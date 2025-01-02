Українські захисники ударом ракет ATACMS знищили російську РЛС Небо-М" вартістю 100 мільйонів доларів. ВIДЕО
Кілька тижнів тому, в Донецькій області, Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію "Небо-М", - під коригуванням БПЛА "Shark" та за допомогою ракет ATACMS. Вартість ворожої РЛС оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.
Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Генштабу, "Небо-М" дуже складно уразити, бо РЛС працює в прихованому для виявлення режимі, шукаючи повітряні об’єкти. Загалом росіяни тепер мають менш ніж 10 справних систем такого типу.
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На лето переехали на дачу.
Здоровую овчарку завели,
Чтоб эту дачу не упёрли, значит,
И нас бы заодно не унесли.
Красивая собака, дорогая -
Ведь украдут же, ясно дураку.
Не спит собака, дачу охраняет,
И я не сплю - собаку стерегу.
Как-то так, да?
дихала, як дихалакрутилась, як крутилась на 360 - але щось пішло не так....