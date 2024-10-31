РУС
6 930 3

Бойцы 38-й ОБрМП дронами ликвидировали группу оккупантов на багги. ВИДЕО

Аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ ликвидировали дронами российских оккупантов, которые пытались устроить засаду, приехав на багги.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Морпехи атаковали оккупантов FPV-дронами и сбросами с дронов. В результате двое врагов уничтожены, остальные получили ранения. Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.

Автор: 

