Відбито масований штурм на Сіверському напрямку з нищівними втратами для ворога. Знищено понад 50 окупантів та багато техніки, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

На Сіверському напрямку наші захисники відбили масований штурм окупантів. 14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, завдяки професіоналізму та героїзму воїнів всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника.

Також читайте: Тривають виснажливі бої на околиці та в міській забудові Курахового і Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників зі знищення живої сили і техніки противника:

52 окупанти ліквідовано, 37 поранено.

Знищено:

4 БМП;

13 мотоциклів;

4 багі;

1 МТ-ЛБ;

28 дронів-камікадзе FPV;

1 міномет 120 мм;

1 одиниця автомобільної техніки;

1 дрон-камікадзе "Привет 82".

"Ворог вчергове переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни - це незламна стіна, яка захищає країну від окупантів!", - йдеться у повідомленні.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 14 грудня війська РФ атакували Сіверський виступ із 3 напрямків. Батальйон К-2 54 ОМБр знищив понад 30 окупантів, 2 "Гради", "Ураган" і 2 МТЛБ з десантом.