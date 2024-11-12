Дуда відмовився від спільного фото на саміті ООН в Баку через присутність Лукашенка. ВIДЕО

Лідер Польщі Анджей Дуда відмовився бути присутнім на спільному фото учасників кліматичного саміту ООН у Баку. Це через присутність білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Це символічний момент, так зване сімейне фото, коли лідери країн-учасниць саміту стоять пліч-о-пліч і позують для групового фото. Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, від участі Білорусі на українському фронті", - розповів кореспондент Гжегож Урбанек.

Телеканал Interia із посиланням на джерело в оточенні Дуди повідомив, що це було його свідоме рішення.

"Сімейне фото є сімейним фото, пан президент вирішив, що не хоче мати таку світлину з Александром Лукашенком", – зазначив співрозмовник.

"Такі жести в політиці мають велике значення, і це був свідомий вчинок президента", додав він.

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