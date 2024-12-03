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Новым командиром 93-й ОМБр стал подполковник Шамиль Крутков. ВИДЕО

Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" стал 27-летний заместитель предыдущего комбрига, подполковник Шамиль Крутков.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем за вашу службу и стойкость, для меня это была большая честь. Горжусь, что 23 месяца я был вместе с вами", - сказал полковник Павел Палиса, подытоживая свой боевой путь.

Он передал знамя бригады подполковнику Шамилю Круткову.

Шамиль Крутков обратился к воинам со словами: "Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу еще раз поблагодарить полковника Павла Палису за значительный вклад в защиту государства и стойкость 93-й бригады. Горжусь стоять рядом с вами".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й механизированной бригады ВСУ полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса Президента.

Также смотрите: Спецбатальон "Алькатрас" в составе 93 ОМБр: как осужденные воюют под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (294) Палиса Павел (28)


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Топ комментарии
+10
Слава ЗСУ!
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03.12.2024 10:37
+7
Крейда, створи бойовий підрозділ із "нуля" як Андрій Білецький, і ти станеш підполковником.
Слава 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ!!!
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03.12.2024 11:14
+5
в молодих командирів інший менталітет ніж в совкових командирів, які вважали строковиків за часи срср своїми рабами. Сподіваюсь це вдале призначення холодноярцям! Слава ЗСУ!
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03.12.2024 11:18
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Слава ЗСУ!
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03.12.2024 10:37 Ответить
27 років підполковник, це як по 2 звання на рік?
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03.12.2024 10:55 Ответить
у 50 фельдмаршал галактики?
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03.12.2024 11:01 Ответить
Чому? В 21 закінчив отримав лейтенанта.
Старлей, Капітан, Майор, Підполковник - це 4 роки. Головне щоб посада дозволяла.
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03.12.2024 11:02 Ответить
та нууу... 2 года до старлея, 3 года до капитана, до майора подпола не помню вроде по 4-5 лет... вот и считайте, даже если должности позволяют...
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03.12.2024 12:09 Ответить
Нє. В умовах воєнного стану Рік. Читаємо уважно закони.
Крім того молодший офіцерський може отримати два рази на рік.
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03.12.2024 13:57 Ответить
Це для мирного часу
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03.12.2024 16:04 Ответить
такий собі калетник ігор, що при януковичу митницею керував, в 27 отримав генерала... Оце рівень.
А тут якийсь підполковник...
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03.12.2024 11:03 Ответить
Это фигня.Вот Кива с Билецким,не служа нигде,сразу стали подполковниками.
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03.12.2024 11:10 Ответить
Крейда, створи бойовий підрозділ із "нуля" як Андрій Білецький, і ти станеш підполковником.
Слава 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ!!!
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03.12.2024 11:14 Ответить
С нуля? Наивный Вы человек.Со времен "совка" любая организованная грпуппа людей находилась под "колпаком". Билецкий это креатура Авакова,и вся его деятельность курировалась Аваковым для своих целей. 3ШБ сегодня не имеет никакого отношения к той структуре,которую когда-то собрали,и поставили рулить Билецкого.Поэтому не надо мне бухтеть про гениальные организаторские и военные таланты вышеназванного человека.
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03.12.2024 11:30 Ответить
Крейда, підписуй контракт і вступай до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Або відправ туди свого близького родича (товариша) до слів якого маєш довіру.
Ми будемо отримувати достовірну інформацію про те, як оцінює особовий склад 3-ї ОШБр свого командира А.Білецького.
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03.12.2024 11:46 Ответить
Уже воюют именно в составе 3ШБ.Только информации от меня Вы х.р получите.
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03.12.2024 12:19 Ответить
Кива тоже с нуля чего-то там создал?
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03.12.2024 11:36 Ответить
Правий сектор Полтавщини !
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03.12.2024 13:21 Ответить
І то є правда! Ржачний смайлик тут не доречний.
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03.12.2024 17:16 Ответить
Про Білецького почитай,дупа свинособача..
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03.12.2024 11:45 Ответить
Білецький мав свої загони ще задовго до революції гідності. Варто поцікавитись
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03.12.2024 17:18 Ответить
в молодих командирів інший менталітет ніж в совкових командирів, які вважали строковиків за часи срср своїми рабами. Сподіваюсь це вдале призначення холодноярцям! Слава ЗСУ!
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03.12.2024 11:18 Ответить
Що значить за часи СРСР ще 20 років назад таке відбувалось.
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03.12.2024 12:25 Ответить
так а 20 років тому то не наслідки срср були?
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03.12.2024 14:43 Ответить
Досвідчених командирів в ОПу Зермаку, для піару.
На передову, молодих командирів. Хай навчаються.
Це зЕздець.
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03.12.2024 11:37 Ответить
"На передову, молодих командирів. Хай навчаються."
А нічого що цей командир й так на передовій, оскільки був заступником попереднього комбрига, його правою рукою ?
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03.12.2024 12:54 Ответить
 
 