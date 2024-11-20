Момент прильоту ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курській області. ВIДЕО

У мережі опублікували момент прильотів ракет Storm Shadow в Курській області.

За даними Defence Express, Повітряні Сили України ударили далекобійними ракетами по об'єкту президента РФ з підземним командним пунктом, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow​ / SCALP по такому об'єкту - це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами", - повідомили аналітики.

Проте, поки що ця інформація не підтверджена, наголошує видання.

Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Також дивіться: Бійці "Хартії" знищили БМ "Град", броньовану техніку і ліквідували особовий склад окупантів. ВIДЕО