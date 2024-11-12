Дуда отказался от совместного фото на саммите ООН в Баку из-за присутствия Лукашенко. ВИДЕО

Лидер Польши Анджей Дуда отказался присутствовать на совместном фото участников климатического саммита ООН в Баку. Это из-за присутствия белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом пишет Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Это символический момент, так называемое семейное фото, когда лидеры стран-участниц саммита стоят бок о бок и позируют для группового фото. Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отмежевание, среди прочего, от участия Беларуси на украинском фронте", - рассказал корреспондент Гжегож Урбанек.

Телеканал Interia со ссылкой на источник в окружении Дуды сообщил, что это было его сознательное решение.

"Семейное фото есть семейное фото, господин президент решил, что не хочет иметь такую фотографию с Александром Лукашенко", - отметил собеседник.

"Такие жесты в политике имеют большое значение, и это был сознательный поступок президента", добавил он.

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