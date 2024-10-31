Бойцы 38-й ОБрМП дронами ликвидировали группу оккупантов на багги. ВИДЕО
Аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ ликвидировали дронами российских оккупантов, которые пытались устроить засаду, приехав на багги.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Морпехи атаковали оккупантов FPV-дронами и сбросами с дронов. В результате двое врагов уничтожены, остальные получили ранения. Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий31.10.2024 23:13 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Trevo Trow
показать весь комментарий31.10.2024 23:22 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Amber
показать весь комментарий01.11.2024 00:08 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль