УКР
Українські воїни високоточною зброєю знищили пункт дислокації окупантів у місті Василівка Запорізької області. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою високоточної зброї знищили пункт дислокації окупантів у місті Василівка Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує успішні результати удару ЗС України.

"Російські окупанти розташовувалися у підвалі міцної триповерхової будівлі, вважаючи, що вони у повній безпеці. Проте високоточна зброя великої потужності точково вразила підвал, внаслідок чого ціла група російських військових була знищена. Судячи з розповіді, удар відбувся вночі, росіяни відпочивали на своїх місцях, і багато хто так і не прокинувся. Примітно, що дах будівлі вцілів, а ось підвал та перекриття поверхів усередині повністю розгорнуті. Вибухова хвиля просто знесла усі внутрішні приміщення. Демілітаризація, вона така", - пише у коментарі до відео автор публікації.

армія рф (18483) війна (1467) знищення (7998) Запорізька область (3969) Василівський район (101) Василівка (3)
+9
Миколай приходить уві сні...
16.01.2025 14:10 Відповісти
+7
Поки Україна воює, окуповані території не належать Сосії. Що б там на картах вони не малювали і які б назви вони там собі не вигадували. Скоріше мокшани самі залізли в пастку. Яерез це ***** хоче перемовин щоб Україна офіційно відмовилась від своїх територій щоб Захід або Трамп так названою угодою заборонив Україні наносити удари по окупантах на окупованих територіях.
16.01.2025 14:42 Відповісти
+5
"...Згоріли на роботі ..."
16.01.2025 14:03 Відповісти
"...Згоріли на роботі ..."
16.01.2025 14:03 Відповісти
Миколай приходить уві сні...
16.01.2025 14:10 Відповісти
16.01.2025 14:29 Відповісти
Поки Україна воює, окуповані території не належать Сосії. Що б там на картах вони не малювали і які б назви вони там собі не вигадували. Скоріше мокшани самі залізли в пастку. Яерез це ***** хоче перемовин щоб Україна офіційно відмовилась від своїх територій щоб Захід або Трамп так названою угодою заборонив Україні наносити удари по окупантах на окупованих територіях.
16.01.2025 14:42 Відповісти
АвтоТазу- радость! Дополнительній госзаказ на белые Лади!
16.01.2025 14:52 Відповісти
Вчера в одном ТГ-канале было предупреждение для жителей Васильевки, чтоб из дома не выходили - будут наноситься удары по скоплениям оккупантов. Значит не обманули.
16.01.2025 14:57 Відповісти
"Вот здесь Исмаил был, *****..." Не плачь, он там и остался 😁
16.01.2025 14:59 Відповісти
От що за невдячний орк. Замість того, щоб подякувати ***** за двіжуху та порадуватись за те, що не скучно, він ходе та причитає
16.01.2025 15:38 Відповісти
Брат як лєжал так і залишився лєжать... чого рюмсаєш?
16.01.2025 15:43 Відповісти
Війна має і буде продовжуватись до останнього кацапа на українській землі. Будь яке припинення бойових дій тимчасове і лише затягне деокупацію на місяці, роки, десятиліття.
