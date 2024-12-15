Відбито масований штурм на Сіверському напрямку з нищівними втратами для ворога. Знищено понад 50 окупантів та багато техніки, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО
На Сіверському напрямку наші захисники відбили масований штурм окупантів. 14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Як зазначається, завдяки професіоналізму та героїзму воїнів всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника.
Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників зі знищення живої сили і техніки противника:
52 окупанти ліквідовано, 37 поранено.
Знищено:
- 4 БМП;
- 13 мотоциклів;
- 4 багі;
- 1 МТ-ЛБ;
- 28 дронів-камікадзе FPV;
- 1 міномет 120 мм;
- 1 одиниця автомобільної техніки;
- 1 дрон-камікадзе "Привет 82".
"Ворог вчергове переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни - це незламна стіна, яка захищає країну від окупантів!", - йдеться у повідомленні.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 14 грудня війська РФ атакували Сіверський виступ із 3 напрямків. Батальйон К-2 54 ОМБр знищив понад 30 окупантів, 2 "Гради", "Ураган" і 2 МТЛБ з десантом.
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бо на вас чекає страшна смерть в Україні 🤬