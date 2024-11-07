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Український МіГ-29 уночі збиває "Shahed-136" ракетою Р-73. ВIДЕО

Пілот МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ у нічному небі знищив російсько-іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" за допомогою ракети Р-73.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українського льотчика опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком. Уражено командний вузол окупантів, - Sky News

Р-73 - радянська керована ракета класу "повітря-повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення. Створена спеціально для високоманевреного ближнього повітряного бою.

Дивіться: Над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВПС (177) знищення (7713) Шахед (1246)


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Топ коментарі
+15
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07.11.2024 09:20 Відповісти
+14
І де наші паляниці над москвою, у відосиках найшашличнішого?
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07.11.2024 09:35 Відповісти
+9
Сбивать с помощью самолетов шахеды ето очень дорого. И дело не только в том что ракеты дороже етих шахедов. А в том что теряется ресурс самолетов которых у нас и так не хватает даже для фронта. Про топливо вообще молчу. Так что рашистам выгодно ежедневно запускать шахеды даже если они никуда не попадут лишь бы вывести нашу авиацию из строя
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07.11.2024 09:49 Відповісти
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07.11.2024 09:20 Відповісти
От чому профінансовані Штатами 800 мобільних груп збили всього лише 200 дронів. Це МіГи в них хліб відбирають!
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07.11.2024 09:30 Відповісти
Чому 75 000 військовослужбовців ДПСУ ловлять порушників тільки біля Тиси? Пропоную розпустити ДПСУ та залишити один загін. Ви серйозно вважаєте, що дрони пролітають через всі мобільні групи? В Києві фіксується кожну добу декілька пожеж. Навіщо чисельнисть рятувальників Києва - декілька тисяч осіб?
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07.11.2024 09:45 Відповісти
І потім. Дрон підбили. Тобто в нього влучили. Він пролетів ще 1500 метрів, впав і вибухнув. Зруйновано будівлю. Його вважати збитим чи ні? А можливо він летів атакувати підстанцію
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07.11.2024 09:47 Відповісти
якщо його ракетою збили - там шрапнель - тому з вірогідністю 95% він вибухнув у повітрі ...
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07.11.2024 11:12 Відповісти
Мобільні групи ракетою? Ну-ну. Ракета може не захопити ціль тощо
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07.11.2024 11:41 Відповісти
в тебе сумніви щодо новини? тоді це не до мене )) Український МіГ-29 уночі збиває "Shahed-136" ракетою Р-73. ВIДЕО Джерело:
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07.11.2024 11:47 Відповісти
Перечитай-те гілку діалогу - тут мова про мобільні групи
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07.11.2024 11:49 Відповісти
перечитай-ТЕ новину
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07.11.2024 11:51 Відповісти
Я відповів на його зауваження щодо мобільних груп
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07.11.2024 13:37 Відповісти
Росіянин, як ти, сидячи в усть- зажопіньсь.у, кємєровської губернї вирахував саме 75000 на Тисі ?
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07.11.2024 19:12 Відповісти
Ви хоч щось розумне хоч раз напишіть, а то на ваш маразм вже ніхто уваги не звертає. 75000 це інформація про ДПСУ з відкритих джерел. Цифра точна не має значення, просто люди не розуміють, навіщо треба така кількість мобільних груп
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08.11.2024 02:16 Відповісти
Не бреши росіянин, 75.000 , це що б тебе одного виловити, а на всіх російських тролів, і 75 міліонів не вистачить.
А розп' ятий мальчік, його хто ловити буде?
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08.11.2024 07:55 Відповісти
Коли гарно "вечеряєте" - закусювати треба. Тоді росіяни не будуть скрізь поміж строчок бігати. Гугл в поміч
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08.11.2024 08:07 Відповісти
І де наші паляниці над москвою, у відосиках найшашличнішого?
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07.11.2024 09:35 Відповісти
Паляниця як була так і залишится в одному екземплярі. Це чисто пропагандистський двайс.
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07.11.2024 11:16 Відповісти
Добре, якщо в нас великі запаси цих радянських ракет.
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07.11.2024 09:37 Відповісти
Отже, ви робили неякісний брак!
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07.11.2024 09:43 Відповісти
А магнітофони "Юпітер-203" - були відходи виробництва ?
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07.11.2024 09:47 Відповісти
''Відходи виробництва'' даже непогано грали , а основа виробництва брак.. Цікаво..
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07.11.2024 09:50 Відповісти
Дуже подобались бобінники свого часу. Мав "Илеть-110с".
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07.11.2024 10:13 Відповісти
Це що за звір ? Були тільки Юпітери і Маяки.
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07.11.2024 11:38 Відповісти
Чудовий був апарат, дуже якісний.
"серийно выпускался Волжским электромеханическим заводом с 1987 по 1990 год. Розничная цена - 827 рублей."
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07.11.2024 11:44 Відповісти
ааа ... Тут продавались, в основному місцевого виробництва.
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07.11.2024 11:55 Відповісти
Я свій придбав вже десь у 96-97-му, на барахолці. Але в чудовому стані.
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07.11.2024 12:00 Відповісти
не знаю, що там і як збиває міг 29, але знаю, чую і бачу, як над києвом відверто, не соромлячись, вже більше місяця літають мопеди.
у бідь якому напрямку, у бідь якому районі. навіть над печерськими пагорбами та золотими воротами та софією. і вночі, а тепер і в день.
****************....
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07.11.2024 09:49 Відповісти
Сбивать с помощью самолетов шахеды ето очень дорого. И дело не только в том что ракеты дороже етих шахедов. А в том что теряется ресурс самолетов которых у нас и так не хватает даже для фронта. Про топливо вообще молчу. Так что рашистам выгодно ежедневно запускать шахеды даже если они никуда не попадут лишь бы вывести нашу авиацию из строя
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07.11.2024 09:49 Відповісти
Вот летит практически над домами...

