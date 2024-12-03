Новым командиром 93-й ОМБр стал подполковник Шамиль Крутков. ВИДЕО

Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" стал 27-летний заместитель предыдущего комбрига, подполковник Шамиль Крутков.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем за вашу службу и стойкость, для меня это была большая честь. Горжусь, что 23 месяца я был вместе с вами", - сказал полковник Павел Палиса, подытоживая свой боевой путь.

Он передал знамя бригады подполковнику Шамилю Круткову.

Шамиль Крутков обратился к воинам со словами: "Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу еще раз поблагодарить полковника Павла Палису за значительный вклад в защиту государства и стойкость 93-й бригады. Горжусь стоять рядом с вами".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й механизированной бригады ВСУ полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса Президента.

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