Зеленський про масовану атаку РФ: росіяни спеціально чекали морозів, щоб зробити гірше для людей. ВIДЕО

Країна-агресор Росія спеціально чекала морозної погоди, щоб завдати масованого удару по енергооб’єктах України.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вранці 13 грудня Росія завдала однієї з найбільших атак проти української енергетики.

"94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагалися перенавантажити нашу ППО, як вони й завжди це роблять у таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета була націлена на той чи інший енергообʼєкт, і завдяки влучності наших воїнів та надійності систем ППО багато врятували", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що наразі в областях працюють енергетики, ремонтні бригади. Вони працюють над відновленням енергосистеми.

Також президент заявив, що після кожної російської повітряної атаки Україна потребує від партнерів кроків, які продемонструють диктатору Володимиру Путіну, що його терор не повинен спрацювати.

"Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Саме війна й залякування – це те, що тримає російський "трон" під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі та світові – стабільність і безпеку, які можливі лише в мирі. Вдячний усім, хто допомагає нам наближати мир", - сказав очільник держави.

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Обстріл 13 грудня 2024 року

Відомо, що окупанти запустили вранці "Кинджали" в бік західних областей України.

Раніше повідомлялось про зліт Ту-95МС та МіГ-31К. Російські окупанти атакують Україну ракетами.

Вибухи пролунали у низці областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдають ударів по енергооб'єктах.

В Україні через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала одного з найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Рашисти випустили по Україні 93 ракети. Збити вдалося 81, зокрема, завдяки F-16.

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