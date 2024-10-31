Бійці 38-ї ОБрМП дронами ліквідували групу окупантів на багі. ВIДЕО
Аеробомбери 38-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ ліквідували дронами російських окупантів, які намагалися влаштувати засідку, приїхавши на багі.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Морпіхи атакували окупантіа FPV-дронами та скидами з дронів. У результаті двоє ворогів знищено, решта дістала поранення. Бій відбувся в районі Гродівки, Донецька область.
