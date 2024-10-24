Бойцы 3-й ОШБр дронами остановили 2 танка и МТЛБ оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ остановили бронированную халабуду ударами во время маневров на Харьковщине. Еще один танк нашли в укрытии и демаскировали попаданиями с FPV.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также бойцы батальона беспилотных систем 3-й ОШБр дронами сожгли МТЛБ оккупантов, и пехоту, которая пряталась в укрытиях и зданиях.

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