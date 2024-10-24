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Бойцы 3-й ОШБр дронами остановили 2 танка и МТЛБ оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ остановили бронированную халабуду ударами во время маневров на Харьковщине. Еще один танк нашли в укрытии и демаскировали попаданиями с FPV.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также бойцы батальона беспилотных систем 3-й ОШБр дронами сожгли МТЛБ оккупантов, и пехоту, которая пряталась в укрытиях и зданиях.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр уничтожили ББМ, орудие, антенну, а также укрытие и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

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Харьковщина (5577) дроны (4123) 3-я Отдельная штурмовая бригада (445)


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Козакам 3 ОБШр респект та побажання уникати куль та уламки . Героям Слава!
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24.10.2024 19:10 Ответить
А "демаскували" - це який "ступінь ураження"?...
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24.10.2024 19:17 Ответить
 
 