Бійці З-ї ОШБр дронами зупинили 2 танки та МТЛБ окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ зупинили броньовану халабуду ураженнями під час маневрів на Харківщини. Ще один танк знайшли у сховку й демаскували влучаннями з FPV.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Також бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр дронами спалили МТЛБ окупантів, і піхоту, яка ховалася в укриттях та будівлі.
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GICKO_ BANAN
показати весь коментар24.10.2024 19:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар24.10.2024 19:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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