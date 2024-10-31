РУС
Бойцы 3-й ОШБр дронаи поразили мостоукладчик врага на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы "Punk group" из 2-го мехбата З-й отдельной штурмовой бригады дронами поразили мостоукладчик врага на Харьковщине. Оккупанты собирались возвести переправу.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

МТУ-72 - бронированный мостоукладчик, который должен был проложить пути для переброски вражеской техники. Бойцы 3-й штурмовой подбили тяжелую махину дронами.

Следующими вылетами поразили еще грузовик, "буханку" и отминусовали оккупантами БК. Сбили мотоциклиста и дважды ударили по вражескому расчету БПЛА.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали группу оккупантов на подступах к нашим позициям на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (4789) 3-я Отдельная штурмовая бригада (485)
Це вже через Оскіл кацапи збирались міст робити?

Нормально генерал наступу Сирок навоював...
показать весь комментарий
31.10.2024 19:35 Ответить
К сожалению, вместо того, что б ударить по мосту на крыше, пилот занырнул вниз и попал в обрешетку. Это не говоря о том, что переправу вероятно козломордые уже через Оскол делают (((
показать весь комментарий
31.10.2024 22:45 Ответить
 
 