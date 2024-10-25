Тело оккупанта дымит на полевой дороге после атаки украинского БПЛА. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе подразделения "Адские шершни" попал в оккупанта, который изображал из себя мертвого, лежа на полевой дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после атаки БПЛА тело оккупанта начало дымиться.
"Адские шершни" открывают целевую баночку на дроны. 200 тыс грн и мы будем иметь два мавика для дневных и ночных полетов соответственно. Дроны уже найдены и зарезервированы, поэтому надеюсь на то, что скоро они будут у нас и будут помогать уничтожать врага. Примерно так, как на видео", - отмечают в комментарии к публикации бойцы подразделения.
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Мабуть, вдачаа - не та...
Не той тепер каазлабад,
Маацква рiчка не та.
(а-ля Тичина)
У украинских полей землицы попросил
Будь как дома путник в могилке своей
Но крестика сверху небудет скорей.