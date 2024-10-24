Бійці З-ї ОШБр дронами зупинили 2 танки та МТЛБ окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ зупинили броньовану халабуду ураженнями під час маневрів на Харківщини. Ще один танк знайшли у сховку й демаскували влучаннями з FPV.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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