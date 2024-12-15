14 грудня війська РФ атакували Сіверський виступ із 3 напрямків. Батальйон К-2 54 ОМБр знищив понад 30 окупантів, 2 "Гради", "Ураган" і 2 МТЛБ з десантом, - Бутусов

14 грудня 2024 року російські війська атакували з трьох напрямків Сіверський виступ механізованими бойовими групами.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, понад 400 солдатів-штурмовиків, до 30 одиниць бронетехніки, 13 багі, 60 мотоциклів, за щільної підтримки артилерії та дронів атакували позиції наших військ на північ, на схід та на південь від Сіверська. Це один з найбільших та найкраще організованих штурмів Сіверська з початку боїв за місто у 2022 році.

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Російське командування, за словами полонених, поставило завдання прорватись крізь передові українські позиції та закріпитись на відстані до 2-3 км в глибині, щоб відрізати наші передові підрозділи, вбити клини, і зруйнувати суцільний фронт оборони. Варто зазначити, що наступ був ретельно підготовлений, ворог приділив увагу взаємодії своїх штурмових підрозділів, зв'язку, прикриттю військ засобами РЕБ, масованому застосуванню своїх дронів. Ворог діяв одночасно, щоб розсередити вогонь української артилерії під Сіверськом", - пише журналіст.

Також він акцентує увагу, що битва була дуже важкою за своїм характером, оскільки росіяни діяли дуже цілеспрямовано та не звертали уваги на втрати.

Окрім того, зазначається, що російські штурмові загони були вчасно помічені та почали втрачати людей і техніку ще на підходах.

Результат ворожої атаки

Тим не менше, російським штурмовим загонам вдалось вклинитись в українські бойові порядки у районі чотирьох наших позицій, ворог зумів розгорнутись та висадити десант. Проте українська піхота впевнено прийняла ближній бій, зв'язала російських штурмовиків вогнем, вогневі засоби та дрони розсіяли ворога. Прорив був закритий, штурмовики, які прорвались в глибину, зазнали важких втрат, на ранок буде проведена повна зачистка", - зазначає Бутусов.

Подвиг наших воїнів

За словами Бутусова, в черговий раз феноменальні результати у бою показав батальйон К-2 54-ї бригади, яким зараз командує Оскар (знаменитий комбат К.Верес призначений командиром окремого полку дронів).

"Станом на 16.00 14 грудня усіма силами та засобами, включно з стрілецьким вогнем піхоти, тільки один батальйон К-2 тільки на своїй ділянці знищив 32 окупанти, 25 поранено, знищені дві реактивні системи залпового вогню - БМ-21 "Град" та великокаліберна БМ-27 "Ураган", знищені 2 МТЛБ з десантом, три одиниці бронетехніки пошкоджено, знищені 4 багі та 6 мотоциклів. Усі ураження підтверджені відео з координатами цілей. Зачистка позицій від російських окупантів продовжується. Усі позиції батальйон К-2 втримує надійно", - пише Бутусов, додаючи, що результати цього масованого штурму у повному обсязі стануть відомі згодом.

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Російська брехня

Він також нагадує, що російські пропагандистські канали заявили про успіх свого наступу, і що вони нібито прорвались на 2 км у глибину українських позицій.

"Це чергова брехня росіян.

У кінці листопада 2024 року, після серії розгромних поразок, були зняті зі своїх посад командувач російського угруповання "Південь" Генадій Анашкін, командувач 3-ю армією ЗС РФ, командири 7-ї та 123-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ, які керували наступом на Сіверськ. Очевидно, після зміни командування ворог проаналізував свої дії та вирішив змінити тактику.

На фронті під Сіверськом атаки малих штурмових груп росіян не ефективні, і не здатні проломити нашу оборону. Тому для захопленя Сіверська був підготовлений масований удар з кількох напрямків одночасно", - пояснює журналіст.

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Тепер нове російське командування працює зі своїми інформканалами, щоб створити враження, ніби перший наступ нових командувачів був вдалим.

"Що ж, 15 грудня кожна зі сторін зможе показати результати бойових дій 14 грудня, і довести свої успіхи наявністю відео. Чекаємо, що ж покаже новий командувач угруповання "Південь" ЗС РФ та новий командувач 3-ї армії, щоб їх одразу також не звільнили? Дії українських військ, які втримують рубежі під Сіверськом понад два роки, залишаються зразком ефективних дій в обороні", - резюмує Бутусов.

Раніше Бутусов також повідомляв, що воїни 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової відбили масовану атаку військ КНДР на Курщині.