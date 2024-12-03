Новим командиром 93-ї ОМБр став підполковник Шаміль Крутков. ВIДЕО

Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" став 27-річний заступник попереднього комбрига, підполковник Шаміль Крутков.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім за вашу службу і стійкість, для мене це була велика честь. Пишаюсь, що 23 місяці я був разом з вами", - сказав полковник Павло Паліса, підсумовуючи свій бойовий шлях.

Він передав прапор бригади підполковнику Шамілю Круткову.

Шаміль Крутков звернувся до воїнів зі словами: "Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч з вами".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив командира 93-ї механізованої бригади ЗСУ полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.

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