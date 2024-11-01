Оккупант решил покончить с жизнью, подложив гранату под зад. ВИДЕО
На Покровском направлении российский оккупант, получивший осколочные ранения, решил покончить с жизнью, подложив себе под зад гранату.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Кадры сняты аэробомберами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Топ комментарии
Вирішив підлікуватися - ну і пернув від душі.
То нормально для москалів - все життя через задницю.