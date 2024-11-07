Український МіГ-29 уночі збиває "Shahed-136" ракетою Р-73. ВIДЕО
Пілот МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ у нічному небі знищив російсько-іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" за допомогою ракети Р-73.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українського льотчика опублікований у соцмережах.
Р-73 - радянська керована ракета класу "повітря-повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення. Створена спеціально для високоманевреного ближнього повітряного бою.
Топ коментарі
+15 Hulio
показати весь коментар07.11.2024 09:20 Відповісти Посилання
+14 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар07.11.2024 09:35 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.11.2024 09:49 Відповісти Посилання
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А розп' ятий мальчік, його хто ловити буде?
"серийно выпускался Волжским электромеханическим заводом с 1987 по 1990 год. Розничная цена - 827 рублей."
у бідь якому напрямку, у бідь якому районі. навіть над печерськими пагорбами та золотими воротами та софією. і вночі, а тепер і в день.
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MIL-STD-1553https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-53 [53] стандарт.NVG ANVIS-9 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Night Vision )https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantly_computed_impact_point&action=edit&redlink=1 CCIP / CCRP / CCIL / https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Toss_bombing&action=edit&redlink=1 DTOS / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB LCOS / SSLC (Computerized Attack Modes)https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-dbdc-50 [50] Rohde & Schwarz M3AR VHF/UHF Airborne Transceiver (шифрування в обидва бокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-54 [54] https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_link&action=edit&redlink=1 Data Link provision)https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-55 [55] https://uk.wikipedia.org/wiki/HUD HUD / https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=HOTAS&action=edit&redlink=1 HOTAS https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmet_mounted_display&action=edit&redlink=1 HMD with UFCP(Up Front Control Panel)Лазерна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 інерційна система навігації з https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS Navigational System .CMFD (Colored Multi-Function Display) liquid crystal active matrixIntegrated Radio Communication and NavigationVideo Camera/RecorderАвтопілот з можливістю програмування місійStormscope WX-1000E (система метеорологічної картографії для повітряних суден)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80 Лазерний далекомір WiPakhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-56 [56] Support - (https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi Wi-Fi integration for Paveway bombs).Training and Operation Support System (TOSS).https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-mak-57 [57] https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano#cite_note-58 [58]
шахед: Швидкість: Близько 185 км/год (115 миль/год)
Украинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд скорости для своего класса
https://itc.ua/news/ukrainskiy-samolet-an-2-100-ustanovil-mirovoy-rekord-skorosti-dlya-svoego-klassa/