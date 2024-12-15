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ОСУВ Хортиця (203) Донецька область (7548) бойові дії (3210) Бахмутський район (70) Сіверськ (24) війна в Україні (1102)

Відбито масований штурм на Сіверському напрямку з нищівними втратами для ворога. Знищено понад 50 окупантів та багато техніки, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

На Сіверському напрямку наші захисники відбили масований штурм окупантів. 14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, завдяки професіоналізму та героїзму воїнів всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника.

Також читайте: Тривають виснажливі бої на околиці та в міській забудові Курахового і Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників зі знищення живої сили і техніки противника:

 52 окупанти ліквідовано, 37 поранено.

Знищено:

  • 4 БМП;
  • 13 мотоциклів;
  • 4 багі;
  • 1 МТ-ЛБ;
  • 28 дронів-камікадзе FPV;
  • 1 міномет 120 мм;
  • 1 одиниця автомобільної техніки;
  • 1 дрон-камікадзе "Привет 82".

"Ворог вчергове переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни - це незламна стіна, яка захищає країну від окупантів!", - йдеться у повідомленні.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 14 грудня війська РФ атакували Сіверський виступ із 3 напрямків. Батальйон К-2 54 ОМБр знищив понад 30 окупантів, 2 "Гради", "Ураган" і 2 МТЛБ з десантом.

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Топ коментарі
+19
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15.12.2024 13:10
+11
Слава ЗСУ,слава Героям!!!Смерть ворогам!!!
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15.12.2024 13:26
+8
Шикарний розйоб підарасні! А танчик то наший гатив?
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15.12.2024 13:32
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15.12.2024 13:10 Відповісти
Слава ЗСУ,слава Героям!!!Смерть ворогам!!!
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15.12.2024 13:26 Відповісти
Шикарний розйоб підарасні! А танчик то наший гатив?
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15.12.2024 13:32 Відповісти
Наші хлопці Герої - молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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15.12.2024 13:39 Відповісти
Пілоти БПЛА молодці - вищий пілотаж, на 0:21-0:22 захід на ціль полупереворотом...
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15.12.2024 13:42 Відповісти
Кацапи дурнуваті , не йдіть воювати з украінцями ,
бо на вас чекає страшна смерть в Україні 🤬
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15.12.2024 13:49 Відповісти
багато вбитіх "русских" і знищеної "русской техники" ніколи не буває, не брешить.
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15.12.2024 13:50 Відповісти
посмотрел видос. А зачем блюрели красних русских? Хороший русский - убитый русский. И не нужно тут говорить по человечность и права человека. Русские єто организиы не достигшие уровня развития животного.
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15.12.2024 13:54 Відповісти
Все правильно пишеш, та навіщо тобі такий нік?
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15.12.2024 14:06 Відповісти
да тому, що до 2015 року ніки можна було міняти як перчатки, а потім неможна взагалі. А зв'язку з модераторами тут немає. Але можна інколи потролити ******** вкраїнчиків. Це виявляється прикольно.
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15.12.2024 18:12 Відповісти
От і я не можу змінити Дмитрия Питалова на Дмитра Піталова! Було 2 акаунти з українським та російським ім'ям. Один забанили, а цей другий змінити неможливо, як і виправити будь-яку помилку в пості...
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15.12.2024 18:56 Відповісти
Десь же окупанти, недалеко це все зберігають і техніку і живу силу, і в великій кількості...чому не можуть наносити ракетні удари, щоб орки не могли робити ці наступи?
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15.12.2024 14:41 Відповісти
Скоро все проиграете.нацызм добром не кончится.потери с обеих сторон.хохлы договоритесь наконец то.вам не победить русских.болше не надо развивать нацизма.
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15.12.2024 15:46 Відповісти
Немає такої свинопопуляції, як ''рускіє''. То є помилка природи, хвороба, міраж.
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15.12.2024 16:38 Відповісти
 
 