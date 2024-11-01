РУС
Оккупант решил покончить с жизнью, подложив гранату под зад. ВИДЕО

На Покровском направлении российский оккупант, получивший осколочные ранения, решил покончить с жизнью, подложив себе под зад гранату.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Кадры сняты аэробомберами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Смотрите также: Украинский дрон "довел" до самоубийства российского захватчика. ВИДЕО

+20
классика т.н. "русских" - все через жопу! Даже самоубийство.
01.11.2024 19:07
01.11.2024 19:07 Ответить
+15
Це те місце, яким вони "думають" що "думають"
01.11.2024 19:07
01.11.2024 19:07 Ответить
+12
Як жив у сраці, так і здохнуть вирішив.
01.11.2024 19:09
01.11.2024 19:09 Ответить
гагарін ***
01.11.2024 19:04
01.11.2024 19:04 Ответить
то звічайній кацап був...нема реактівній тязі
01.11.2024 19:12
01.11.2024 19:12 Ответить
классика т.н. "русских" - все через жопу! Даже самоубийство.
01.11.2024 19:07
01.11.2024 19:07 Ответить
Це те місце, яким вони "думають" що "думають"
01.11.2024 19:07
01.11.2024 19:07 Ответить
Раскінул мозгамі
01.11.2024 19:09
01.11.2024 19:09 Ответить
Форсаж.
01.11.2024 19:09
01.11.2024 19:09 Ответить
... повний форсаж
01.11.2024 19:29
01.11.2024 19:29 Ответить
Як жив у сраці, так і здохнуть вирішив.
01.11.2024 19:09
01.11.2024 19:09 Ответить
"Ми в рай а оні просто здохнут" - Х**ло
01.11.2024 19:10
01.11.2024 19:10 Ответить
висновок 1.0 " руцький рай - это жопа!" )
01.11.2024 19:41
01.11.2024 19:41 Ответить
01.11.2024 19:13
01.11.2024 19:13 Ответить
Скрєпно.
01.11.2024 19:16
01.11.2024 19:16 Ответить
То в москаля просто закреп був.
Вирішив підлікуватися - ну і пернув від душі.
То нормально для москалів - все життя через задницю.
01.11.2024 19:20
01.11.2024 19:20 Ответить
Вмер так як і жив...підставивши жопу.
01.11.2024 19:25
01.11.2024 19:25 Ответить
А міг на 1 хв. раніше це зробити - 2 дрони (2 скиди) би зекономив
01.11.2024 19:30
01.11.2024 19:30 Ответить
Підірвав "центр прінятія рєшеній"
01.11.2024 19:36
01.11.2024 19:36 Ответить
Яка там граната??? Банальний метеоризм і наявність відкритого вогню поряд. Еспумізан - порятунок від вибухового здуття. Шукайте в аптеках, не займайтеся самолікуванням у польових умовах.
01.11.2024 19:38
01.11.2024 19:38 Ответить
бутильком "шампусіка" навчений ))
01.11.2024 19:39
01.11.2024 19:39 Ответить
А потом появится в школе " парта героя".
01.11.2024 20:01
01.11.2024 20:01 Ответить
Наймовірніше - унітаз у шкільній вбиральні мацькви або "героїчна" дірка у дерев"яному клозеті під містом Сисранню.
01.11.2024 20:18
01.11.2024 20:18 Ответить
Шукав пригод на свою дупу, рішив прискориться в пошуках, тепер в нього нема жопи зате є Кабзон.
01.11.2024 20:01
01.11.2024 20:01 Ответить
Лікування гємора і простатіта для кідарів безкоштовно.
01.11.2024 20:19
01.11.2024 20:19 Ответить
01.11.2024 20:31
01.11.2024 20:31 Ответить
 
 