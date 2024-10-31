Бійці 3-ї ОШБр дронаи уразили мостоукладач ворога на Харківщині. ВIДЕО
Бійці "Punk group" з 2-го мехбату З-ї окремої штурмової бригади дронами уразили мостоукладач ворога на Харківщині. Окупанти збиралися звести переправу.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
МТУ-72 — броньований мостоукладальник, який мав прокласти шляхи для перекидання ворожої техніки. Бійці Третьої штурмової підбили важку махіну дронами.
Наступними вильотами уразили ще вантажівку, "буханку" і відмінусували окупантами БК. Збили мотоцикліста й двічі ударили по ворожому розрахунку БПЛА.
Нормально генерал наступу Сирок навоював...