Страви та подарунки в окопи: 25 ОПДБр показала, як вітає побратимів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Захисники із 25 окремої повітряно-десантної бригади показали, як вітають та чим частують побратимів із Новим роком на Покровському напрямку.

Про це йдеться в сюжеті "Ukrainian Witness", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проєкту відвідали захисників на Покровському напрямку. Воїни розповіли, чим у новорічну ніч пригощають військових на нулі.

Кухар 25 ОПДБр Олександр (Круїз) показав тематичну страву для шахтарського краю пасту карбонару, улюблену страву італійських шахтарів.

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"Зазвичай для карбонари беруть панчету, але ми будемо використовувати те, що нам видають - підкопчене салко. Воно теж буде непогано, бо кулінарія - це не математика, може бути по-різному", - зазначив він.

Страву та подарунки доставляє "фронтове глово" - славнозвісні могутні дрони "Вампіри". Все через те, що будь-яке пересування транспортом на тих позиціях дуже ризиковане.

Доставку здійснює екіпаж "Рембо", який поставив в цьому році рекорд серед всіх бригад - за 18 годин безперервно зробив 35 вильотів ударних дронів.

Богдан (Рембо), командир екіпажу та пілот ударного бомбера, пояснює: "Ми створені, щоб допомогти передньому краю. Важливо їх забезпечити. Вони стоять там, щоб сюди ніхто не пройшов, а ми маємо їх всім забезпечити для цього. Думаю, їм приємно буде".

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"Хочеться, щоб у наступному році у нас було якмога менше втрат. Щоб ракет на нас менше падало. І в цілому, щоб всі були живі-здорові... а фронт рухається до мого дому все швидше і швидше", - додав Богдан, який родом із Дніпропетровщини.

Рембо розповів, що сам був в піхоті, і в ті часи їм ще не доставляли все необхідне бомберами. Він підкреслив, що такі пакуночки, особливо у новорічну ніч, дуже важливі для хлопців і серйозно їх підтримують.

"Поганий був рік. Тому що приходиться відступати. І багато побратимів втратили. ... Я не знаю, як можна святкувати, коли більшість близьких людей знаходяться тут. Тому єдине, що у нас було святкове - це новорічні презенти для хлопців", - сказав Денис (Атлас), другий пілот ударного бомбера.

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