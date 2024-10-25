Тело оккупанта дымит на полевой дороге после атаки украинского БПЛА. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе подразделения "Адские шершни" попал в оккупанта, который изображал из себя мертвого, лежа на полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после атаки БПЛА тело оккупанта начало дымиться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предсмертные конвульсии оккупанта после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

"Адские шершни" открывают целевую баночку на дроны. 200 тыс грн и мы будем иметь два мавика для дневных и ночных полетов соответственно. Дроны уже найдены и зарезервированы, поэтому надеюсь на то, что скоро они будут у нас и будут помогать уничтожать врага. Примерно так, как на видео", - отмечают в комментарии к публикации бойцы подразделения.

Банка для сбора средств: send.monobank.ua/jar/AhAVaNmRp4

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО