Бойцы 3-й ОШБр дронаи поразили мостоукладчик врага на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы "Punk group" из 2-го мехбата З-й отдельной штурмовой бригады дронами поразили мостоукладчик врага на Харьковщине. Оккупанты собирались возвести переправу.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
МТУ-72 - бронированный мостоукладчик, который должен был проложить пути для переброски вражеской техники. Бойцы 3-й штурмовой подбили тяжелую махину дронами.
Следующими вылетами поразили еще грузовик, "буханку" и отминусовали оккупантами БК. Сбили мотоциклиста и дважды ударили по вражескому расчету БПЛА.
