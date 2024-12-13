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Зеленський про масовану атаку РФ: росіяни спеціально чекали морозів, щоб зробити гірше для людей. ВIДЕО

Країна-агресор Росія спеціально чекала морозної погоди, щоб завдати масованого удару по енергооб’єктах України.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вранці 13 грудня Росія завдала однієї з найбільших атак проти української енергетики.

"94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагалися перенавантажити нашу ППО, як вони й завжди це роблять у таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета була націлена на той чи інший енергообʼєкт, і завдяки влучності наших воїнів та надійності систем ППО багато врятували", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що наразі в областях працюють енергетики, ремонтні бригади. Вони працюють над відновленням енергосистеми.

Також президент заявив, що після кожної російської повітряної атаки Україна потребує від партнерів кроків, які продемонструють диктатору Володимиру Путіну, що його терор не повинен спрацювати.

"Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. Саме війна й залякування – це те, що тримає російський "трон" під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі та світові – стабільність і безпеку, які можливі лише в мирі. Вдячний усім, хто допомагає нам наближати мир", - сказав очільник держави.

Читайте також: Зеленський провів Технологічну Ставку: Є перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист неба

Обстріл 13 грудня 2024 року

Відомо, що окупанти запустили вранці "Кинджали" в бік західних областей України.

Раніше повідомлялось про зліт Ту-95МС та МіГ-31К. Російські окупанти атакують Україну ракетами.

Вибухи пролунали у низці областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдають ударів по енергооб'єктах.

В Україні через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала одного з найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Рашисти випустили по Україні 93 ракети. Збити вдалося 81, зокрема, завдяки F-16.

Читайте також: Рашисти випустили по Україні 93 ракети. Збити вдалося 81, зокрема, завдяки F-16, - Зеленський
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Топ коментарі
+15
Путч. Русский - нах*й:
Якщо ви змерзли без електроенергії - ми погріємо вас літньою обіцянкою! Отож у липні Володимир Зеленський пообіцяв (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fbiz.censor.net%2Fnews%2F3494021%2Fzelenskyyi_povidomyv_pro_plany_zbuduvaty_1_gigavat_generatsiyi_tsogo_roku https://biz.censor.net/news/3494021/z...) до кінця року ввести 1 Гігават маневрової газової електрогенерації і ще 4 Гігавати у наступні роки. Якщо вам не стало тепліше - значить, на думку влади, ви порохобот, або навіть взагалі не любите президента, бо працюєте на москву! Втім, навішування ярликів не дає відповіді на питання - Зеленський, де обіцяний ГІГАВАТ? Відповідь у нас є, але вона не сподобається президенту - обіцяний гігават там, де і ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ, затверджена Кабінетом Міністрів 24.11.2023 року (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fwww.kmu.gov.ua%2Fnews%2Fprohramy-enerhetychnoi-stiikosti-ukrainy%29 https://www.kmu.gov.ua/news/prohramy-.... Путч буде регулярно нагадувати цей фальшивий пафосний піар, щоб ми не забули як треба ставитись до гордовитих обіцянок шостого президента і програм його нікчемного уряду.
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13.12.2024 21:56
+14
А перед цим хтось ніби спеціально запускав атакамсами та інші дорогоцінні ракети по пустим аеродромам та бочкам з нафтою, ніби спеціально заохочуючи орків до ударів у відповідь. От і зараз, коли в мордорі також розпочався сезон морозів чому наші дрони не летять у відповідь по їх підстанціям?
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13.12.2024 21:52
+12
Як він здогадався?
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13.12.2024 21:46
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Як він здогадався?
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13.12.2024 21:46 Відповісти
...капітан Очевидність...
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13.12.2024 21:48 Відповісти
"Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну" це як то?То х...ло незнає як "припинити" війну?Що воно несе?
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13.12.2024 21:49 Відповісти
А без війни він хто ?
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13.12.2024 21:54 Відповісти
Я ты чего ждал? Или ждешь?
Обвала фронта?
Предложения слинять на острова и бросить все?
Как-то так выкрутиться, чтобы не больно было?
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13.12.2024 21:52 Відповісти
Та він може злиняти отримавши довідку що ментально хворий. Тоді неосудним стане.
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14.12.2024 08:28 Відповісти
І даже легко:
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14.12.2024 09:14 Відповісти
А перед цим хтось ніби спеціально запускав атакамсами та інші дорогоцінні ракети по пустим аеродромам та бочкам з нафтою, ніби спеціально заохочуючи орків до ударів у відповідь. От і зараз, коли в мордорі також розпочався сезон морозів чому наші дрони не летять у відповідь по їх підстанціям?
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13.12.2024 21:52 Відповісти
А ще перед тим про атомну бомбу за два тижні...
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13.12.2024 22:01 Відповісти
Наши дроны не летят по кацапским подстанциям потому что агент Кремля Ермак запретил бить по кацапским подстанциям!
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13.12.2024 22:07 Відповісти
Це вам особисто доповіли? Так, якщо б не вдарили б до цього ми - війни б не було, путін би не напав сьогодні
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14.12.2024 00:29 Відповісти
Нада проста пєрєстать стрєлять !!!
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14.12.2024 09:03 Відповісти
Значить морози відмінити нах
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13.12.2024 21:53 Відповісти
Почекай, ***** ще із дня на день валєжніком як *******, тобто **********... ні, *********? чи сірожніком? А, нє, арєшніком!
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13.12.2024 21:53 Відповісти
Какашніком
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13.12.2024 22:10 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
Якщо ви змерзли без електроенергії - ми погріємо вас літньою обіцянкою! Отож у липні Володимир Зеленський пообіцяв (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fbiz.censor.net%2Fnews%2F3494021%2Fzelenskyyi_povidomyv_pro_plany_zbuduvaty_1_gigavat_generatsiyi_tsogo_roku https://biz.censor.net/news/3494021/z...) до кінця року ввести 1 Гігават маневрової газової електрогенерації і ще 4 Гігавати у наступні роки. Якщо вам не стало тепліше - значить, на думку влади, ви порохобот, або навіть взагалі не любите президента, бо працюєте на москву! Втім, навішування ярликів не дає відповіді на питання - Зеленський, де обіцяний ГІГАВАТ? Відповідь у нас є, але вона не сподобається президенту - обіцяний гігават там, де і ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ, затверджена Кабінетом Міністрів 24.11.2023 року (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fwww.kmu.gov.ua%2Fnews%2Fprohramy-enerhetychnoi-stiikosti-ukrainy%29 https://www.kmu.gov.ua/news/prohramy-.... Путч буде регулярно нагадувати цей фальшивий пафосний піар, щоб ми не забули як треба ставитись до гордовитих обіцянок шостого президента і програм його нікчемного уряду.
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13.12.2024 21:56 Відповісти
А літом вони чекали на Івана Купайла !
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13.12.2024 21:56 Відповісти
Росіяни спеціально чекали морозів, щоб зробити гірше для себе - бийте по кремлю, підривайте пукіна в сортирі. Де "супермени" Буданова?
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13.12.2024 21:58 Відповісти
В кіно знімаються.

