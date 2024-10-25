Тіло окупанта димить на польовій дорозі після атаки українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе підрозділу "Пекельні шершні" поцілив в окупанта, який вдава із себе мертвого, лежачи на польовій дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після атаки БПЛА тіло окупанта почало диміти.

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"Пекельні шершні" відкривають цільову баночку на дрони. 200 тис грн і ми матимемо два мавіка для денних та нічних польотів відповідно. Дрони вже знайдені і зарезервовані, тож сподіваюсь на те що скоро вони будуть в нас і допомагатимуть нищити ворога. Приблизно так, як на відео", - зазначають у коментарі до публікації бійці підрозділу.

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