https://t.me/insiderUKR/86157
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07.11.2024 09:51 Відповісти
Пояснювали неодноразово - якщо влучить, шкоди буде ще більше.
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07.11.2024 11:40 Відповісти
Шахеди (дешеві ********) масово запускаються ще й тому, щоби виснажити нашу ППО, літаки, ПММ, ресурси. Маєте рацію - збивати шахеди ракетами з літаків - то стріляти "із пушек по воробьям". Спарені крупнокаліберні кулемети + потужні прожектори (Саме тому їх і запускають ночами).
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07.11.2024 13:34 Відповісти
А де наші ''сіткостріли''? Чи це був ''мультик''?
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07.11.2024 09:52 Відповісти
Це для дрібних і повільних, мабуть.
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07.11.2024 11:41 Відповісти
Раша шахеди виробляє, а ми ці ракети не виробляємо. Бо зєля дороги будує.

Зєлю геть. Вибори
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07.11.2024 10:17 Відповісти
Чому не закупити бразильські легкомоторні літаки 314 Супер Тукано? Вже ж збивали дешево й сердито шахеди з Як 52 кулеметом...
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07.11.2024 10:20 Відповісти
був випадок, коли пілота легкомоторного літака при мобілізації відправили служити в окопи, бо командуання повітряних сил заявило, що пілотів у них достатньо і такі їм не потрібні. Вузьколобі генерали не читають Ваших коментів, вони практично діють на зменшення ресурсу нашої авіації. аби коли закінчаться літаки, звинуватити коаліцію Рамштайну в недостатній допомозі новими машинами. При такому відношенні до дорогої техніки зникає бажання допомагати. але в опі якраз цьому і радіють.
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07.11.2024 10:32 Відповісти
Був випадок, коли ведмедчук, що сидів в тебе на спині, заліз тобі нижче спини у розбомблений " випадком" отвір. І там і залишився
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07.11.2024 19:19 Відповісти
Бразильські легкомоторні літаки 314 Супер Тукано не мають РЛС. Як шукати чорний шахед в ночі на фоні чорної землі?
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07.11.2024 11:23 Відповісти
Це жарт ?
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07.11.2024 11:42 Відповісти
Звичайно що ні.
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07.11.2024 12:14 Відповісти
Авіоніка