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13.12.2024 22:05 Відповісти
Яка потужна логіка !! А місяць тому вихвалявся, що наша енергетика потужна. І так тошно жити, дістав, коли вже він прикусить чи відкусить собі язик !!
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13.12.2024 21:58 Відповісти
Брись у буду, і не гундось! Обрид!
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13.12.2024 22:01 Відповісти
Он опять бухой видосик записывет? Кацапы начали массово бить опять по Украине еще в середине ноября, когда не было никаких морозов и в помине?
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13.12.2024 22:05 Відповісти
Пропоную в застосунку "Дія" зробити е-захист енергосистеми. Навряд допоможе, але бабла можна скосити
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13.12.2024 22:15 Відповісти
"сидять в потьмах зєоповці, суху мівіну жруть,..."
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13.12.2024 22:15 Відповісти
Ви хотіли краще жити?! Нефіга, це не припустимо!
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13.12.2024 22:33 Відповісти
А ще, Вова, вода мокра.
Тільки нікому не кажи!
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13.12.2024 22:35 Відповісти
Кацапи спеціально чекали на прихід "Блазня" та розвал ним економіки держави - щоб ударить по ослабленій ним країні... Саме про це я писав з квітня 2019 року...
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13.12.2024 22:46 Відповісти
Це ми знаємо вже 3 роки скоро. Відповідь буде ?? Ми збираємося світло расєє виключати ??

Це не наш метод ?? Ааа, ну-ну !!
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13.12.2024 22:55 Відповісти
Яка несподіванка!!!

А у вересні, коли Деркач Галущенко рапортував, що все *******, а дебіли міркували "ну якось обійдеться", нікому не спадало на думку, що ракетні удари по енегрегитиці будуть саме взимку?
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14.12.2024 00:19 Відповісти
А чим ти, та твоє міністерство енергетики з галущенками займалися 3 роки, піздабол? Децентралізація, захист всього, що можна захистити? Ви НІХ*Я не зробили по енергетиці, люди, як і взимку 22 року без світла сидять! Я вже не кажу, що за 3 роки можна було розробити аналог шахедів і заспамити ними Енгельси з Алєньями!
Боже, яке собаче імпотентне лайно ви обрали у 19 році, імбецили зелені!
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14.12.2024 00:29 Відповісти
Згоден, але я також не пам'ятаю роботу ВПК в три зміни. А також пам' ятаю відміну програми Нептун в 2014 році. Тобто не починається в 2019, це же причина, а наслідки потрібно шукати в 2014.
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14.12.2024 05:16 Відповісти
В кацапів також морози. Знищуйте їх енергетику у відповідь.
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14.12.2024 00:30 Відповісти
Зєля, а ти видав теплий одяг полоненим кацапчикам. А то тут блукають нарікання, що у гуртожитках, де їх тримають, температура низька:всього 20 градусів по Цельсію, а згідно Женевських угод повинна бути 22 градуси. Ти дивись, за те, що ти морозиш "свій народ" тобі нічого не буде, а за то що "морозиш" кацапчиків, твій куратор (головний кацап) тобі відвішає пілюль.
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14.12.2024 00:38 Відповісти
 
 