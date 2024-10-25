Тіло окупанта димить на польовій дорозі після атаки українського БПЛА. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе підрозділу "Пекельні шершні" поцілив в окупанта, який вдава із себе мертвого, лежачи на польовій дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після атаки БПЛА тіло окупанта почало диміти.
"Пекельні шершні" відкривають цільову баночку на дрони. 200 тис грн і ми матимемо два мавіка для денних та нічних польотів відповідно. Дрони вже знайдені і зарезервовані, тож сподіваюсь на те що скоро вони будуть в нас і допомагатимуть нищити ворога. Приблизно так, як на відео", - зазначають у коментарі до публікації бійці підрозділу.
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Мабуть, вдачаа - не та...
Не той тепер каазлабад,
Маацква рiчка не та.
(а-ля Тичина)
У украинских полей землицы попросил
Будь как дома путник в могилке своей
Но крестика сверху небудет скорей.