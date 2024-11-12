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Дуда отказался от совместного фото на саммите ООН в Баку из-за присутствия Лукашенко. ВИДЕО

Лидер Польши Анджей Дуда отказался присутствовать на совместном фото участников климатического саммита ООН в Баку. Это из-за присутствия белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом пишет Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Это символический момент, так называемое семейное фото, когда лидеры стран-участниц саммита стоят бок о бок и позируют для группового фото. Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отмежевание, среди прочего, от участия Беларуси на украинском фронте", - рассказал корреспондент Гжегож Урбанек.

Телеканал Interia со ссылкой на источник в окружении Дуды сообщил, что это было его сознательное решение.

"Семейное фото есть семейное фото, господин президент решил, что не хочет иметь такую фотографию с Александром Лукашенко", - отметил собеседник.

"Такие жесты в политике имеют большое значение, и это был сознательный поступок президента", добавил он.

Читайте: Украина должна восстановить свои границы, которые существовали до 2014 года, - Дуда

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) саммит (1170) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+6
Молодець, гідний вчинок!
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12.11.2024 16:18
+3
Молодець!
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12.11.2024 18:19
+1
Панти дешеві і лицемірство від поляків!
Але польські бариги товари в і з білорусі і росії возять повним ходом.
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12.11.2024 15:29
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але його підсвідоме, неусвідомлено залишається на боці рольніків-блокіраторів ))
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12.11.2024 15:11 Ответить
Панти дешеві і лицемірство від поляків!
Але польські бариги товари в і з білорусі і росії возять повним ходом.
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12.11.2024 15:29 Ответить
У поляків і білорусів це лічноє ..бо деякі території Білорусії належать не їй
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12.11.2024 15:44 Ответить
Роби це два рази на день, і в тебе не буде лисіти голова як у картопляника!
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12.11.2024 15:57 Ответить
Молодець, гідний вчинок!
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12.11.2024 16:18 Ответить
А бульбо-фьюрер зажерів,мабуть на пользу йде любов з п#тлом.
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12.11.2024 16:47 Ответить
Молодець!
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12.11.2024 18:19 Ответить
Це гідний вчинок поляка.
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13.11.2024 23:03 Ответить
 
 