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Новим командиром 93-ї ОМБр став підполковник Шаміль Крутков. ВIДЕО

Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" став  27-річний заступник попереднього комбрига, підполковник Шаміль Крутков.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім за вашу службу і стійкість, для мене це була велика честь. Пишаюсь, що 23 місяці я був разом з вами", - сказав полковник Павло Паліса, підсумовуючи свій бойовий шлях.

Він передав прапор бригади підполковнику Шамілю Круткову.

Шаміль Крутков звернувся до воїнів зі словами: "Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч з вами".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив командира 93-ї механізованої бригади ЗСУ полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.

Також дивіться: Спецбатальйон "Алькатрас" у складі 93 ОМБр: як засуджені воюють під Покровськом. ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада (292) Паліса Павло (22)


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Топ коментарі
+10
Слава ЗСУ!
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03.12.2024 10:37
+7
Крейда, створи бойовий підрозділ із "нуля" як Андрій Білецький, і ти станеш підполковником.
Слава 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ!!!
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03.12.2024 11:14
+5
в молодих командирів інший менталітет ніж в совкових командирів, які вважали строковиків за часи срср своїми рабами. Сподіваюсь це вдале призначення холодноярцям! Слава ЗСУ!
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03.12.2024 11:18
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Слава ЗСУ!
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03.12.2024 10:37 Відповісти
27 років підполковник, це як по 2 звання на рік?
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03.12.2024 10:55 Відповісти
у 50 фельдмаршал галактики?
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03.12.2024 11:01 Відповісти
Чому? В 21 закінчив отримав лейтенанта.
Старлей, Капітан, Майор, Підполковник - це 4 роки. Головне щоб посада дозволяла.
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03.12.2024 11:02 Відповісти
та нууу... 2 года до старлея, 3 года до капитана, до майора подпола не помню вроде по 4-5 лет... вот и считайте, даже если должности позволяют...
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03.12.2024 12:09 Відповісти
Нє. В умовах воєнного стану Рік. Читаємо уважно закони.
Крім того молодший офіцерський може отримати два рази на рік.
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03.12.2024 13:57 Відповісти
Це для мирного часу
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03.12.2024 16:04 Відповісти
такий собі калетник ігор, що при януковичу митницею керував, в 27 отримав генерала... Оце рівень.
А тут якийсь підполковник...
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03.12.2024 11:03 Відповісти
Это фигня.Вот Кива с Билецким,не служа нигде,сразу стали подполковниками.
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03.12.2024 11:10 Відповісти
Крейда, створи бойовий підрозділ із "нуля" як Андрій Білецький, і ти станеш підполковником.
Слава 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ!!!
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03.12.2024 11:14 Відповісти
С нуля? Наивный Вы человек.Со времен "совка" любая организованная грпуппа людей находилась под "колпаком". Билецкий это креатура Авакова,и вся его деятельность курировалась Аваковым для своих целей. 3ШБ сегодня не имеет никакого отношения к той структуре,которую когда-то собрали,и поставили рулить Билецкого.Поэтому не надо мне бухтеть про гениальные организаторские и военные таланты вышеназванного человека.
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03.12.2024 11:30 Відповісти
Крейда, підписуй контракт і вступай до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Або відправ туди свого близького родича (товариша) до слів якого маєш довіру.
Ми будемо отримувати достовірну інформацію про те, як оцінює особовий склад 3-ї ОШБр свого командира А.Білецького.
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03.12.2024 11:46 Відповісти
Уже воюют именно в составе 3ШБ.Только информации от меня Вы х.р получите.
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03.12.2024 12:19 Відповісти
Кива тоже с нуля чего-то там создал?
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03.12.2024 11:36 Відповісти
Правий сектор Полтавщини !
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03.12.2024 13:21 Відповісти
І то є правда! Ржачний смайлик тут не доречний.
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03.12.2024 17:16 Відповісти
Про Білецького почитай,дупа свинособача..
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03.12.2024 11:45 Відповісти
Білецький мав свої загони ще задовго до революції гідності. Варто поцікавитись
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03.12.2024 17:18 Відповісти
в молодих командирів інший менталітет ніж в совкових командирів, які вважали строковиків за часи срср своїми рабами. Сподіваюсь це вдале призначення холодноярцям! Слава ЗСУ!
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03.12.2024 11:18 Відповісти
Що значить за часи СРСР ще 20 років назад таке відбувалось.
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03.12.2024 12:25 Відповісти
так а 20 років тому то не наслідки срср були?
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03.12.2024 14:43 Відповісти
Досвідчених командирів в ОПу Зермаку, для піару.
На передову, молодих командирів. Хай навчаються.
Це зЕздець.
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03.12.2024 11:37 Відповісти
"На передову, молодих командирів. Хай навчаються."
А нічого що цей командир й так на передовій, оскільки був заступником попереднього комбрига, його правою рукою ?
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03.12.2024 12:54 Відповісти
 
 