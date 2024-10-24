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Бійці З-ї ОШБр дронами зупинили 2 танки та МТЛБ окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ зупинили броньовану халабуду ураженнями під час маневрів на Харківщини. Ще один танк знайшли у сховку й демаскували влучаннями з FPV.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр дронами спалили МТЛБ окупантів, і піхоту, яка ховалася в укриттях та будівлі.

Також дивіться: Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують окупантів на Харківщині. ВIДЕО

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Харківщина (6054) дрони (4925) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Козакам 3 ОБШр респект та побажання уникати куль та уламки . Героям Слава!
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24.10.2024 19:10 Відповісти
А "демаскували" - це який "ступінь ураження"?...
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24.10.2024 19:17 Відповісти
 
 