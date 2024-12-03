Новым командиром 93-й ОМБр стал подполковник Шамиль Крутков. ВИДЕО
Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" стал 27-летний заместитель предыдущего комбрига, подполковник Шамиль Крутков.
Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем за вашу службу и стойкость, для меня это была большая честь. Горжусь, что 23 месяца я был вместе с вами", - сказал полковник Павел Палиса, подытоживая свой боевой путь.
Он передал знамя бригады подполковнику Шамилю Круткову.
Шамиль Крутков обратился к воинам со словами: "Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу еще раз поблагодарить полковника Павла Палису за значительный вклад в защиту государства и стойкость 93-й бригады. Горжусь стоять рядом с вами".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й механизированной бригады ВСУ полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Старлей, Капітан, Майор, Підполковник - це 4 роки. Головне щоб посада дозволяла.
Крім того молодший офіцерський може отримати два рази на рік.
А тут якийсь підполковник...
Слава 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ!!!
Ми будемо отримувати достовірну інформацію про те, як оцінює особовий склад 3-ї ОШБр свого командира А.Білецького.
На передову, молодих командирів. Хай навчаються.
Це зЕздець.
А нічого що цей командир й так на передовій, оскільки був заступником попереднього комбрига, його правою рукою ?