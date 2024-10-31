УКР
Бійці 3-ї ОШБр дронаи уразили мостоукладач ворога на Харківщині. ВIДЕО

Бійці "Punk group" з 2-го мехбату З-ї окремої штурмової бригади дронами уразили мостоукладач ворога на Харківщині. Окупанти збиралися звести переправу.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

МТУ-72 — броньований мостоукладальник, який мав прокласти шляхи для перекидання ворожої техніки. Бійці Третьої штурмової підбили важку махіну дронами.

Наступними вильотами уразили ще вантажівку, "буханку" і відмінусували окупантами БК. Збили мотоцикліста й двічі ударили по ворожому розрахунку БПЛА.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр ліквідували російську піхоту скидами боєприпасів із дрона на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (5696) 3 Окрема штурмова бригада (497)
Це вже через Оскіл кацапи збирались міст робити?

Нормально генерал наступу Сирок навоював...
31.10.2024 19:35 Відповісти
К сожалению, вместо того, что б ударить по мосту на крыше, пилот занырнул вниз и попал в обрешетку. Это не говоря о том, что переправу вероятно козломордые уже через Оскол делают (((
31.10.2024 22:45 Відповісти
 
 