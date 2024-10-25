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Тіло окупанта димить на польовій дорозі після атаки українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе підрозділу "Пекельні шершні" поцілив в окупанта, який вдава із себе мертвого, лежачи на польовій дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після атаки БПЛА тіло окупанта почало диміти.

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"Пекельні шершні" відкривають цільову баночку на дрони. 200 тис грн і ми матимемо два мавіка для денних та нічних польотів відповідно. Дрони вже знайдені і зарезервовані, тож сподіваюсь на те що скоро вони будуть в нас і допомагатимуть нищити ворога. Приблизно так, як на відео", - зазначають у коментарі до публікації бійці підрозділу.

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гроші (974) збір (344) дрони (4932)


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То із рашиста руzкій дух виходіт...
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25.10.2024 11:36 Відповісти
Душок.
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25.10.2024 11:42 Відповісти
Дим димок від кацапа...
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25.10.2024 11:39 Відповісти
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25.10.2024 11:39 Відповісти
Що, бавовник у кацапiв?
Мабуть, вдачаа - не та...
Не той тепер каазлабад,
Маацква рiчка не та.
(а-ля Тичина)
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25.10.2024 11:43 Відповісти
Дрон перевів кацапа з "стану уявної смерті" - до реальної...
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25.10.2024 12:34 Відповісти
Тяжёлою дорогой он выбился из сил
У украинских полей землицы попросил
Будь как дома путник в могилке своей
Но крестика сверху небудет скорей.
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26.10.2024 11:47 Відповісти
 
 