия с последующим возгоранием. Остальные - по живой силе, с 200 и 300 оккупантами.

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