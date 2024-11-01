Окупант вирішив покінчити з життям , підклавши гранату під зад. ВIДЕО
На Покровському напрямку російський окупант, який отримав осколкові поранення, вирішив покінчити з життям , підклавши собі під зад гранату.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Кадри зняті аеробомберами 38-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.
Вирішив підлікуватися - ну і пернув від душі.
То нормально для москалів - все життя через задницю.