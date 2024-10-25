РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11321 посетитель онлайн
Новости Видео Война
5 472 8

Тело оккупанта дымит на полевой дороге после атаки украинского БПЛА. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе подразделения "Адские шершни" попал в оккупанта, который изображал из себя мертвого, лежа на полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после атаки БПЛА тело оккупанта начало дымиться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предсмертные конвульсии оккупанта после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

"Адские шершни" открывают целевую баночку на дроны. 200 тыс грн и мы будем иметь два мавика для дневных и ночных полетов соответственно. Дроны уже найдены и зарезервированы, поэтому надеюсь на то, что скоро они будут у нас и будут помогать уничтожать врага. Примерно так, как на видео", - отмечают в комментарии к публикации бойцы подразделения.

Банка для сбора средств: send.monobank.ua/jar/AhAVaNmRp4

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

деньги (933) сбор (309) дроны (4123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То із рашиста руzкій дух виходіт...
показать весь комментарий
25.10.2024 11:36 Ответить
Душок.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:42 Ответить
Дим димок від кацапа...
показать весь комментарий
25.10.2024 11:39 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 11:39 Ответить
Що, бавовник у кацапiв?
Мабуть, вдачаа - не та...
Не той тепер каазлабад,
Маацква рiчка не та.
(а-ля Тичина)
показать весь комментарий
25.10.2024 11:43 Ответить
Дрон перевів кацапа з "стану уявної смерті" - до реальної...
показать весь комментарий
25.10.2024 12:34 Ответить
Тяжёлою дорогой он выбился из сил
У украинских полей землицы попросил
Будь как дома путник в могилке своей
Но крестика сверху небудет скорей.
показать весь комментарий
26.10.2024 11:47 Ответить
 
 