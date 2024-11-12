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Дуда відмовився від спільного фото на саміті ООН в Баку через присутність Лукашенка. ВIДЕО

Лідер Польщі Анджей Дуда відмовився бути присутнім на спільному фото учасників кліматичного саміту ООН у Баку. Це через присутність білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Це символічний момент, так зване сімейне фото, коли лідери країн-учасниць саміту стоять пліч-о-пліч і позують для групового фото. Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, від участі Білорусі на українському фронті", - розповів кореспондент Гжегож Урбанек.

Телеканал Interia із посиланням на джерело в оточенні Дуди повідомив, що це було його свідоме рішення.

"Сімейне фото є сімейним фото, пан президент вирішив, що не хоче мати таку світлину з Александром Лукашенком", – зазначив співрозмовник.

"Такі жести в політиці мають велике значення, і це був свідомий вчинок президента", додав він.

Читайте: Україна повинна відновити свої кордони, які існували до 2014 року, - Дуда

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) саміт (764) Дуда Анджей (772)


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Топ коментарі
+6
Молодець, гідний вчинок!
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12.11.2024 16:18
+3
Молодець!
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12.11.2024 18:19
+1
Панти дешеві і лицемірство від поляків!
Але польські бариги товари в і з білорусі і росії возять повним ходом.
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12.11.2024 15:29
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але його підсвідоме, неусвідомлено залишається на боці рольніків-блокіраторів ))
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12.11.2024 15:11 Відповісти
Панти дешеві і лицемірство від поляків!
Але польські бариги товари в і з білорусі і росії возять повним ходом.
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12.11.2024 15:29 Відповісти
У поляків і білорусів це лічноє ..бо деякі території Білорусії належать не їй
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12.11.2024 15:44 Відповісти
Роби це два рази на день, і в тебе не буде лисіти голова як у картопляника!
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12.11.2024 15:57 Відповісти
Молодець, гідний вчинок!
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12.11.2024 16:18 Відповісти
А бульбо-фьюрер зажерів,мабуть на пользу йде любов з п#тлом.
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12.11.2024 16:47 Відповісти
Молодець!
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12.11.2024 18:19 Відповісти
Це гідний вчинок поляка.
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13.11.2024 23:03 Відповісти
 
 