MIL-STD-1553https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-53 [53] стандарт.NVG ANVIS-9 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Night Vision )https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantly_computed_impact_point&action=edit&redlink=1 CCIP / CCRP / CCIL / https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Toss_bombing&action=edit&redlink=1 DTOS / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB LCOS / SSLC (Computerized Attack Modes)https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-dbdc-50 [50] Rohde & Schwarz M3AR VHF/UHF Airborne Transceiver (шифрування в обидва бокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-54 [54] https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_link&action=edit&redlink=1 Data Link provision)https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-55 [55] https://uk.wikipedia.org/wiki/HUD HUD / https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=HOTAS&action=edit&redlink=1 HOTAS https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmet_mounted_display&action=edit&redlink=1 HMD with UFCP(Up Front Control Panel)Лазерна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 інерційна система навігації з https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS Navigational System .CMFD (Colored Multi-Function Display) liquid crystal active matrixIntegrated Radio Communication and NavigationVideo Camera/RecorderАвтопілот з можливістю програмування місійStormscope WX-1000E (система метеорологічної картографії для повітряних суден)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80 Лазерний далекомір WiPakhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-56 [56] Support - (https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi Wi-Fi integration for Paveway bombs).Training and Operation Support System (TOSS).https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-mak-57 [57] https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-58 [58]
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07.11.2024 22:14 Відповісти
я б орентувався на АН-2 їх багато вони дешеві їм не потрібна тверда злітна смуза, вони наші рідненькі антоновські, можно доопрацювати
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07.11.2024 14:09 Відповісти
АН-2 шахеди не дожине нажаль.
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07.11.2024 14:38 Відповісти
ан-2: Крейсерська швидкість: 190 км/год
шахед: Швидкість: Близько 185 км/год (115 миль/год)
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07.11.2024 20:01 Відповісти
+ ан-2 Максимальна швидкість:250 км/г
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07.11.2024 20:03 Відповісти
і от така цікава інфа
Украинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд скорости для своего класса

https://itc.ua/news/ukrainskiy-samolet-an-2-100-ustanovil-mirovoy-rekord-skorosti-dlya-svoego-klassa/
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07.11.2024 20:10 Відповісти
А музика яка, ммммм, автору рекпект.
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07.11.2024 10:33 Відповісти
Збивати ракетою - це дужжжже дорого. В раз 10 дорожче за сам шахед, не рахуючи амортизацію і витрати на політ Міг-29. Таке треба бортовою пушкою збивати - хоч співставно по витратам вийде
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07.11.2024 10:36 Відповісти
Огородити сіткою все місто. Це не так складно.
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07.11.2024 11:14 Відповісти
Під час Другої Світової у німців були міста повністю заховані під маскувальними сітками. Це наприклад місто де випускали підшипники.
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07.11.2024 11:26 Відповісти
Сіткою непіде, а от піднімати аеростати саме то.
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07.11.2024 19:23 Відповісти
НЕ ПІДЕ пишеться окремо, двієчник
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08.11.2024 22:07 Відповісти
А де ф16?
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07.11.2024 12:30 Відповісти
ЦЕНА РАКЕТЫ !? ЦЕНА ШАХЕДА !?
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07.11.2024 19:43 Відповісти
ПОХОЖЕ ЧТО ПУТИН-ХЙЛО НЕОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЛОЖИЛ ПО ФАКТУ УТИЛИЗАЦИЮ ВСЕГО СТАРОГО ВООРУЖЕНИЯ И ВСЕ БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ДЕБИЛЫ СОГЛАСИЛИСЬ !)
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07.11.2024 19:44 Відповісти
ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАРОДОВ ЭТО ФИЗИЧЕСКИ ЛИКВИДИРОВАТЬ БЕЗЖАЛОСТНЫХ !)
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07.11.2024 19:46 Відповісти
 
 