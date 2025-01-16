Українські воїни високоточною зброєю знищили пункт дислокації окупантів у місті Василівка Запорізької області. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою високоточної зброї знищили пункт дислокації окупантів у місті Василівка Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує успішні результати удару ЗС України.

"Російські окупанти розташовувалися у підвалі міцної триповерхової будівлі, вважаючи, що вони у повній безпеці. Проте високоточна зброя великої потужності точково вразила підвал, внаслідок чого ціла група російських військових була знищена. Судячи з розповіді, удар відбувся вночі, росіяни відпочивали на своїх місцях, і багато хто так і не прокинувся. Примітно, що дах будівлі вцілів, а ось підвал та перекриття поверхів усередині повністю розгорнуті. Вибухова хвиля просто знесла усі внутрішні приміщення. Демілітаризація, вона така", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Також дивіться: Двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи поглядом політ українського дрона: "Вот он сука! П#дарас! Въ#бет - п#зда будет! Мразь!". ВIДЕО

Дивіться: Ворожий танк, БМП та самохідний міномет "Нона-С" вибухають після атаки українських дронів. ВIДЕО