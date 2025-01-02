Українські захисники ударом ракет ATACMS знищили російську РЛС Небо-М" вартістю 100 мільйонів доларів. ВIДЕО

Кілька тижнів тому, в Донецькій області, Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію "Небо-М", - під коригуванням БПЛА "Shark" та за допомогою ракет ATACMS. Вартість ворожої РЛС оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Генштабу, "Небо-М" дуже складно уразити, бо РЛС працює в прихованому для виявлення режимі, шукаючи повітряні об’єкти. Загалом росіяни тепер мають менш ніж 10 справних систем такого типу.

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