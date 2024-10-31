УКР
Бійці 38-ї ОБрМП дронами ліквідували групу окупантів на багі. ВIДЕО

Аеробомбери 38-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ ліквідували дронами російських окупантів, які намагалися влаштувати засідку, приїхавши на багі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Морпіхи атакували окупантіа FPV-дронами та скидами з дронів. У результаті двоє ворогів знищено, решта дістала поранення. Бій відбувся в районі Гродівки, Донецька область.

Це свято Хелоувина
31.10.2024 23:13 Відповісти
Поц за деревом сховався - думав, що він друїд. Тепер став...
31.10.2024 23:22 Відповісти
Смерть кацапам на нашій святій землі 😡
01.11.2024 00:08 Відповісти
 
 