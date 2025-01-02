Страви та подарунки в окопи: 25 ОПДБр показала, як вітає побратимів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Захисники із 25 окремої повітряно-десантної бригади показали, як вітають та чим частують побратимів із Новим роком на Покровському напрямку.
Про це йдеться в сюжеті "Ukrainian Witness", передає Цензор.НЕТ.
Журналісти проєкту відвідали захисників на Покровському напрямку. Воїни розповіли, чим у новорічну ніч пригощають військових на нулі.
Кухар 25 ОПДБр Олександр (Круїз) показав тематичну страву для шахтарського краю пасту карбонару, улюблену страву італійських шахтарів.
"Зазвичай для карбонари беруть панчету, але ми будемо використовувати те, що нам видають - підкопчене салко. Воно теж буде непогано, бо кулінарія - це не математика, може бути по-різному", - зазначив він.
Страву та подарунки доставляє "фронтове глово" - славнозвісні могутні дрони "Вампіри". Все через те, що будь-яке пересування транспортом на тих позиціях дуже ризиковане.
Доставку здійснює екіпаж "Рембо", який поставив в цьому році рекорд серед всіх бригад - за 18 годин безперервно зробив 35 вильотів ударних дронів.
Богдан (Рембо), командир екіпажу та пілот ударного бомбера, пояснює: "Ми створені, щоб допомогти передньому краю. Важливо їх забезпечити. Вони стоять там, щоб сюди ніхто не пройшов, а ми маємо їх всім забезпечити для цього. Думаю, їм приємно буде".
"Хочеться, щоб у наступному році у нас було якмога менше втрат. Щоб ракет на нас менше падало. І в цілому, щоб всі були живі-здорові... а фронт рухається до мого дому все швидше і швидше", - додав Богдан, який родом із Дніпропетровщини.
Рембо розповів, що сам був в піхоті, і в ті часи їм ще не доставляли все необхідне бомберами. Він підкреслив, що такі пакуночки, особливо у новорічну ніч, дуже важливі для хлопців і серйозно їх підтримують.
"Поганий був рік. Тому що приходиться відступати. І багато побратимів втратили. ... Я не знаю, як можна святкувати, коли більшість близьких людей знаходяться тут. Тому єдине, що у нас було святкове - це новорічні презенти для хлопців", - сказав Денис (Атлас), другий пілот ударного бомбера.
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