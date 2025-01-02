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армія рф (16200) війна (474) РЛС (50) знищення (6565) Донецька область (7581) ATACMS (136)

Українські захисники ударом ракет ATACMS знищили російську РЛС Небо-М" вартістю 100 мільйонів доларів. ВIДЕО

Кілька тижнів тому, в Донецькій області, Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію "Небо-М", - під коригуванням БПЛА "Shark" та за допомогою ракет ATACMS. Вартість ворожої РЛС оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ. 

За даними Генштабу, "Небо-М" дуже складно уразити, бо РЛС працює в прихованому для виявлення режимі, шукаючи повітряні об’єкти. Загалом росіяни тепер мають менш ніж 10 справних систем такого типу.

Дивіться: Сили оборони атакують російського загарбника на мотоциклі у полі на Краматорському напрямку. ВIДЕО

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Топ коментарі
+12
Слава ЗСУ!
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02.01.2025 17:08
+12
Молодці, тільки який сенс писати про її вартість? Хай вона хоч мільярди коштує, росіяни на війну нафтодоларів не рахують. Мінус одна РЛС і то добре
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02.01.2025 17:13
+6
таке дороге обладнання без належного захисту.

На лето переехали на дачу.
Здоровую овчарку завели,
Чтоб эту дачу не упёрли, значит,
И нас бы заодно не унесли.
Красивая собака, дорогая -
Ведь украдут же, ясно дураку.
Не спит собака, дачу охраняет,
И я не сплю - собаку стерегу.

Как-то так, да?
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02.01.2025 17:40
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Слава ЗСУ!
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02.01.2025 17:08 Відповісти
Молодці, тільки який сенс писати про її вартість? Хай вона хоч мільярди коштує, росіяни на війну нафтодоларів не рахують. Мінус одна РЛС і то добре
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02.01.2025 17:13 Відповісти
Сенс в тому, щоб показати системний провал, коли таке дороге обладнання без належного захисту.
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02.01.2025 17:18 Відповісти
таке дороге обладнання без належного захисту.

На лето переехали на дачу.
Здоровую овчарку завели,
Чтоб эту дачу не упёрли, значит,
И нас бы заодно не унесли.
Красивая собака, дорогая -
Ведь украдут же, ясно дураку.
Не спит собака, дачу охраняет,
И я не сплю - собаку стерегу.

Как-то так, да?
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02.01.2025 17:40 Відповісти
А як дихала, як дихала крутилась, як крутилась на 360 - але щось пішло не так....
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02.01.2025 17:29 Відповісти
РЛС "Небо-М" , а зверху ще три маленьких антени крутятся .... значить що знищили РЛС "Небо-М" плюс ще щось нове дивне ...

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02.01.2025 18:32 Відповісти
Знищили РЛС "Небо-УЕ" https://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/rls_nebo-ue.html
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02.01.2025 19:43 Відповісти
https://thumbsnap.com/LCEjEZja
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02.01.2025 19:46 Відповісти
Все псы попадают на небо, но только не свинособаки.
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03.01.2025 00:53 Відповісти
Цікаво шо там може коштувать 100 млн баксів. Якась антена на базі камазу. Це на папері вона стільки коштує, а реалі, по собівартості, якщо 100 млн фублів то може буть
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03.01.2025 08:43 Відповісти
 
 