УКР
8 259 24

Окупант вирішив покінчити з життям , підклавши гранату під зад. ВIДЕО

На Покровському напрямку російський окупант, який отримав осколкові поранення, вирішив покінчити з життям , підклавши собі під зад гранату.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Кадри зняті аеробомберами 38-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Автор: 

самогубство (663) 38 окрема бригада морської піхоти (35)
Топ коментарі
+20
классика т.н. "русских" - все через жопу! Даже самоубийство.
01.11.2024 19:07 Відповісти
01.11.2024 19:07 Відповісти
+15
Це те місце, яким вони "думають" що "думають"
01.11.2024 19:07 Відповісти
01.11.2024 19:07 Відповісти
+12
Як жив у сраці, так і здохнуть вирішив.
01.11.2024 19:09 Відповісти
01.11.2024 19:09 Відповісти
гагарін ***
01.11.2024 19:04 Відповісти
01.11.2024 19:04 Відповісти
то звічайній кацап був...нема реактівній тязі
01.11.2024 19:12 Відповісти
01.11.2024 19:12 Відповісти
классика т.н. "русских" - все через жопу! Даже самоубийство.
01.11.2024 19:07 Відповісти
01.11.2024 19:07 Відповісти
Це те місце, яким вони "думають" що "думають"
01.11.2024 19:07 Відповісти
01.11.2024 19:07 Відповісти
Раскінул мозгамі
01.11.2024 19:09 Відповісти
01.11.2024 19:09 Відповісти
Форсаж.
01.11.2024 19:09 Відповісти
01.11.2024 19:09 Відповісти
... повний форсаж
01.11.2024 19:29 Відповісти
01.11.2024 19:29 Відповісти
Як жив у сраці, так і здохнуть вирішив.
01.11.2024 19:09 Відповісти
01.11.2024 19:09 Відповісти
"Ми в рай а оні просто здохнут" - Х**ло
01.11.2024 19:10 Відповісти
01.11.2024 19:10 Відповісти
висновок 1.0 " руцький рай - это жопа!" )
01.11.2024 19:41 Відповісти
01.11.2024 19:41 Відповісти
01.11.2024 19:13 Відповісти
01.11.2024 19:13 Відповісти
Скрєпно.
01.11.2024 19:16 Відповісти
01.11.2024 19:16 Відповісти
То в москаля просто закреп був.
Вирішив підлікуватися - ну і пернув від душі.
То нормально для москалів - все життя через задницю.
01.11.2024 19:20 Відповісти
01.11.2024 19:20 Відповісти
Вмер так як і жив...підставивши жопу.
01.11.2024 19:25 Відповісти
01.11.2024 19:25 Відповісти
А міг на 1 хв. раніше це зробити - 2 дрони (2 скиди) би зекономив
01.11.2024 19:30 Відповісти
01.11.2024 19:30 Відповісти
Підірвав "центр прінятія рєшеній"
01.11.2024 19:36 Відповісти
01.11.2024 19:36 Відповісти
Яка там граната??? Банальний метеоризм і наявність відкритого вогню поряд. Еспумізан - порятунок від вибухового здуття. Шукайте в аптеках, не займайтеся самолікуванням у польових умовах.
01.11.2024 19:38 Відповісти
01.11.2024 19:38 Відповісти
бутильком "шампусіка" навчений ))
01.11.2024 19:39 Відповісти
01.11.2024 19:39 Відповісти
А потом появится в школе " парта героя".
01.11.2024 20:01 Відповісти
01.11.2024 20:01 Відповісти
Наймовірніше - унітаз у шкільній вбиральні мацькви або "героїчна" дірка у дерев"яному клозеті під містом Сисранню.
01.11.2024 20:18 Відповісти
01.11.2024 20:18 Відповісти
Шукав пригод на свою дупу, рішив прискориться в пошуках, тепер в нього нема жопи зате є Кабзон.
01.11.2024 20:01 Відповісти
01.11.2024 20:01 Відповісти
Лікування гємора і простатіта для кідарів безкоштовно.
01.11.2024 20:19 Відповісти
01.11.2024 20:19 Відповісти
01.11.2024 20:31 Відповісти
01.11.2024 20:31 Відповісти
 
 